Хаммарбю
3:3
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Кальмар
1:0
28' ГолМадьяр Ричард
33' Желтая карточкаЛюдвигсон Густав
1:1
34' ПенальтиЮханссон Петр
1:2
37' ГолИнгельссон Сванте
2:2
47' ГолЮханнссон Арон
54' Желтая карточкаАлити Фидан
3:2
60' ПенальтиЮханнссон Арон
79' Желтая карточкаНури Эмин
3:3
82' ГолAlexander Ahl Holmstroem
87' Желтая карточкаAlexander Ahl Holmstroem
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
13
Нури
Эмин
19
Янссон
Исак
16
York
Rafael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
-
16 York RafaelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
37 Edvin Crona
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
28'
1:0
33'
34'
1:1
37'
47'
2:2
54'
60'
3:2
79'
81'
82'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|4
|0.22
|2.
|Юханнссон Арон
|4 (2)
|0.22
|3.
|Имад Халили
|3
|0.17
|4.
|Паулиньо II
|3
|0.17
|5.
|Танкович Муамер
|3
|0.17
|6.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.11
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.11
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.06
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.06
|10.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.06
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|13.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.17
|2.
|Isak Magnusson
|3
|0.17
|3.
|Алити Фидан
|2
|0.11
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.11
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.11
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.11
|7.
|Nils Froeling
|2
|0.11
|8.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.06
|9.
|Edvin Crona
|1
|0.06
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.06
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.06
|12.
|Янссон Исак
|0
|0
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|6
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|3.
|Сёдерстрём Тим
|4
|0
|4.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|5.
|Халили Абдул
|3
|0
|6.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|7.
|Шер Аймар
|3
|0
|8.
|Имад Халили
|2
|0
|9.
|Фельман Давид
|2
|0
|10.
|Паулиньо II
|2
|0
|11.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|0
|1
|13.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|14.
|Оустед Давид
|1
|0
|15.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|16.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|17.
|Сандберг Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|2.
|Алити Фидан
|6
|0
|3.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|4.
|Эльм Виктор
|3
|0
|5.
|Нури Эмин
|2
|0
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|7.
|York Rafael
|2
|0
|8.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|9.
|Бергквист Дуг
|1
|0
|10.
|Rafinha I
|1
|0
|11.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|12.
|Nils Froeling
|1
|0
|13.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
|14.
|Янссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|16.67% (4)
|25% (6)
|12.5% (3)
|Кальмар
|25% (5)
|0
|30% (6)
|0
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю
Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар
Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 2
Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|18
|11
|6
|1
|36 - 17
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|18
|8
|4
|6
|38 - 28
|28
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|18
|6
|7
|5
|24 - 26
|25
|8.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|9.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|18
|5
|5
|8
|20 - 26
|20
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Гётеборг
|18
|2
|11
|5
|21 - 28
|17
|14.
|Хельсинборг
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|15.
|Кальмар
|18
|3
|5
|10
|21 - 32
|14
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0