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Стадион:
Венеция
1:0
Второй тайм: 59'
Виртус Энтелла
0'
1:0
27' Гол
Гейхо Алекс
28' Желтая карточка
Чеккарелли Лука II
37' Желтая карточка
Кремонези Микеле
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Кремонези Микеле получил желтую карточку от судьи
36'
Венеция делает замену. Фрей Николя уходит с поля, а Брускаджин Маттео выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Чеккарелли Лука II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Гейхо Алекс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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