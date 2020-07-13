Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Денизли Ататюрк
Трабзонспор
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
90
Сакей
Айзаак
20
Нияз
Реджеп
47
Педру
Жоан
77
Новак
Филип
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
-
23 Онази ОджениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Levent Kartop
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 МаноэлЗащитник
-
90 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кылынч КорайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|2.
|Эступиньян Оскар
|6
|0.18
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|6.
|Сако Хади
|2
|0.06
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Озкал Мухаммет
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|21 (1)
|0.62
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|9 (5)
|0.26
|4.
|Новак Филип
|5
|0.15
|5.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|6.
|Экубан Калеб
|4 (1)
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Педру Жоан
|1
|0.03
|10.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|11.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Кампи Гастон
|0
|0
|17.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|6
|0
|4.
|Бергдич Закария
|6
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Йылмаз Огуз
|5
|0
|7.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|8.
|Явру Зеки
|3
|1
|9.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|10.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Чек Озгюр
|2
|0
|15.
|Шахан Олджай
|2
|0
|16.
|Сако Хади
|2
|0
|17.
|Чалик Бурак
|1
|0
|18.
|Мбамба Марк
|1
|0
|19.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|20.
|Эступиньян Оскар
|1
|0
|21.
|Алтынташ Хюсейин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампи Гастон
|8
|0
|2.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|3.
|Соса Хосе
|7
|0
|4.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|5.
|Хоссейни Маджид
|3
|1
|6.
|Да Кошта Триндаде
|4
|0
|7.
|Сари Юсуф
|4
|0
|8.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|9.
|Сорлот Александр
|2
|1
|10.
|Новак Филип
|3
|0
|11.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|12.
|Педру Жоан
|3
|0
|13.
|Пармак Абдулкадир
|1
|1
|14.
|Чорекчи Камил
|2
|0
|15.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|16.
|Эмюр Абдулкадир
|2
|0
|17.
|Тюркмен Хюсейин
|2
|0
|18.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|19.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|20.
|Экубан Калеб
|1
|0
|21.
|Афдияй Донис
|1
|0
|22.
|Кылынч Корай
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|20.83% (5)
|Трабзонспор
|20% (12)
|16.67% (10)
|15% (9)
|15% (9)
|15% (9)
|18.33% (11)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|32
|20
|9
|3
|60 - 27
|69
|2.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|32
|17
|12
|3
|70 - 35
|63
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|32
|16
|6
|10
|53 - 40
|54
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 34
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|46 - 48
|42
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|48 - 54
|39
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|32
|8
|9
|15
|44 - 46
|33
|14.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|32
|8
|9
|15
|29 - 45
|33
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|34 - 54
|32
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|39 - 69
|32
|17.
|Коньяспор
|0:1 Заявка
|32
|6
|12
|14
|26 - 44
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29