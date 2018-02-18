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2017-2018
Росарио Сентраль
5:0
Конец матча
Олимпо
0'
1:0
8' Гол
Maximiliano Gonzalez I
2:0
24' Гол
Andres Lioi
3:0
54' Гол
Andres Lioi
58' Желтая карточка
Кааис Матиас
4:0
71' Гол
Andres Lioi
5:0
73' Гол
Фернандес Хосе Луис
90'+12
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Росарио Сентраль делает замену. Andres Lioi уходит с поля, а Pablo Becker выходит на его замену.
73'
Росарио Сентраль делает замену. Leonardo Gil уходит с поля, а Ортигоса Нестор выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Фернандес Хосе Луис бьет в цель!
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Andres Lioi бьет в цель!
69'
Олимпо делает замену. Lautaro Belleggia уходит с поля, а Lucas Mancinelli выходит на его замену.

68'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Lovera уходит с поля, а Рубен Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Кааис Матиас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Andres Lioi бьет в цель!
46'
Олимпо делает замену. Pedro Silva Torrejon уходит с поля, а Renzo Ramirez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Олимпо делает замену. Гонсало Поррас уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Andres Lioi бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Maximiliano Gonzalez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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