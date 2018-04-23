  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
2:4
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
1' Гол
Чано Камилло
1:1
49' Гол
Крунич Раде
2:1
52' Гол
Чано Камилло
54' Желтая карточка
Michele Castagnetti
2:2
61' Гол
Giovanni Di Lorenzo
2:3
78' Гол
Капуто Франческо
2:4
90' Гол
Лолло Лоренцо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Лолло Лоренцо бьет в цель!
89'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
86'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Унтерзее Жоэль выходит на его замену.
79'
Фрозиноне делает замену. Майелло Раффаэле уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!

73'
Фрозиноне делает замену. Кривелло Роберто уходит с поля, а Бегетто Андреа выходит на его замену.
73'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Giovanni Di Lorenzo бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Крунич Раде бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация