Ванкувер Уайткэпс
2:4
Конец матча
Стадион: Би-Си Плэйс
Монреаль Импакт
1:0
7' ГолБейр Телониус
1:1
15' ГолОквонкво Орджи
24' Желтая карточкаКавальини Лукас
1:2
45' ПенальтиТайдер Сафир
1:3
51' ГолПьетт Самуэль
57' Вторая желтая карточкаКавальини Лукас
59' Желтая карточкаБинкс Луис
1:4
60' ГолКиото Ромель
2:4
66' Гол в свои воротаКамашо Руди
69' Желтая карточкаДахоме Кристиан
71' Красная карточкаМасьель Эмануэль
73' Желтая карточкаБальдисимо Майкл
90' Желтая карточкаМонтеро Фреди
51
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
- Основной состав
-
51 Хасал ТомасВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
7'
15'
1:1
24'
45'
1:2
51'
1:3
57'
59'
60'
1:4
66'
2:4
69'
71'
73'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|2
|0.25
|2.
|Аднан Али
|1
|0.13
|3.
|Рейна Йорди
|1
|0.13
|4.
|Кавальини Лукас
|1
|0.13
|5.
|Нервински Джейк
|1
|0.13
|6.
|Бейр Телониус
|1
|0.13
|7.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0.13
|8.
|Милинкович Давид
|0
|0
|9.
|Роуз Энди
|0
|0
|10.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.5
|2.
|Киото Ромель
|3
|0.38
|3.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.13
|4.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.13
|5.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.13
|6.
|Камашо Руди
|1
|0.13
|7.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.13
|8.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|9.
|Кркич Боян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|3
|1
|2.
|Хмири Яссер
|2
|0
|3.
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|4.
|Монтеро Фреди
|1
|0
|5.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|6.
|Роуз Энди
|1
|0
|7.
|Аднан Али
|1
|0
|8.
|Рейна Йорди
|1
|0
|9.
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|10.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|11.
|Рапосо Райан
|1
|0
|12.
|Хасал Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|2.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|3.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|4.
|Камашо Руди
|2
|0
|5.
|Бинкс Луис
|2
|0
|6.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|7.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|8.
|Киото Ромель
|1
|0
|9.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Монреаль Импакт
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Монреаль Импакт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|3:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|11.00
|1.02
|9.50
|1.04
|3.85
|1.23
|3.05
|1.35
|—
|—
|6.50
|1.09
|1.84
|1.97
|1.62
|2.30
|—
|—
|4.80
|1.15
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.04
|9.10
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|—
|—
|1.97
|1.77
|1.15
|5.00
|12.50
|1.03
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.38
|1.06
|7.52
|1.07
|3.74
|1.27
|2.98
|1.41
|—
|—
|2.05
|1.83
|—
|—
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.40
|3.02
|—
|—
|1.17
|4.71
|—
|—
|1.13
|5.29
|—
|—
|1.05
|10.24
|—
|—
|1.05
|10.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.26
|3.14
|1.40
|2.46
|1.59
|5.77
|1.15
|1.85
|2.04
|1.61
|2.43
|2.85
|1.45
|5.20
|1.18
|1.98
|1.90
|1.66
|2.30
|2.63
|1.52
|2.14
|1.76
|1.85
|2.03
|1.55
|2.54
|1.41
|3.01
|1.33
|3.46
|2.34
|1.62
|1.85
|2.02
|1.67
|2.26
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.07
|1.76
|—
|—
|1.47
|2.55
|1.15
|5.10
|1.30
|3.30
|—
|—
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.02
|11.00
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.17
|5.05
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.38
|—
|—
|2.10
|1.79
|—
|—
|1.50
|2.67
|1.16
|4.80
|1.11
|5.67
|—
|—
|1.02
|14.39
|1.02
|15.20
|—
|—
|3.25
|1.38
|2.68
|1.51
|2.10
|1.81
|1.67
|2.30
|1.48
|2.80
|—
|—
|1.94
|1.94
|1.59
|2.44
|1.26
|4.06
|—
|—
|—
|—