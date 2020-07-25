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Фенербахче
3:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
17' Желтая карточка
Азиз Сердар
1:0
39' Пенальти
Белёзоглу Эмре
1:1
53' Гол
Шкода Милан
2:1
60' Гол
Родригес Гарри
3:1
90' Гол
Туфан Озан
90'+9
35
Текин
Харун
17
Дирар
Набиль
15
Азиз
Сердар
2
Фалетт
Симон
3
Калдырым
Хассан
Али
7
Туфан
Озан
30
Беяз
Омер
16
Кадыоглу
Ферди
5
Белёзоглу
Эмре
24
Родригес
Гарри
19
Сайяд
Аллахьяр
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Талби
Монтассар
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
66
Гючтекин
Огуз
29
Торун
Тунай
10
Болдрин
Фернандо
20
Гармаш
Денис
21
Шкода
Милан
Фенербахче
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

17'
Азиз Сердар
 
39'
Белёзоглу Эмре
1:0
53'
1:1
Шкода Милан
(Болдрин Фернандо)
60'
Родригес Гарри
(Калдырым Хассан Али)
2:1
64'
Зайц Миха
Белёзоглу Эмре
 
71'
 
Аккайнак Атакан
Гючтекин Огуз
76'
 
Коч Алберк
Торун Тунай
76'
 
Сасе Иан
Гармаш Денис
77'
Гюмюшкая Мухаммед
Родригес Гарри
 
77'
Насух Эмре
Беяз Омер
 
87'
Emir Koksal
Калдырым Хассан Али
 
90'
Туфан Озан
(Кадыоглу Ферди)
3:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 10
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Ведат 15 (3) 0.44
2. Крузе Макс 7 (3) 0.21
3. Туфан Озан 6 0.18
4. Кадыоглу Ферди 4 0.12
5. Родригес Гарри 4 0.12
6. Азиз Сердар 4 0.12
7. Белёзоглу Эмре 3 (2) 0.09
8. Густаво Диас 3 0.09
9. Тюрюдж Дениз 3 0.09
10. Джигерджи Толга 2 0.06
11. Дирар Набиль 2 0.06
12. Йоргенсен Матиас 2 0.06
13. Мозес Виктор 1 (1) 0.03
14. Зайц Миха 1 0.03
15. Жаилсон Маркес 1 0.03
16. Исла Маурисио 0 0
17. Калдырым Хассан Али 0 0
18. Экичи Мехмет 0 0
19. Арслан Толгай-Али 0 0
20. Фалетт Симон 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 10 (3) 0.29
2. Болдрин Фернандо 6 (1) 0.18
3. Самудио Брайан 5 (2) 0.15
4. Чаглаян Огулджан 3 0.09
5. Умар Амину 3 0.09
6. Мелняк Дарио 3 0.09
7. Гармаш Денис 3 0.09
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Торун Тунай 1 0.03
10. Фернандеш Иванилду 1 0.03
11. Сасе Иан 1 0.03
12. Морозюк Николай 0 0
13. Де Паув Нилл 0 0
14. Оваджиклы Орхан 0 0
15. Дурак Абдулла 0 0
16. Аттама Джозеф 0 0
17. Коч Алберк 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 11 1
2. Густаво Диас 7 2
3. Туфан Озан 7 2
4. Мурики Ведат 4 2
5. Калдырым Хассан Али 7 0
6. Дирар Набиль 6 0
7. Исла Маурисио 4 1
8. Родригес Гарри 4 1
9. Тюрюдж Дениз 4 1
10. Белёзоглу Эмре 5 0
11. Джигерджи Толга 4 0
12. Жаилсон Маркес 4 0
13. Байиндыр Алтай 4 0
14. Арслан Толгай-Али 2 1
15. Йоргенсен Матиас 2 0
16. Кадыоглу Ферди 2 0
17. Мозес Виктор 1 0
18. Потук Алпер 1 0
19. Фалетт Симон 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 10 1
2. Морозюк Николай 7 1
3. Ветрих Амедей 8 0
4. Болдрин Фернандо 6 0
5. Талби Монтассар 5 0
6. Чаглаян Огулджан 4 0
7. Самудио Брайан 4 0
8. Фернандеш Иванилду 2 1
9. Оваджиклы Орхан 3 0
10. Аттама Джозеф 3 0
11. Мелняк Дарио 3 0
12. Сасе Иан 3 0
13. Четин Тарык 1 1
14. Шкода Милан 2 0
15. Дурак Абдулла 2 0
16. Абархоун Мохамед 2 0
17. Умар Амину 2 0
18. Албайрак Бурак 2 0
19. Торун Тунай 1 0
20. Де Паув Нилл 1 0
21. Гармаш Денис 1 0
22. Аккан Гёкхан 1 0
23. Хациисаяс Димитриос 1 0
24. Гючтекин Огуз 1 0
25. Гёрген Зафер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 12% (6) 22% (11) 20% (10) 10% (5) 16% (8) 20% (10)
 Ризеспор 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8) 20.59% (7) 26.47% (9) 2.94% (1)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе
Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:4 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Фенербахче 0:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Ризеспор 2:4 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор Заявка 34 18 11 5 76 - 42 65
3. Бешикташ Заявка 34 19 5 10 59 - 40 62
4. Сивасспор Заявка 34 17 9 8 55 - 38 60
5. Аланьяспор Заявка 34 16 9 9 61 - 37 57
6. Галатасарай Заявка 34 15 11 8 55 - 37 56
7. Фенербахче Заявка 34 15 8 11 58 - 46 53
8. Газишехир Газиантеп Заявка 34 11 13 10 49 - 50 46
9. Антальяспор Заявка 34 11 12 11 41 - 52 45
10. Гёзтепе Заявка 34 11 9 14 44 - 49 42
11. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
12. Генчлербирлиги Заявка 34 9 9 16 39 - 56 36
13. Коньяспор Заявка 34 8 12 14 36 - 52 36
14. Ризеспор Заявка 34 10 5 19 38 - 57 35
15. Денизлиспор Заявка 34 9 8 17 31 - 48 35
16. Малатьяспор Заявка 34 8 8 18 44 - 51 32
17. Кайсериспор Заявка 34 8 8 18 40 - 72 32
18. Анкарагюджю Заявка 34 7 11 16 31 - 56 32
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Белёзоглу Эмре из команды Фенербахче забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Азиз Сердар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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