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2017-2018
5:0
Конец матча
1:0
8' ГолMaximiliano Gonzalez I
2:0
24' ГолAndres Lioi
3:0
54' ГолAndres Lioi
58' Желтая карточкаКааис Матиас
4:0
71' ГолAndres Lioi
5:0
73' ГолФернандес Хосе Луис
|
8'
1:0
24'
2:0
54'
3:0
58'
71'
4:0
73'
5:0
Состав команд
29
Andres
Lioi
19
Joel
Lopez
Росарио Сентраль 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Защитник
- 29 Andres Lioi Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 19 Joel Lopez Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 9 Рубен Марко Нападающий
- 28 Agustin Coscia Нападающий
- 23 Pablo Becker
- 12 Emilio Di Fulvio
Олимпо 4-4-2
- Основной состав
- 22 Sebastian Anchoverri Вратарь
- 3 Cristian Villanueva Защитник
- 2 Охеда Серхио Защитник
- 6 Кааис Матиас Защитник
- 28 Pedro Silva Torrejon Защитник
- 10 Ezequiel Vidal Полузащитник
- 18 Gonzalo Porras Полузащитник
- 30 Lautaro Belleggia Полузащитник
- 5 Lucas Villarruel Полузащитник
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- 33 Депетрис Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 31 Said Llambay Нападающий
- 9 Ramon Lentini Нападающий
- 7 Luis Vila Нападающий
- 12 Guido Villar
- 32 Daniel Ibanez
- 15 Renzo Ramirez
Предыдущие игры
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 03.09.2017 Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
Олимпо (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 24.10.2017 Олимпо 0:1 Депортиво Морон К
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 04.10.2017 Олимпо 3:2 Химназия Мендоса К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 05.08.2017 Олимпо 3:0 Патронато де Парана ТМК
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Олимпо: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
- 27.11.2016 Росарио Сентраль 1:1 Олимпо Примера
- 02.04.2016 Олимпо 1:1 Росарио Сентраль Примера
- 08.03.2015 Олимпо 1:3 Росарио Сентраль Примера
- 23.11.2014 Олимпо 1:1 Росарио Сентраль Примера
- 04.05.2014 Росарио Сентраль 0:0 Олимпо Примера
- 24.11.2013 Олимпо 1:0 Росарио Сентраль Примера
- 19.03.2013 Росарио Сентраль 2:2 Олимпо Примера Б
- 15.09.2012 Олимпо 2:0 Росарио Сентраль Примера Б
- 15.03.2008 Олимпо 1:3 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|7.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|9.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|10.
|Уракан
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|12.
|Атлетико Тукуман
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|13.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|16.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|17.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|18.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|19.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|25.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|16
|2
|3
|11
|9 - 28
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Росарио Сентраль делает замену. Andres Lioi уходит с поля, а Pablo Becker выходит на его замену.
73'
Росарио Сентраль делает замену. Leonardo Gil уходит с поля, а Ортигоса Нестор выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Фернандес Хосе Луис бьет в цель!
71'
Г О О О О Л - Andres Lioi бьет в цель!
69'
Олимпо делает замену. Lautaro Belleggia уходит с поля, а Lucas Mancinelli выходит на его замену.
68'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Lovera уходит с поля, а Рубен Марко выходит на его замену.
58'
Кааис Матиас получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Andres Lioi бьет в цель!
46'
Олимпо делает замену. Pedro Silva Torrejon уходит с поля, а Renzo Ramirez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Олимпо делает замену. Гонсало Поррас уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Andres Lioi бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Maximiliano Gonzalez бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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