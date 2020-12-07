Атлетико Минейро
2:2
Конец матча
Интернасьональ
0:1
9' ГолYuri Alberto
1:1
11' Гол в свои воротаМусто Дамиан
24' Желтая карточкаМусто Дамиан
28' Желтая карточкаMarcos Guilherme
37' Желтая карточкаHyoran
38' Желтая карточкаYuri Alberto
43' Желтая карточкаIgor Rabello
58' Желтая карточкаРибейро Лукас
2:1
61' ГолHyoran
76' Желтая карточкаRodrigo I
2:2
88' ГолPeglow
90' Желтая карточкаPeglow
31
Everson
16
Igor
Rabello
29
Аллан
Соуза
2
Guga3
20
Hyoran
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
6
Uendel
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
2 Guga3Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
33 SavioПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
34 ДжинПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
-
51 Rubens
-
38 Marrony
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
41 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Peglow
-
-
-
-
19 Rodrigo I
-
33 Gustavo1
-
32 Keiller
-
35 Jose Gabriel
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
9'
0:1
11'
1:1
24'
28'
37'
38'
43'
58'
75'
76'
84'
88'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.42
|2.
|Саша Эдуардо
|5
|0.21
|3.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.17
|4.
|Marrony
|4 (1)
|0.17
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0.13
|6.
|Hyoran
|3
|0.13
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.13
|8.
|Франко Алан
|3
|0.13
|9.
|Jair II
|1
|0.04
|10.
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|11.
|Igor Rabello
|1
|0.04
|12.
|Guga3
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|14.
|Варгас Эдуардо
|0
|0
|15.
|Everson
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.63
|2.
|Patrick I
|3
|0.13
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.13
|4.
|Yuri Alberto
|3
|0.13
|5.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.08
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.08
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|8.
|Peglow
|1
|0.04
|9.
|Мусто Дамиан
|1
|0.04
|10.
|Моледо Родриго
|1
|0.04
|11.
|Gustavo1
|1
|0.04
|12.
|José Maurisio3
|1
|0.04
|13.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|14.
|Moises VII
|0
|0
|15.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|16.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|17.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|18.
|Rodrigo I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|6
|0
|2.
|Jair II
|5
|0
|3.
|Keno
|4
|0
|4.
|Dylan Borrero
|2
|1
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0
|6.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|7.
|Аллан Соуза
|3
|0
|8.
|Ревер Умберто
|2
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Igor Rabello
|2
|0
|11.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|12.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|13.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|14.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|15.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|16.
|Victor IV
|1
|0
|17.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|18.
|Франко Алан
|1
|0
|19.
|Marrony
|1
|0
|20.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Rodrigo I
|5
|0
|3.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|4.
|Моледо Родриго
|3
|1
|5.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|6.
|Galhardo Thiago
|2
|1
|7.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|8.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|9.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|10.
|Gustavo1
|3
|0
|11.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|12.
|Jose Gabriel
|1
|1
|13.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|14.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|15.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|16.
|Марсело Родиней
|2
|0
|17.
|Yuri Alberto
|2
|0
|18.
|Jussa
|2
|0
|19.
|William Pottker
|0
|1
|20.
|Uendel
|1
|0
|21.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|22.
|Энрике Педро
|1
|0
|23.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|24.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|25.
|Danilo XVI
|1
|0
|26.
|Patrick I
|1
|0
|27.
|Moises VII
|1
|0
|28.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|29.
|Фукс Бруно
|1
|0
|30.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|7.5% (3)
|15% (6)
|20% (8)
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|Интернасьональ
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =7 -7Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ
Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|23
|13
|8
|2
|38 - 20
|47
|2.
|Атлетико Минейро
|24
|13
|4
|7
|43 - 31
|43
|3.
|Фламенго
|23
|12
|6
|5
|38 - 31
|42
|4.
|Гремио
|23
|10
|10
|3
|32 - 20
|40
|5.
|Флуминенсе
|24
|11
|6
|7
|34 - 26
|39
|6.
|Палмейрас
|23
|10
|8
|5
|33 - 23
|38
|7.
|Интернасьональ
|24
|10
|8
|6
|35 - 24
|38
|8.
|Сантос
|24
|10
|8
|6
|36 - 29
|38
|9.
|Сеара
|24
|8
|8
|8
|34 - 34
|32
|10.
|Форталеза
|24
|7
|9
|8
|23 - 21
|30
|11.
|Коринтианс
|24
|7
|9
|8
|25 - 29
|30
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|23
|6
|10
|7
|20 - 27
|28
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|8
|4
|12
|20 - 27
|28
|14.
|Байя
|24
|8
|4
|12
|29 - 39
|28
|15.
|Брагантино
|24
|6
|10
|8
|29 - 28
|28
|16.
|Спорт Ресифи
|24
|7
|4
|13
|21 - 34
|25
|17.
|Васко да Гама
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|18.
|Куритиба
|24
|5
|6
|13
|20 - 32
|21
|19.
|Ботафого Рибейрао
|23
|3
|11
|9
|22 - 30
|20
|20.
|Гойяс
|23
|3
|7
|13
|24 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|2.
|Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|16 - 6
|25
|3.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|4.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|5.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|6.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|7.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|8.
|Палмейрас
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|11.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|12.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|18.
|Куритиба
|12
|3
|3
|6
|6 - 9
|12
|19.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|6.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|7.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|18.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|19.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|20.
|Гойяс
|11
|0
|4
|7
|9 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров