  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:0
Конец матча
Сантос
0'
56' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
1:0
57' Гол
Герреро Паоло
74' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
79' Желтая карточка
Moises VII
79' Желтая карточка
Kaio Jorge
82' Желтая карточка
Marinho II
2:0
88' Гол
Эденилсон дос Сантос
90'+6
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
3
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
16
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
21
Бошилья
Габриэл
17
Galhardo
Thiago
9
Герреро
Паоло
1
Владимир
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
2
Luiz
Felipe
III
14
Перес
Луан
4
Para
I
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
3
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
10
Сотельдо
Йеферсон
Интернасьональ
4-3-1-2
Сантос
3-5-2

Ход матча

17'
 
Kaio Jorge
Luiz Felipe III
46'
 
Jobson III
Карлос Санчес II
46'
 
Tailson
Diego Pituca
56'
Эденилсон дос Сантос
 
57'
Герреро Паоло
(Саравия Ренсо)
1:0
65'
 
Ivonei Junior
Алисон II
65'
 
Madson II
Felipe Jonatan
74'
 
Perez Martinez Lucas VI
79'
Moises VII
 
79'
 
Kaio Jorge
79'
Мусто Дамиан
Galhardo Thiago
 
82'
 
Marinho II
86'
Marcos Guilherme
Бошилья Габриэл
 
88'
Эденилсон дос Сантос
(Герреро Паоло)
2:0
90'
Д'Алессандро Андрес
Эденилсон дос Сантос
 

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 2 1
2. Эденилсон дос Сантос 1 0.5
3. Galhardo Thiago 0 0
4. Саравия Ренсо 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 1 0.5
2. Алисон II 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 1 0
2. Саравия Ренсо 1 0
3. Куэста Виктор 1 0
4. Moises VII 1 0
5. Bruno Fuchs 1 0
6. Bruno Praxedes 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 1 0
2. Perez Martinez Lucas VI 1 0
3. Kaio Jorge 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Сантос 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе
Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Pelotas
Сантос Последние 20 матчей: + = -
Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета
Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Сантос 1:0 Атлас Сантос 0:0 Палмейрас Хуарес 1:2 Сантос Итуано 2:0 Сантос Монтеррей 1:0 Сантос Сантос 2:1 Тигрес Ферровиария 0:0 Сантос

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Интернасьональ 0:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Сантос Серия A Сантос 1:2 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:0 Сантос Кубок Сантос 2:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Интернасьональ Серия A Сантос 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Гремио 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Васко да Гама 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сан-Паулу 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Палмейрас 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сеара 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гойяс 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Коринтианс 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Куритиба 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Фламенго 2 0 0 2 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 17'
    Luiz Felipe уходит с поля. Kaio Jorge выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьональ 2:0 Сантос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный