- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 3862
1:2
Конец матча
1:0
12' ГолJonathan Morsay
58' Желтая карточкаKim Skoglund
1:1
73' ГолАрвидссон Йеспер
1:2
90' ГолФилип Хагланд
|
12'
1:0
58'
73'
1:1
90'
1:2
Состав команд
17
Наурин
Томми
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
90
Moses
Ogbu
14
Ian
Sirelius
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 22 Сульевич Смайл Полузащитник
- 8 Герсон Ларс Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 14 Samuel Aziz
- 30 Peter Wilson II
- 35 Linus Sahlin
- 23 Jaudet Salih
- Главный тренер: Joel Cedergren
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 8 Kim Skoglund Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 20 Diego Montiel II Полузащитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 11 Alexander Nilsson II Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 10 Dragan Kapcevic Нападающий
- 13 Kyria Kambusi
- 21 Andreas Eriksson I
- 16 Johan Andersson II
- 30 Lukas Jonsson
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 06.11.2016 Сундсвалль 2:5 Юргорден А
- 30.10.2016 Кальмар 2:0 Сундсвалль А
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг А
- 21.10.2016 Гефле 1:1 Сундсвалль А
- 15.10.2016 Фалькенберг 1:1 Сундсвалль А
- 01.10.2016 Сундсвалль 3:1 Йёнчёпинг А
- 26.09.2016 Сундсвалль 0:0 Хеккен А
- 21.09.2016 Хельсинборг 2:1 Сундсвалль А
Сириус (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 05.05.2017 Хеккен 2:2 Сириус А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 19.02.2017 Арамеиска-Сюрьянска 0:5 Сириус К
- 08.02.2017 Мальмё 3:1 Сириус ТМК
- 05.11.2016 Далкурд 2:1 Сириус С
- 31.10.2016 Сириус 1:1 Фрей С
- 24.10.2016 Хальмстад 0:1 Сириус С
- 17.10.2016 Сириус 4:1 Эргрюте С
- 02.10.2016 Треллеборг 0:2 Сириус С
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Норрчёпинг
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|3.
|Сириус
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|4.
|Эстерсунд
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|АИК
|12
|6
|3
|3
|11 - 7
|21
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|13
|5
|4
|4
|24 - 19
|19
|7.
|Юргорден
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|9.
|Хеккен
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|10.
|Эребру
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|11.
|Гётеборг
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|12.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|15.
|Хальмстад
|0:0
|13
|1
|4
|8
|8 - 18
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|0
|4
|9
|11 - 28
|4
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Филип Хагланд.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сириус производит замену. Diego Montiel уходит, и Киндлунд Оскар заменяет его
81'
Сундсвалль производит замену. Ольссон Деннис уходит, и Раялаксо Себастьян заменяет его
77'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Peter Wilson заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арвидссон Йеспер.
68'
Сундсвалль производит замену. Сульевич Смайл уходит, и Jaudet Salih заменяет его
59'
Сириус производит замену. Ian Sirelius уходит, и Johan Andersson заменяет его
58'
Ким Скоглунд получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jonathan Morsay.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация