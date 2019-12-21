Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:2
Второй тайм: 64'
Стадион: Вестпак
Сидней
0:1
14' ГолЛе Фондре Адам
1:1
25' ГолReno Piscopo
2:1
37' ГолДавила Улисес
45' Желтая карточкаAnthony Caceres
50' Желтая карточкаRhyan Grant1
2:2
56' Гол в свои воротаТэйлор Стивен
6
Пейн
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
32 Sam Sutton
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Ход матча
14'
25'
1:1
37'
2:1
45'
50'
56'
2:2
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори
Сидней Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Сидней: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сидней 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней Эй-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сидней 7:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|2:2
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Мельбурн Сити
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Перт Глори
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Веллингтон Феникс
|2:2
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|8.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|10.
|Брисбен Роар
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
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