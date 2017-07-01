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Стадион: Зрители: 3862
Сундсвалль
1:2
Конец матча
Сириус
0'
1:0
12' Гол
Jonathan Morsay
58' Желтая карточка
Kim Skoglund
1:1
73' Гол
Арвидссон Йеспер
1:2
90' Гол
Филип Хагланд
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Филип Хагланд.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сириус производит замену. Diego Montiel уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
81'
Сундсвалль производит замену. Ольссон Деннис уходит, и Раялаксо Себастьян заменяет его
77'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Peter Wilson заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арвидссон Йеспер.

68'
Сундсвалль производит замену. Сульевич Смайл уходит, и Jaudet Salih заменяет его
59'
Сириус производит замену. Ian Sirelius уходит, и Johan Andersson заменяет его
Желтая карточка
58'
Ким Скоглунд получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jonathan Morsay.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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