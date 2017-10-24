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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:1
Конец матча
18' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
20' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
43' Желтая карточкаMarcos Vinicius III
1:0
53' ГолBrenner
1:1
60' ГолJo Alves II
2:1
76' ГолIgor Rabello
85' Желтая карточкаRodrigo I
90' Желтая карточкаJo Alves II
|
18'
53'
1:0
60'
1:1
76'
2:1
85'
90'
Состав команд
11
Joao
Paulo
I
9
Brenner
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
10
Jadson
I
31
Маркиньос
II
Ботафого 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Роберто Фернандес Вратарь
- 4 Arnaldo II Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Луис Виктор Защитник
- 8 Bruno Silva II Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 11 Joao Paulo I Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 10 Marcos Vinicius III Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Marcelo Conceicao Защитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 19 Matheus Fernandes Полузащитник
- 21 Фернандес Полузащитник
- 18 Vinicius Tanque Полузащитник
- 17 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 13 Jonas IV
- 20 Guilherme dos Santos IX
- 15 Gilson I
- 12 Jefferson de Oliveira II
- 14 Emerson I
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Защитник
- 4 Бальбуэна Фабиан Защитник
- 34 Pedro Henrique II Защитник
- 13 Guilherme Arana Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 26 Rodriguinho I Полузащитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 7 Jo Alves II Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Marciel Защитник
- 2 Leo Principe Защитник
- 17 Giovanni Augusto Полузащитник
- 21 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 29 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Полузащитник
- 25 Clayson Нападающий
- 18 Казим Казим Нападающий
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 20 Danilo XII
- 14 Leonardo Rodrigues V
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.10.2017 Аваи 1:1 Ботафого СA
- 15.10.2017 Васко да Гама 1:0 Ботафого СA
- 12.10.2017 Ботафого 2:1 Шапекоэнсе СA
- 01.10.2017 Ботафого 2:3 Витория СA
- 24.09.2017 Куритиба 2:3 Ботафого СA
- 21.09.2017 Гремио 1:0 Ботафого КЛ
- 17.09.2017 Ботафого 2:0 Сантос СA
- 14.09.2017 Ботафого 0:0 Гремио КЛ
- 11.09.2017 Ботафого 2:0 Фламенго СA
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого СA
- 24.08.2017 Фламенго 1:0 Ботафого К
- 20.08.2017 Понте-Прета 2:1 Ботафого СA
- 17.08.2017 Ботафого 0:0 Фламенго К
- 14.08.2017 Ботафого 1:0 Гремио СA
- 11.08.2017 Ботафого 2:0 Насьональ Монтевидео КЛ
- 06.08.2017 Крузейро 0:0 Ботафого СA
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 29.07.2017 Ботафого 3:4 Сан-Паулу СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
Коринтианс (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 19.10.2017 Коринтианс 0:0 Гремио СA
- 16.10.2017 Баия 2:0 Коринтианс СA
- 12.10.2017 Коринтианс 3:1 Куритиба СA
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 01.10.2017 Крузейро 1:1 Коринтианс СA
- 24.09.2017 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс СA
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Коринтианс 1:0 Васко да Гама СA
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Сантос 2:0 Коринтианс СA
- 27.08.2017 Коринтианс 0:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 24.08.2017 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс СA
- 19.08.2017 Коринтианс 0:1 Витория СA
- 06.08.2017 Коринтианс 3:1 Спорт Ресифи СA
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
- 27.07.2017 Коринтианс 2:0 Патриотас КС
- 23.07.2017 Флуминенсе 0:1 Коринтианс СA
- 20.07.2017 Аваи 0:0 Коринтианс СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|30
|17
|8
|5
|40 - 20
|59
|2.
|Палмейрас
|30
|16
|5
|9
|46 - 31
|53
|3.
|Сантос
|30
|14
|11
|5
|32 - 20
|53
|4.
|Гремио
|30
|15
|5
|10
|43 - 26
|50
|5.
|Крузейро
|30
|13
|8
|9
|36 - 28
|47
|6.
|Ботафого
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|7.
|Фламенго
|30
|12
|10
|8
|40 - 29
|46
|8.
|Васко да Гама
|30
|12
|7
|11
|31 - 39
|43
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|8
|11
|37 - 37
|41
|10.
|Атлетико Минейро
|30
|11
|8
|11
|36 - 36
|41
|11.
|Шапекоэнсе
|30
|11
|5
|14
|36 - 43
|38
|12.
|Баия
|30
|10
|8
|12
|39 - 40
|38
|13.
|Флуминенсе
|30
|9
|11
|10
|39 - 40
|38
|14.
|Сан-Паулу
|30
|10
|7
|13
|39 - 42
|37
|15.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|8
|13
|36 - 43
|35
|16.
|Аваи
|30
|8
|10
|12
|20 - 35
|34
|17.
|Витория
|30
|9
|6
|15
|38 - 47
|33
|18.
|Куритиба
|30
|8
|8
|14
|28 - 38
|32
|19.
|Понте-Прета
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|30
|7
|5
|18
|28 - 47
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Жо получает желтую карточку.
89'
Коринтианс производит замену. Маркиньос II уходит, и Казим Казим заменяет его
85'
Rodrigo Lindoso получает желтую карточку.
79'
Коринтианс производит замену. Gabriel уходит, и Clayson заменяет его
79'
Ботафого производит замену. Brenner уходит, и Алвес до Наскименто Гилсон заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Igor Rabello.
72'
Ботафого производит замену. Marcos Vinicius уходит, и Валенсия Леонардо заменяет его
65'
Ботафого производит замену. Виана Пимпао уходит, и Guilherme заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жо.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Brenner.
46'
Начался второй тайм!
46'
Коринтианс производит замену. Жадсон уходит, и Ромеро Анхель заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Marcos Vinicius получает желтую карточку.
20'
Gabriel получает желтую карточку.
18'
Виана Пимпао получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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