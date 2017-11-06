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Стадион:
Мельбурн Виктори
1:1
Второй тайм: 63'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
3' Желтая карточка
Остин Митч
24' Вторая желтая карточка
Остин Митч
27' Желтая карточка
Джордж Лерой
0:1
32' Гол
Риера Ориоль
37' Желтая карточка
Миллиган Марк
42' Желтая карточка
Уильямс Рис
1:1
49' Гол
Thomas Deng
51' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
54' Желтая карточка
Корнтуэйт Роберт
63'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Корнтуэйт Роберт получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Хэмилл Брендан получает желтую карточку.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Thomas Deng.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Уильямс Рис получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Миллиган Марк получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риера Ориоль.
Желтая карточка
27'
Джордж Лерой получает желтую карточку.
24'
Остин Митч получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
3'
Остин Митч получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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