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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:2
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
7' Желтая карточка
Лин Гао
0:1
18' Гол
Модест Антони
48' Желтая карточка
Витсель Аксель
54' Желтая карточка
Cheng Zhang
0:2
61' Гол
Кэ Сунь
1:2
64' Гол
Сяотин Фэн
71' Желтая карточка
Chenglin Zhang
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
97'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Хайо Ронг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
96'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
96'
Yiming Liu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

95'
Sheng Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Сюэпэн Ли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
95'
Мурики Гильерме из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
94'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
94'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
91'
Yumiao Qian получил травму и заменен. Sheng Liu выходит на поле.
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Сюйжи Чжао получил травму и заменен. Sheng Liu выходит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
90'
Сюйжи Чжао получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Сюйжи Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
86'
Cheng Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
85'
Yuan Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Cheng Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
84'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
82'
Лин Гао имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хайо Ронг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
80'
Dalun Zheng имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
79'
Хайо Ронг попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
78'
Лин Гао имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
78'
Хайо Ронг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный навес.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
77'
Витсель Аксель получил травму и заменен. Jie Wang выходит на поле.
Травма, повреждение
76'
Витсель Аксель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
75'
Витсель Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Алан де Карвальо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Мурики Гильерме имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
74'
Лу Чжан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Мурики Гильерме из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
73'
Yuan Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Сюэпэн Ли заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
73'
Dalun Zheng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Сяотин Фэн коснулся мяча рукой.
72'
После штрафного удара,который нанес Юнпо Ван мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
71'
Жанг Ченг Лин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Жанг Ченг Лин атакует сзади соперника. Юнпо Ван пострадал.
71'
Лю Цзянь пробил головой, вратарь справился с ударом.
71'
Сюэпэн Ли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
71'
Витсель Аксель возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Мурики Гильерме
71'
Тактическая замена. Кэ Сунь уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
Фол, нарушение
70'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
69'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Вон Гвон Ген и мяч снова в игре
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Витсель Аксель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Витсель Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Гуларт Рикардо атакует сзади соперника. Витсель Аксель пострадал.
66'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Сюэпэн Ли сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сяотин Фэн из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
64'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
63'
Жанг Ченг Лин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
62'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Ханчао Ю заработал фол.
61'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь добил мяч в ворота.
61'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
60'
Юнпо Ван оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
59'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
Тактическая замена. Xin Xu уходит с поля и его заменяет Жанг Ченг Лин
57'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Угловой
56'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
56'
После удара головой, который сделал Вон Гвон Ген мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
55'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Cheng Zhang нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
54'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Юнпо Ван заработал фол.
54'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Желтая карточка
54'
Cheng Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
53'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Алан де Карвальо заработал фол.
53'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
51'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
51'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
Угловой
51'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Xin Xu выбил мяч на угловой.
50'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
49'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
49'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
49'
Лю Цзянь ошибается в защите.
49'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
49'
Модест Антони имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Модест Антони оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Желтая карточка
48'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь был наказан за старое нарушение.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Алан де Карвальо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
46'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
46'
Тактическая замена. Ляо Лишэн уходит с поля и его заменяет Хайо Ронг
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Юнпо Ван отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
46'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Кэ Сунь заработал фол.
46'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
46'
Сяотин Фэн возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Сяотин Фэн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
44'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
41'
После дальнего удара, который нанес Xin Xu мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
40'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
39'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
38'
Юнпо Ван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
37'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
36'
Xin Xu коснулся мяча рукой.
36'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
35'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Сюэпэн Ли атакует сзади соперника. Dalun Zheng пострадал.
Фол, нарушение
33'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Юнпо Ван заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
Травма, повреждение
31'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
30'
Dalun Zheng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
После дальнего удара, который нанес Алан де Карвальо мяч отбит вратарем
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Вон Гвон Ген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
28'
Витсель Аксель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд остановил атаку, перехватив мяч.
27'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
26'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Угловой
24'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
24'
Yiming Liu выбил мяч на угловой.
Угловой
24'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
24'
Haolun Mi выбил мяч на угловой.
23'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
21'
Алан де Карвальо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
18'
Cheng Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
Фол, нарушение
16'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ляо Лишэн заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
15'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Лю Цзянь получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
13'
Шангуань Ван выбил мяч на угловой.
13'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
12'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сюэпэн Ли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Haolun Mi наказан за толчок Лин Гао
11'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
10'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит неточный удар с лета
10'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
10'
Ханчао Ю на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
8'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Желтая карточка
7'
Лин Гао получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
7'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Вон Гвон Ген заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
6'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
5'
Модест Антони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
4'
Алан де Карвальо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
3'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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