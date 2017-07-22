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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
0:1
45' ГолJukka Halme
45' Желтая карточкаКангасколкка Алексей
57' Желтая карточкаMatias Haenninen
1:1
60' ГолFabric Tray
90' Желтая карточкаМякеля Юхо
|
45'
0:1
57'
57'
60'
1:1
90'
Состав команд
Мариехамн
- Основной состав
- 30 Нордквист Марк Вратарь
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 2 Гранлунд Альбин Защитник
- 55 Да Крус Фриберг Защитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 11 Селлин Роббин Полузащитник
- 20 Дафаа Энтони Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 7 Виртанен Томми Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вайкла Андреас Вратарь
- 8 Лююски Яни Защитник
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 9 Спэн Брайан Полузащитник
- 17 Сид Робин Полузащитник
- 5 Rezgar Amani
- Главный тренер: Peter Lundberg
ХИФК
- Основной состав
- 1 Tomi Maanoja Вратарь
- 6 Гела Чевдет Полузащитник
- 10 Мякеля Юхо Нападающий
- 13 Esa Teraevae
- 17 Jani Baeckman
- 8 Jukka Halme
- 27 Анямеле Ннаэмека
- 18 Matias Haenninen
- 23 Mika Vaeyrynen
- 2 Nosh A Lody
- 9 Пекка Сихвола
- Запасные игроки
- 19 Ристола Алекси Нападающий
- 99 Форселль Микаэль Нападающий
- 31 Nikolas Saira
- 11 Otto-Pekka Jurvainen
- 22 Лассас Фредрик
- 5 Tuukka Andberg
- 71 Carljohan Eriksson I
- Главный тренер: Antti Muurinen
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти В
- 19.05.2017 ХИФК 1:1 Мариехамн В
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс В
- 06.05.2017 Ильвес 3:0 Мариехамн В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
- 21.04.2017 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 15.04.2017 Мариехамн 1:1 ХИК В
- 08.04.2017 Мариехамн 5:2 Ювяскюля В
- 25.03.2017 Эребру 4:1 Мариехамн ТМК
ХИФК (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 04.06.2017 ХИФК 0:1 Ильвес В
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК В
- 27.05.2017 ХИФК 0:2 Интер Турку В
- 23.05.2017 ХИФК 0:0 ХИК В
- 19.05.2017 ХИФК 1:1 Мариехамн В
- 12.05.2017 КуПС 2:1 ХИФК В
- 06.05.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК В
- 24.04.2017 ХИФК 1:2 Лахти В
- 15.04.2017 ХИФК 0:0 Ювяскюля В
- 08.04.2017 Кеми Кингс 0:0 ХИФК В
- 01.03.2017 ХИК 4:0 ХИФК К
- 18.02.2017 ХИФК 3:0 КТП К
- 11.02.2017 ХИФК 0:2 Гнистан К
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
- 19.05.2017 ХИФК 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 21.08.2016 Мариехамн 1:0 ХИФК Вейккауслига
- 07.08.2016 Мариехамн 2:5 ХИФК Вейккауслига
- 20.05.2016 ХИФК 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 03.02.2016 ХИФК 1:0 Мариехамн Кубок лиги
- 10.09.2015 Мариехамн 1:0 ХИФК Вейккауслига
- 28.06.2015 ХИФК 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 19.04.2015 Мариехамн 1:1 ХИФК Вейккауслига
- 02.02.2015 Мариехамн 1:3 ХИФК Кубок лиги
- 24.01.2015 ХИФК 1:1 Мариехамн Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|17
|10
|6
|1
|38 - 8
|36
|2.
|ВПС
|17
|8
|6
|3
|24 - 22
|30
|3.
|Лахти
|0:0
|18
|6
|10
|2
|19 - 11
|28
|4.
|КуПС
|0:0
|18
|7
|6
|5
|25 - 19
|27
|5.
|Ильвес
|0:0
|18
|7
|5
|6
|18 - 19
|26
|6.
|Мариехамн
|18
|6
|8
|4
|27 - 23
|26
|7.
|Интер Турку
|0:0
|18
|6
|6
|6
|27 - 23
|24
|8.
|СИК
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|9.
|РоПС
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|10.
|Кеми Кингс
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|11.
|ХИФК
|18
|2
|8
|8
|16 - 27
|14
|12.
|Ювяскюля
|17
|1
|4
|12
|13 - 40
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мякеля Юхо получает желтую карточку.
83'
Мариехамн производит замену. Маттссон Йоэль уходит, и Aapo Maeenpaeae заменяет его
82'
ХИФК производит замену. Пекка Сихвола уходит, и Nikolas Saira заменяет его
74'
ХИФК производит замену. Matias Haenninen уходит, и Отто-Пекка Юрвайнен заменяет его
68'
ХИФК производит замену. Эса Терявя уходит, и Ристола Алекси заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
57'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Сид Робин заменяет его
57'
Мариехамн производит замену. Виртанен Томми уходит, и Спэн Брайан заменяет его
57'
Matias Haenninen получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Кангасколкка Алексей получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юкка Халме.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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