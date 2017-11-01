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Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
АПОЭЛ
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - АПОЭЛ, который состоится 01.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - АПОЭЛ
Боруссия Д
98.8% (160)
Ничья:
1.2% (2)
АПОЭЛ
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
37% (60)
Боруссия Д:
25.3% (41)
Боруссия Д:
13% (21)
Боруссия Д:
10.5% (17)
Боруссия Д:
4.9% (8)
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