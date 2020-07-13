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Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Трабзонспор
0' 8'
1
Алтынташ
Хюсейин
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
90
Сакей
Айзаак
8
Муравски
Радослав
9
Сако
Хади
20
Нияз
Реджеп
10
Айсатти
Исмаил
7
Родальега
Уго
1
Чакыр
Угурджан
47
Педру
Жоан
5
Хоссейни
Маджид
27
Да
Кошта
Триндаде
77
Новак
Филип
8
Соса
Хосе
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
18
Экубан
Калеб
9
Нвакаеме
Энтони
11
Сорлот
Александр
Денизлиспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 6 0.18
2. Эступиньян Оскар 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Юмлу Мустафа 3 0.09
6. Сако Хади 2 0.06
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 21 (1) 0.62
2. Нвакаеме Энтони 11 0.32
3. Соса Хосе 9 (5) 0.26
4. Новак Филип 5 0.15
5. Старридж Даниэль 4 (2) 0.12
6. Экубан Калеб 4 (1) 0.12
7. Эмюр Абдулкадир 3 0.09
8. Сари Юсуф 3 0.09
9. Педру Жоан 1 0.03
10. Пармак Абдулкадир 1 0.03
11. Н'Диайе Папа 1 0.03
12. Афдияй Донис 1 0.03
13. Да Кошта Триндаде 1 0.03
14. Хоссейни Маджид 1 (1) 0.03
15. Чорекчи Камил 0 0
16. Кампи Гастон 0 0
17. Чакыр Угурджан 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 6 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Йылмаз Огуз 5 0
7. Бэрроу Моду 3 1
8. Явру Зеки 3 1
9. Сэпунару Кристиан 4 0
10. Айсатти Исмаил 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Чалик Бурак 1 0
18. Мбамба Марк 1 0
19. Нияз Реджеп 1 0
20. Эступиньян Оскар 1 0
21. Алтынташ Хюсейин 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Кампи Гастон 8 0
2. Оби Микель Джон 6 1
3. Соса Хосе 7 0
4. Чакыр Угурджан 5 0
5. Хоссейни Маджид 3 1
6. Да Кошта Триндаде 4 0
7. Сари Юсуф 4 0
8. Гильерме Маркес 2 1
9. Сорлот Александр 2 1
10. Новак Филип 3 0
11. Нвакаеме Энтони 3 0
12. Педру Жоан 3 0
13. Пармак Абдулкадир 1 1
14. Чорекчи Камил 2 0
15. Н'Диайе Папа 2 0
16. Эмюр Абдулкадир 2 0
17. Тюркмен Хюсейин 2 0
18. Старридж Даниэль 1 0
19. Эрдоган Доган 1 0
20. Экубан Калеб 1 0
21. Афдияй Донис 1 0
22. Кылынч Корай 1 0
23. Асан Серкан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 8.33% (2) 16.67% (4) 20.83% (5) 33.33% (8) 20.83% (5)
 Трабзонспор 20% (12) 16.67% (10) 15% (9) 15% (9) 15% (9) 18.33% (11)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Кубок Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Денизлиспор Суперлига
Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 32 20 9 3 60 - 27 69
2. Трабзонспор 0:0 Заявка 32 17 12 3 70 - 35 63
3. Сивасспор Заявка 32 16 9 7 52 - 35 57
4. Бешикташ 0:0 Заявка 32 16 6 10 53 - 40 54
5. Галатасарай Заявка 32 14 10 8 50 - 34 52
6. Аланьяспор Заявка 32 14 9 9 57 - 35 51
7. Фенербахче Заявка 32 14 8 10 55 - 43 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 32 10 12 10 46 - 48 42
9. Антальяспор Заявка 32 10 11 11 38 - 50 41
10. Касымпаша Заявка 32 11 6 15 48 - 54 39
11. Гёзтепе Заявка 32 10 9 13 40 - 45 39
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Малатьяспор 0:0 Заявка 32 8 9 15 44 - 46 33
14. Денизлиспор 0:0 Заявка 32 8 9 15 29 - 45 33
15. Ризеспор Заявка 32 9 5 18 34 - 54 32
16. Кайсериспор Заявка 32 8 8 16 39 - 69 32
17. Коньяспор 0:1 Заявка 32 6 12 14 26 - 44 30
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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