  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хаммарбю
3:3
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
28' Гол
Мадьяр Ричард
33' Желтая карточка
Людвигсон Густав
1:1
34' Пенальти
Юханссон Петр
1:2
37' Гол
Ингельссон Сванте
2:2
47' Гол
Юханнссон Арон
54' Желтая карточка
Алити Фидан
3:2
60' Пенальти
Юханнссон Арон
79' Желтая карточка
Нури Эмин
3:3
82' Гол
Alexander Ahl Holmstroem
87' Желтая карточка
Alexander Ahl Holmstroem
90'+4
1
Оустед
Давид
5
Фельман
Давид
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
11
Родич
Владимир
17
Халили
Абдул
6
Боянич
Дарьян
30
Джазе
Моханад
16
Людвигсон
Густав
23
Юханнссон
Арон
9
Паулиньо
II
30
Tobias
Andersson
13
Нури
Эмин
5
Бергквист
Дуг
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
11
Ингельссон
Сванте
39
Isak
Magnusson
19
Янссон
Исак
21
Исраэльссон
Эрик
16
York
Rafael
Хаммарбю
3-4-3
Кальмар
3-4-3

Ход матча

28'
Мадьяр Ричард
(Боянич Дарьян)
1:0
33'
Людвигсон Густав
 
34'
1:1
Юханссон Петр
37'
1:2
Ингельссон Сванте
(Ромариньо Перейра)
46'
 
Carl Gustafsson
Исраэльссон Эрик
47'
Юханнссон Арон
(Фенгер Мадс)
2:2
54'
 
Алити Фидан
57'
Axel Sjoeberg2
Мадьяр Ричард
 
57'
Имад Халили
Родич Владимир
 
60'
Юханнссон Арон
3:2
76'
Андерсен Йеппе
Халили Абдул
 
76'
Шер Аймар
Боянич Дарьян
 
77'
 
Эльм Виктор
York Rafael
79'
 
Нури Эмин
81'
 
Сахпекидис Филип
Isak Magnusson
81'
 
Alexander Ahl Holmstroem
Янссон Исак
81'
 
Edvin Crona
Нури Эмин
82'
3:3
Alexander Ahl Holmstroem
(Юханссон Петр)
87'
 
Alexander Ahl Holmstroem

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 4 0.22
2. Юханнссон Арон 4 (2) 0.22
3. Имад Халили 3 0.17
4. Паулиньо II 3 0.17
5. Танкович Муамер 3 0.17
6. Качаниклич Алекс 2 0.11
7. Халили Абдул 2 0.11
8. Фенгер Мадс 1 0.06
9. Мадьяр Ричард 1 0.06
10. Kalle Bjoerklund 1 0.06
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханссон Петр 3 (1) 0.17
2. Isak Magnusson 3 0.17
3. Алити Фидан 2 0.11
4. Ромариньо Перейра 2 0.11
5. Ринг Себастьян 2 0.11
6. Ингельссон Сванте 2 0.11
7. Nils Froeling 2 0.11
8. Исраэльссон Эрик 1 0.06
9. Edvin Crona 1 0.06
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.06
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.06
12. Янссон Исак 0 0
13. Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 6 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Сёдерстрём Тим 4 0
4. Фенгер Мадс 3 0
5. Халили Абдул 3 0
6. Людвигсон Густав 3 0
7. Шер Аймар 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Фельман Давид 2 0
10. Паулиньо II 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Мадьяр Ричард 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Оустед Давид 1 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
16. Качаниклич Алекс 1 0
17. Сандберг Симон 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 2
2. Алити Фидан 6 0
3. Ромариньо Перейра 3 1
4. Эльм Виктор 3 0
5. Нури Эмин 2 0
6. Ингельссон Сванте 2 0
7. York Rafael 2 0
8. Исраэльссон Эрик 1 0
9. Бергквист Дуг 1 0
10. Rafinha I 1 0
11. Henrik Loefkvist 1 0
12. Nils Froeling 1 0
13. Alexander Ahl Holmstroem 1 0
14. Янссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7) 16.67% (4) 25% (6) 12.5% (3)
 Кальмар 25% (5) 0 30% (6) 0 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю
Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар
Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 2
Кальмар 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Кальмар 1:0 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 18 11 6 1 36 - 17 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 18 8 4 6 38 - 28 28
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 18 6 7 5 24 - 26 25
8. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
9. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 18 5 5 8 20 - 26 20
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Гётеборг 18 2 11 5 21 - 28 17
14. Хельсинборг 18 3 7 8 18 - 30 16
15. Кальмар 18 3 5 10 21 - 32 14
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хаммарбю 3:3 Кальмар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
5.60 1.25 11.50
11.00 1.06 23.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
9.00 1.04 11.50 1.02 3.15 1.33 3.70 1.25 1.75 2.01 2.10 1.74 1.84 1.96 6.20 1.10 1.27 3.60 5.25 1.13 1.08 7.10 2.35 1.55 1.05 8.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 2.37 1.58 1.14 5.20 1.21 4.20 1.11 5.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный