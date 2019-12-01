Лига Европы 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Лугано

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь
Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк
Лугано Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано
Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лугано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лугано 0:0 Динамо Киев Лига Европы

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2. Мальмё Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
3. Динамо Киев Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Лугано Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Лугано

    До начала игры, которая состоится 12.12.2019, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Лугано
    Динамо Киев
    94.5% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    Лугано
    1.8% (1)
    2:0 Динамо Киев
    58.2% (32)
    2:1 Динамо Киев
    14.5% (8)
    1:0 Динамо Киев
    10.9% (6)
    3:0 Динамо Киев
    5.5% (3)
    3:1 Динамо Киев
    3.6% (2)
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