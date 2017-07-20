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Стадион: Стубхуб Сентер
0:1
Второй тайм: 79'
23' Желтая карточкаTony Tchani
0:1
64' ГолTony Tchani
|
23'
64'
0:1
Состав команд
12
Brian
Rowe
32
Jack
McBean
26
Tim
Parker
15
Лаба
Матиас
16
Tony
Tchani
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 18 Bradley Diallo Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 8 Педру Жоау II Полузащитник
- 3 Коул Эшли Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Jon Kempin Вратарь
- 2 Ван Анхолт Пеле Защитник
- 21 Hugo Arellano Защитник
- 13 Джонс Джермейн Полузащитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 25 Rafael Garcia IV
- 15 Ariel Lassiter
- Главный тренер: Curt Onalfo
Ванкувер Уайткэпс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 David Ousted Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 8 Джейкобсон Эндрю Защитник
- 26 Tim Parker Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 15 Лаба Матиас Полузащитник
- 16 Tony Tchani Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 7 Боланьос Кристиан Полузащитник
- 12 Монтеро Фреди Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Spencer Richey Вратарь
- 25 Sheanon Williams Защитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 23 Bernie Ibini-Isei Нападающий
- 29 Рейна Йорди Нападающий
- 19 Erik Hurtado Нападающий
- 77 Mauro Rosales
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сакраменто Репаблик ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Орандж Каунти ОК
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Чикаго Файр М
- 30.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс М
- 15.04.2017 Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт М
- 02.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.03.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 02.07.2017 Чикаго Файр 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас М
- 04.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:1 Атланта Юнайтед М
- 28.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 21.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 13.05.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.05.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2017 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.04.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Тигрес ЛЧК
- 02.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто М
- 15.03.2017 Тигрес 2:0 Ванкувер Уайткэпс ЛЧК
- 12.03.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Филадельфия Юнион М
- 03.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
- 02.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.08.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 05.07.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 03.04.2016 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 07.06.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 05.04.2015 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 24.08.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 20.04.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 13.04.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 25.08.2013 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.07.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 12.05.2013 Ванкувер Уайткэпс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 02.11.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 02.09.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 19.07.2012 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 24.06.2012 Ванкувер Уайткэпс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 18.09.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 31.07.2011 Ванкувер Уайткэпс 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 14.05.2008 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Ванкувер Уайткэпс Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|20
|11
|6
|3
|36 - 21
|39
|2.
|Чикаго Файр
|19
|11
|5
|3
|37 - 19
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|20
|10
|4
|6
|38 - 26
|34
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|8
|8
|4
|24 - 14
|32
|5.
|Даллас
|18
|8
|7
|3
|30 - 18
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|39 - 27
|30
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|9
|2
|8
|25 - 26
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|9.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|22 - 29
|29
|10.
|Коламбус Крю
|20
|9
|1
|10
|30 - 32
|28
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Портленд Тимберс
|0:3
|21
|7
|6
|8
|34 - 34
|27
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|7
|5
|8
|23 - 31
|26
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3:3
|20
|6
|7
|7
|28 - 31
|25
|15.
|Монреаль Импакт
|18
|6
|6
|6
|29 - 30
|24
|16.
|Филадельфия Юнион
|19
|6
|5
|8
|26 - 23
|23
|17.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|21
|7
|2
|12
|25 - 40
|23
|18.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|19
|6
|4
|9
|28 - 32
|22
|19.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|5
|5
|9
|29 - 31
|20
|20.
|Колорадо Рэпидс
|18
|6
|1
|11
|19 - 27
|19
|21.
|Ди Си Юнайтед
|3:3
|20
|5
|4
|11
|17 - 34
|19
|22.
|Миннесота Юнайтед
|20
|5
|4
|11
|25 - 42
|19
Второй тайм
75'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Cristian Techera уходит, и Шеа Брек заменяет его
74'
Л-А Гэлакси производит замену. Алессандрини Ромен уходит, и Bradford Jamieson заменяет его
70'
Л-А Гэлакси производит замену. Jack McBean уходит, и Ariel Lassiter заменяет его
69'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Джонс Джермейн заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тони Тчани.
59'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Nicolas Mezquida уходит, и Рейна Йорди заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
23'
Тони Тчани получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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