Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:2
Второй тайм: 64'

Стадион:
Сидней
0'
0:1
14' Гол
Ле Фондре Адам
1:1
25' Гол
Reno Piscopo
2:1
37' Гол
Давила Улисес
45' Желтая карточка
Anthony Caceres
50' Желтая карточка
Rhyan Grant1
2:2
56' Гол в свои ворота
Тэйлор Стивен
64'
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
7
Reno
Piscopo
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
11
Jaushua
Sotirio
10
Давила
Улисес
9
Болл
Дэвид
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
17
Anthony
Caceres
9
Ле
Фондре
Адам
11
Барбарусес
Костас
Веллингтон Феникс
Сидней

Ход матча

14'
0:1
Ле Фондре Адам
(Барбарусес Костас)
25'
Reno Piscopo
(Болл Дэвид)
1:1
37'
Давила Улисес
(Reno Piscopo)
2:1
45'
 
Anthony Caceres
50'
 
Rhyan Grant1
55'
 
Нинкович Милош
Баумйоханн Александер
56'
2:2
Тэйлор Стивен

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори
Сидней Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Сидней: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Сидней 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней Эй-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сидней 7:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 2:2 10 8 1 1 24 - 10 25
2. Мельбурн Сити 9 6 1 2 20 - 14 19
3. Вестерн Юнайтед 11 5 2 4 14 - 12 17
4. Аделаида Юнайтед 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Перт Глори 9 3 3 3 12 - 10 12
6. Веллингтон Феникс 2:2 10 3 3 4 13 - 14 12
7. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 2 5 10 - 14 11
8. Мельбурн Виктори 10 2 3 5 9 - 14 9
9. Ньюкасл Джетс 8 2 2 4 8 - 14 8
10. Брисбен Роар 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 7 - 13 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Anthony Caceres получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Reno Piscopo бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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