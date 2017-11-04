Стадион: Тианхе
1:2
Конец матча
7' Желтая карточкаЛин Гао
0:1
18' ГолМодест Антони
48' Желтая карточкаВитсель Аксель
54' Желтая карточкаCheng Zhang
0:2
61' ГолКэ Сунь
1:2
64' ГолСяотин Фэн
71' Желтая карточкаChenglin Zhang
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
97'
97'
Хайо Ронг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
96'
96'
Yiming Liu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Sheng Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
95'
Мурики Гильерме из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
94'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
91'
Yumiao Qian получил травму и заменен. Sheng Liu выходит на поле.
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Сюйжи Чжао получил травму и заменен. Sheng Liu выходит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Сюйжи Чжао получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Сюйжи Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Cheng Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
85'
85'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Yuan Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Cheng Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
Лин Гао имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Хайо Ронг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
80'
Dalun Zheng имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
79'
Хайо Ронг попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
78'
Лин Гао имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
78'
Хайо Ронг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный навес.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
77'
Витсель Аксель получил травму и заменен. Jie Wang выходит на поле.
76'
Витсель Аксель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Витсель Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Алан де Карвальо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
74'
Мурики Гильерме имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
74'
Лу Чжан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Мурики Гильерме из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Yuan Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Сюэпэн Ли заработал фол.
73'
73'
Dalun Zheng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Сяотин Фэн коснулся мяча рукой.
72'
После штрафного удара,который нанес Юнпо Ван мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
71'
Жанг Ченг Лин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Жанг Ченг Лин атакует сзади соперника. Юнпо Ван пострадал.
71'
Лю Цзянь пробил головой, вратарь справился с ударом.
71'
71'
Витсель Аксель возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Мурики Гильерме
71'
Тактическая замена. Кэ Сунь уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
70'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
69'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Вон Гвон Ген и мяч снова в игре
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Витсель Аксель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Витсель Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Гуларт Рикардо атакует сзади соперника. Витсель Аксель пострадал.
66'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Сюэпэн Ли сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сяотин Фэн из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
64'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
63'
Жанг Ченг Лин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Ханчао Ю заработал фол.
61'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
61'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь добил мяч в ворота.
61'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
60'
Юнпо Ван оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
59'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
Тактическая замена. Xin Xu уходит с поля и его заменяет Жанг Ченг Лин
57'
56'
56'
После удара головой, который сделал Вон Гвон Ген мяч выносится вратарем на угловой
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Cheng Zhang нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Юнпо Ван заработал фол.
54'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
54'
Cheng Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Алан де Карвальо заработал фол.
53'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
51'
51'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Xin Xu выбил мяч на угловой.
50'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
49'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
49'
Лю Цзянь ошибается в защите.
49'
49'
Модест Антони имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Модест Антони оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
48'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь был наказан за старое нарушение.
47'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Алан де Карвальо заработал фол.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Алан де Карвальо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
46'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
47'
Юнпо Ван отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
46'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Кэ Сунь заработал фол.
46'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сяотин Фэн возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Сяотин Фэн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
41'
После дальнего удара, который нанес Xin Xu мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
39'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
38'
Юнпо Ван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
37'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Xin Xu коснулся мяча рукой.
36'
36'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
34'
Сюэпэн Ли атакует сзади соперника. Dalun Zheng пострадал.
33'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Юнпо Ван заработал фол.
31'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
31'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
30'
30'
Dalun Zheng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
После дальнего удара, который нанес Алан де Карвальо мяч отбит вратарем
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Вон Гвон Ген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
Витсель Аксель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
26'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
24'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
24'
Yiming Liu выбил мяч на угловой.
24'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
24'
Haolun Mi выбил мяч на угловой.
23'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Алан де Карвальо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
18'
Cheng Zhang сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
16'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ляо Лишэн заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Лю Цзянь получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
13'
Шангуань Ван выбил мяч на угловой.
13'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
12'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
10'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит неточный удар с лета
10'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
10'
Ханчао Ю на финте ушёл от оппонента.
8'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
7'
Лин Гао получает желтую карточку за неспортивное поведение
7'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Вон Гвон Ген заработал фол.
7'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
6'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
5'
Модест Антони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
4'
4'
Алан де Карвальо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
3'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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