Лига Европы 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Лугано
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =6 -4Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь
Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк
Лугано Последние 20 матчей: +4 =7 -9Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано
Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лугано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Мальмё
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Лугано
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
Динамо Киев
94.5% (52)
Ничья
3.6% (2)
Лугано
1.8% (1)
2:0 Динамо Киев
58.2% (32)
2:1 Динамо Киев
14.5% (8)
1:0 Динамо Киев
10.9% (6)
3:0 Динамо Киев
5.5% (3)
3:1 Динамо Киев
3.6% (2)
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