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Ботафого
2:1
Конец матча
Коринтианс
0'
18' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
20' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
43' Желтая карточка
Marcos Vinicius III
1:0
53' Гол
Brenner
1:1
60' Гол
Jo Alves II
2:1
76' Гол
Igor Rabello
85' Желтая карточка
Rodrigo I
90' Желтая карточка
Jo Alves II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Жо получает желтую карточку.
89'
Коринтианс производит замену. Маркиньос II уходит, и Казим Казим заменяет его
Желтая карточка
85'
Rodrigo Lindoso получает желтую карточку.
79'
Коринтианс производит замену. Gabriel уходит, и Clayson заменяет его
79'
Ботафого производит замену. Brenner уходит, и Алвес до Наскименто Гилсон заменяет его

Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Igor Rabello.
72'
Ботафого производит замену. Marcos Vinicius уходит, и Валенсия Леонардо заменяет его
65'
Ботафого производит замену. Виана Пимпао уходит, и Guilherme заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жо.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Brenner.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Коринтианс производит замену. Жадсон уходит, и Ромеро Анхель заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Marcos Vinicius получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Gabriel получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Виана Пимпао получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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