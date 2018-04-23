- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Benito Stirpe
1:0
1' ГолЧано Камилло
1:1
49' ГолКрунич Раде
2:1
52' ГолЧано Камилло
54' Желтая карточкаMichele Castagnetti
2:2
61' ГолGiovanni Di Lorenzo
2:3
78' ГолКапуто Франческо
2:4
90' ГолЛолло Лоренцо
|
1'
1:0
49'
1:1
52'
2:1
61'
2:2
78'
2:3
90'
2:4
Состав команд
32
Крайнц
Лука
35
Чибсах
Юссиф
37
Коне
Мусса
28
Чано
Камилло
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 28 Чано Камилло Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 33 Эспозито Антонио Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 19 Luca Matarese
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 15 Hamed Traore
- 34 Marco Imperiale
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
Эмполи (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
- 14.04.2018 Эмполи 3:2 Про Верчелли СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Эмполи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B
- 13.02.2016 Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A
- 28.09.2015 Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A
- 15.01.2011 Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B
- 22.08.2010 Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B
- 20.02.2010 Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B
- 19.09.2009 Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B
- 03.04.2009 Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B
- 08.11.2008 Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
Фрозиноне
Эмполи
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|37
|22
|10
|5
|82 - 46
|76
|2.
|Парма
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|37
|16
|15
|6
|53 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|37
|16
|14
|7
|59 - 43
|62
|5.
|Перуджа
|37
|16
|9
|12
|61 - 49
|57
|6.
|Бари
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Венеция
|37
|14
|15
|8
|48 - 36
|57
|8.
|Читтаделла
|37
|15
|10
|12
|51 - 44
|55
|9.
|Фоджа
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|37
|11
|14
|12
|39 - 39
|47
|12.
|Брешия
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|37
|9
|17
|11
|45 - 52
|44
|14.
|Кремонезе
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Пескара
|37
|10
|12
|15
|46 - 62
|42
|16.
|Новара
|37
|10
|10
|17
|38 - 47
|40
|17.
|Виртус Энтелла
|37
|9
|13
|15
|39 - 50
|40
|18.
|Авеллино
|37
|9
|13
|15
|45 - 56
|40
|19.
|Асколи
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|20.
|Чезена
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|21.
|Тернана
|37
|7
|16
|14
|58 - 65
|37
|22.
|Про Верчелли
|37
|7
|13
|17
|43 - 60
|34
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Лолло Лоренцо бьет в цель!
89'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
86'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Унтерзее Жоэль выходит на его замену.
79'
Фрозиноне делает замену. Майелло Раффаэле уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
73'
Фрозиноне делает замену. Кривелло Роберто уходит с поля, а Бегетто Андреа выходит на его замену.
73'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Giovanni Di Lorenzo бьет в цель!
54'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Крунич Раде бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
1'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация