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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
Второй тайм: 79'
Ванкувер Уайткэпс
0'
23' Желтая карточка
Tony Tchani
0:1
64' Гол
Tony Tchani
79'
Второй тайм
75'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Cristian Techera уходит, и Шеа Брек заменяет его
74'
Л-А Гэлакси производит замену. Алессандрини Ромен уходит, и Bradford Jamieson заменяет его
70'
Л-А Гэлакси производит замену. Jack McBean уходит, и Ariel Lassiter заменяет его
69'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Джонс Джермейн заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тони Тчани.
59'
Ванкувер Уайткэпс производит замену. Nicolas Mezquida уходит, и Рейна Йорди заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
23'
Тони Тчани получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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