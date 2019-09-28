Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Юве Стабия
0:1
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
25' Желтая карточка
Davide Diaw
27' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
40' Желтая карточка
Karamoko Cisse
50' Желтая карточка
Луппи Давиде
0:1
64' Гол
Davide Diaw
76' Желтая карточка
Сарторио Адриано
81' Желтая карточка
Luigi Canotto
85' Желтая карточка
Йори Мануэль
89' Желтая карточка
Christian Mora
90' Вторая желтая карточка
Karamoko Cisse
90'+6
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
34
Сарторио
Адриано
20
Трост
Магнус
11
Alfredo
Bifulco
37
Кальвано
Симоне
19
Аддэ
Брайт
10
Ди
Дженнаро
Давид
23
Джермони
Лука
17
Дель
Соле
Фердинандо
16
Karamoko
Cisse
1
Палеари
Альберто
2
Christian
Mora
5
Адорни
Давиде
4
Йори
Мануэль
3
Amedeo
Benedetti
7
Andrea
Bussaglia
18
Пертиконе
Романо
23
Бранка
Симоне
19
Michael
De
Marchi
14
Луппи
Давиде
9
Davide
Diaw
Юве Стабия
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

25'
 
Davide Diaw
27'
 
Amedeo Benedetti
40'
Karamoko Cisse
 
50'
 
Луппи Давиде
50'
Salvatore Elia
Дель Соле Фердинандо
 
60'
Карлини Массимилиано
Ди Дженнаро Давид
 
64'
0:1
Davide Diaw
(Andrea Bussaglia)
69'
Luigi Canotto
Alfredo Bifulco
 
72'
 
Federico Proia
Луппи Давиде
74'
 
Вриони Джакомо
Michael De Marchi
76'
Сарторио Адриано
 
81'
Luigi Canotto
 
82'
 
Marco Rosafio
Andrea Bussaglia
85'
 
Йори Мануэль
89'
 
Christian Mora
90'
Karamoko Cisse
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза
Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла
Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Юве Стабия 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Юве Стабия Серия B Читтаделла 1:0 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 1:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 0:1 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 3:1 Читтаделла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Асколи 5 4 0 1 14 - 4 12
2. Перуджа 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
3. Эмполи 0:0 6 3 3 0 7 - 4 12
4. Беневенто 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Кротоне 6 3 2 1 8 - 3 11
6. Салернитана 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Виртус Энтелла 5 3 1 1 4 - 3 10
8. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
9. Пиза 6 2 3 1 11 - 7 9
10. Венеция 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Порденоне 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Кремонезе 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Кьево 5 1 3 1 7 - 6 6
15. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Специя 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Ливорно 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Козенца 6 0 3 3 3 - 6 3
19. Трапани 5 0 1 4 1 - 7 1
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Amedeo Benedetti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Davide Diaw получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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