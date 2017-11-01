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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Состав команд
38
Бюрки
Роман
36
Топрак
Омер
10
Гётце
Марио
33
Вайгль
Юлиан
26
Нуну
Мораиш
17
Захид
Гайас
Боруссия Д 4-3-3
- Основной состав
- 38 Бюрки Роман Вратарь
- 5 Бартра Марк Защитник
- 25 Папастатопулос Сократис Защитник
- 36 Топрак Омер Защитник
- 13 Геррейро Рафаэль Защитник
- 10 Гётце Марио Полузащитник
- 33 Вайгль Юлиан Полузащитник
- 23 Кагава Синдзи Полузащитник
- 9 Ярмоленко Андрей Нападающий
- 17 Обамеянг Пьер-Эмерик Нападающий
- 20 Филипп Максимилиан Нападающий
- Главный тренер: Босз Петер
- Травмы и дисквалификации
- Пищек Лукаш Травмирован
- Дурм Эрик Травмирован
- Роде Себастьян Травмирован
- Ройс Марко Травмирован
АПОЭЛ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 21 Миланов Живко Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 5 Руэда Хесус II Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 16 Винисиус XXII Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Главный тренер: Донис Йоргос
- Травмы и дисквалификации
- Бертолио Факундо Травмирован
- Карлао Роберто Травмирован
Предыдущие игры
Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 12.08.2017 Рилазинген-Арлен 0:4 Боруссия Д КГ
- 06.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 2:5 Боруссия Д ТМК
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.10.2017 Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ ПД
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ ПД
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия ПД
- 01.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АПОЭЛ ПД
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 22.09.2017 Арис Лимассол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис ПД
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ ПД
- 23.08.2017 Славия Прага 0:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 15.08.2017 АПОЭЛ 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 19.07.2017 Дюделанж 0:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.07.2017 АПОЭЛ 1:0 Дюделанж ЛЧ
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон ПД
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д Лига чемпионов
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - АПОЭЛ, который состоится 01.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - АПОЭЛ, который состоится 01.11.2017.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - АПОЭЛ
Боруссия Д
98.8% (160)
Ничья:
1.2% (2)
АПОЭЛ
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Боруссия Д:
37% (60)
3:0 Боруссия Д:
25.3% (41)
2:1 Боруссия Д:
13% (21)
3:1 Боруссия Д:
10.5% (17)
4:0 Боруссия Д:
4.9% (8)
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