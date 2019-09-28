Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Читтаделла
25' Желтая карточкаDavide Diaw
27' Желтая карточкаAmedeo Benedetti
40' Желтая карточкаKaramoko Cisse
50' Желтая карточкаЛуппи Давиде
0:1
64' ГолDavide Diaw
76' Желтая карточкаСарторио Адриано
81' Желтая карточкаLuigi Canotto
85' Желтая карточкаЙори Мануэль
89' Желтая карточкаChristian Mora
90' Вторая желтая карточкаKaramoko Cisse
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
-
29 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
25'
27'
40'
50'
64'
0:1
76'
81'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза
Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла
Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|Перуджа
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Эмполи
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|4.
|Беневенто
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Кротоне
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Салернитана
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Виртус Энтелла
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|9.
|Пиза
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|10.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Порденоне
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Кремонезе
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Кьево
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Специя
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Ливорно
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Трапани
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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