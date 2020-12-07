  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Минейро
2:2
Конец матча
Интернасьональ
0'
0:1
9' Гол
Yuri Alberto
1:1
11' Гол в свои ворота
Мусто Дамиан
24' Желтая карточка
Мусто Дамиан
28' Желтая карточка
Marcos Guilherme
37' Желтая карточка
Hyoran
38' Желтая карточка
Yuri Alberto
43' Желтая карточка
Igor Rabello
58' Желтая карточка
Рибейро Лукас
2:1
61' Гол
Hyoran
76' Желтая карточка
Rodrigo I
2:2
88' Гол
Peglow
90' Желтая карточка
Peglow
90'+5
31
Everson
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
30
Gabriel
Paulista
XVI
29
Аллан
Соуза
2
Guga3
20
Hyoran
18
Саша
Эдуардо
13
Арана
Гильерме
10
Варгас
Эдуардо
11
Keno
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
5
Мусто
Дамиан
23
Marcos
Guilherme
13
Дурадо
Родриго
88
Patrick
I
18
Leandro
Miguel
Fernandez
11
Yuri
Alberto
Атлетико Минейро
3-1-4-2
Интернасьональ
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.42
2. Саша Эдуардо 5 0.21
3. Саварино Джефферсон 4 0.17
4. Marrony 4 (1) 0.17
5. Арана Гильерме 3 0.13
6. Hyoran 3 0.13
7. Натан Аллан 3 0.13
8. Франко Алан 3 0.13
9. Jair II 1 0.04
10. Ревер Умберто 1 0.04
11. Igor Rabello 1 0.04
12. Guga3 1 (1) 0.04
13. Сарачо Федерико 1 0.04
14. Варгас Эдуардо 0 0
15. Everson 0 0
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Алонсо Хуниор 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.63
2. Patrick I 3 0.13
3. Герреро Паоло 3 0.13
4. Yuri Alberto 3 0.13
5. Эденилсон дос Сантос 2 0.08
6. Эрнандес Абель 2 0.08
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. Peglow 1 0.04
9. Мусто Дамиан 1 0.04
10. Моледо Родриго 1 0.04
11. Gustavo1 1 0.04
12. José Maurisio3 1 0.04
13. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
14. Moises VII 0 0
15. Leandro Miguel Fernandez 0 0
16. Саравия Ренсо 0 0
17. Marcos Guilherme 0 0
18. Rodrigo I 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 6 0
2. Jair II 5 0
3. Keno 4 0
4. Dylan Borrero 2 1
5. Арана Гильерме 3 0
6. Саварино Джефферсон 3 0
7. Аллан Соуза 3 0
8. Ревер Умберто 2 0
9. Hyoran 2 0
10. Igor Rabello 2 0
11. Рафаэл Пирес 0 1
12. Варгас Эдуардо 1 0
13. Саша Эдуардо 1 0
14. Феррейра Мариано 1 0
15. Буэно Веллингтон 1 0
16. Victor IV 1 0
17. Gabriel Paulista XVI 1 0
18. Франко Алан 1 0
19. Marrony 1 0
20. Guga3 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Rodrigo I 5 0
3. Мусто Дамиан 3 1
4. Моледо Родриго 3 1
5. Эденилсон дос Сантос 4 0
6. Galhardo Thiago 2 1
7. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
8. Д'Алессандро Андрес 3 0
9. Marcelo Lomba 3 0
10. Gustavo1 3 0
11. Bruno Praxedes 3 0
12. Jose Gabriel 1 1
13. Leandro Miguel Fernandez 2 0
14. Marcos Guilherme 2 0
15. Бошилья Габриэл 2 0
16. Марсело Родиней 2 0
17. Yuri Alberto 2 0
18. Jussa 2 0
19. William Pottker 0 1
20. Uendel 1 0
21. Эрнандес Абель 1 0
22. Энрике Педро 1 0
23. Дурадо Родриго 1 0
24. Саравия Ренсо 1 0
25. Danilo XVI 1 0
26. Patrick I 1 0
27. Moises VII 1 0
28. Рибейро Лукас 1 0
29. Фукс Бруно 1 0
30. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 7.5% (3) 15% (6) 20% (8) 22.5% (9) 17.5% (7) 17.5% (7)
 Интернасьональ 17.65% (6) 23.53% (8) 14.71% (5) 11.76% (4) 11.76% (4) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ
Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 23 13 8 2 38 - 20 47
2. Атлетико Минейро 24 13 4 7 43 - 31 43
3. Фламенго 23 12 6 5 38 - 31 42
4. Гремио 23 10 10 3 32 - 20 40
5. Флуминенсе 24 11 6 7 34 - 26 39
6. Палмейрас 23 10 8 5 33 - 23 38
7. Интернасьональ 24 10 8 6 35 - 24 38
8. Сантос 24 10 8 6 36 - 29 38
9. Сеара 24 8 8 8 34 - 34 32
10. Форталеза 24 7 9 8 23 - 21 30
11. Коринтианс 24 7 9 8 25 - 29 30
12. Атлетико Гойяненсе 23 6 10 7 20 - 27 28
13. Атлетико Паранаэнсе 24 8 4 12 20 - 27 28
14. Байя 24 8 4 12 29 - 39 28
15. Брагантино 24 6 10 8 29 - 28 28
16. Спорт Ресифи 24 7 4 13 21 - 34 25
17. Васко да Гама 23 6 6 11 24 - 35 24
18. Куритиба 24 5 6 13 20 - 32 21
19. Ботафого Рибейрао 23 3 11 9 22 - 30 20
20. Гойяс 23 3 7 13 24 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
2. Сан-Паулу 11 7 4 0 16 - 6 25
3. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
4. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
5. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
6. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
7. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
8. Палмейрас 11 5 4 2 18 - 12 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
11. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
12. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
13. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 11 3 3 5 10 - 13 12
17. Атлетико Гойяненсе 11 2 6 3 13 - 15 12
18. Куритиба 12 3 3 6 6 - 9 12
19. Гойяс 12 3 3 6 15 - 21 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Палмейрас 12 5 4 3 15 - 11 19
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
6. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
7. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
8. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Ботафого Рибейрао 10 1 6 3 10 - 13 9
18. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
19. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
20. Гойяс 11 0 4 7 9 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Igor Rabello получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Yuri Alberto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Hyoran получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Marcos Guilherme получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Мусто Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Мусто Дамиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Yuri Alberto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 6.70 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 7.00 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.78 6.15
  1.19 5.74 33.55

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 7.00 1.08 2.95 1.37 2.35 1.60 1.94 1.86 2.42 1.52 1.35 3.05 1.38 2.90 1.09 6.60 1.02 11.00 1.02 13.50 1.02 11.00 0.00 21.00 1.02 11.00
8.50 1.03 7.40 1.06 3.04 1.36 2.34 1.60 1.80 2.25 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
3.01 1.40 2.63 1.50 2.26 1.67 1.90 1.97 3.30 1.35 2.71 1.48 2.12 1.76 1.67 2.26 1.23 4.32 1.85 2.01 1.41 2.98 1.27 3.84 1.20 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 1.76 2.06 1.33 3.15 1.09 6.60 1.87 1.87 1.12 5.55
2.83 1.43 1.83 1.98 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
2.54 1.54 2.08 1.79 1.61 2.38 1.39 3.06 1.35 3.32 1.66 2.28 1.39 3.06 1.13 6.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.74
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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