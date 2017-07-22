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Стадион:
Мариехамн
1:1
Конец матча
ХИФК
0'
0:1
45' Гол
Jukka Halme
45' Желтая карточка
Кангасколкка Алексей
57' Желтая карточка
Matias Haenninen
1:1
60' Гол
Fabric Tray
90' Желтая карточка
Мякеля Юхо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Мякеля Юхо получает желтую карточку.
83'
Мариехамн производит замену. Маттссон Йоэль уходит, и Aapo Maeenpaeae заменяет его
82'
ХИФК производит замену. Пекка Сихвола уходит, и Nikolas Saira заменяет его
74'
ХИФК производит замену. Matias Haenninen уходит, и Отто-Пекка Юрвайнен заменяет его
68'
ХИФК производит замену. Эса Терявя уходит, и Ристола Алекси заменяет его

Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
57'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Сид Робин заменяет его
57'
Мариехамн производит замену. Виртанен Томми уходит, и Спэн Брайан заменяет его
Желтая карточка
57'
Matias Haenninen получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Кангасколкка Алексей получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юкка Халме.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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