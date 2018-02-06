Стадион: БайАрена Зрители: 25653
0:1
4' ПенальтиКрузе Макс
0:2
8' ГолЮханнссон Арон
14' Желтая карточкаГебреселассие Теодор
1:2
31' ГолБрандт Юлиан
2:2
55' ГолБрандт Юлиан
64' Желтая карточкаВенделл Боргес
88' Желтая карточкаМойсандер Никлас
90' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
101' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
105' Желтая карточкаКор Доминик
105' Желтая карточкаБейли Леон
3:2
111' ГолБеллараби Карим
4:2
118' ГолХавец Кай
Дополнительное время
121'
Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче
121'
Ну вот и всё! Судья сигнализирует об окончании встречи.
121'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
121'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
121'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
120'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
120'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
119'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
118'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
118'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хавец Кай смог забить! Браво!
118'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
118'
118'
117'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
117'
117'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
117'
Рецос Панайотис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
117'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
116'
116'
ШАНС! Бельфодиль Исхак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
115'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
115'
Павленка Иржи не дал случится голу! Беллараби Карим должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
115'
115'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
115'
Беллараби Карим из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
114'
Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
114'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
113'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
113'
Тактическая замена. Венделл Боргес уходит с поля и его заменяет Рецос Панайотис
112'
112'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
111'
Аларио Лукас сделал результативную передачу.
111'
ГО-О-О-О-ОЛ! Беллараби Карим перекинул вратаря, отправив мяч аккурат в ворота.
111'
Аларио Лукас из команды Байер Л сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
111'
110'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
110'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер играет слишком грубо. Хавец Кай оказался на газоне.
110'
110'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
109'
Первая половина дополнительного времени закончена.
109'
Безумный фол. Фолланд Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Рашица Милот
108'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
108'
108'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
108'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
107'
Бейли Леон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
106'
106'
Кор Доминик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
106'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
106'
Стартовал второй дополнительный тайм.
105'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
104'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
104'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
103'
103'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
103'
Фолланд Кевин из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
102'
Бейли Леон отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
101'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
101'
Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
101'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Хавец Кай оказался на газоне.
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
100'
100'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
99'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
99'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
98'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
97'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
95'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Арангис Чарлес возвращается на поле, всё в порядке.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Арангис Чарлес получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Арангис Чарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
91'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
91'
Стартовал первый дополнительный тайм.
91'
Небольшая пауза у нас. Ждём дополнительное время.
Дополнительное время
Второй тайм
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
91'
91'
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Аугустинссон Людвиг получил желтую карточку от судьи
90'
Назначен штрафной. Пострадал Хенрихс Бенджамин, его свалил Аугустинссон Людвиг.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
88'
Судья подбегает и показывает Мойсандер Никлас из команды Вердер отложенную желтую карточку за фол.
88'
Мойсандер Никлас из команды Вердер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бейли Леон не пострадал и надо продолжать игру!
88'
87'
Та Джонатан из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
85'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
83'
Кайнц Флориан из команды Вердер в офсайде
82'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Делани Томас возвращается на поле, всё в порядке.
81'
На стадионе зимние условия – снег начался.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Делани Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
81'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Юнузович Златко мяч отрикошетил от ворот
80'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный кросс...
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Бендер Ларс получил травму и заменен. Хенрихс Бенджамин выходит на поле.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Ларс получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 25653 болельщиков
78'
Бендер Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Хавец Кай из команды Байер Л толкнул локтем оппонента. Это Велькович Милош заработал фол
77'
Рашица Милот наказан за толчок Венделл Боргес
76'
76'
76'
Та Джонатан нарушает правила. Мойсандер Никлас пострадал
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
75'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
74'
Кор Доминик из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Павленка Иржи не дал случится голу! Кор Доминик должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
74'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
74'
73'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
72'
Арангис Чарлес из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
70'
Бейли Леон из команды Байер Л не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Велькович Милош из команды Вердер.
68'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
66'
66'
65'
Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Венделл Боргес получил желтую карточку от судьи
64'
Судья свистит. Венделл Боргес атаковал сзади соперника. Это Рашица Милот заработал своей команде штрафной
64'
64'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает неудачный навес.
63'
63'
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бендер Ларс из команды Байер Л.
62'
Бендер Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
61'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
59'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Велькович Милош из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
58'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
58'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
57'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
56'
Отличный гол забил Брандт Юлиан
55'
Бендер Ларс сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Брандт Юлиан изменил счет на табло!
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
54'
53'
Бейли Леон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
53'
Бендер Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
52'
52'
Арангис Чарлес из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
52'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
51'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
51'
50'
Арангис Чарлес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Юнузович Златко наказан за толчок Кор Доминик
50'
49'
49'
Фолланд Кевин из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Выглядело как неплохой момент. Крузе Макс из команды Вердер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
46'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
46'
Юханнссон Арон получил травму и заменен. Рашица Милот выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Хавец Кай, обводя своих соперников
43'
43'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эггештайн Максимилиан из команды Вердер.
43'
Эггештайн Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
42'
42'
42'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Венделл Боргес пострадал.
40'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
39'
Кайнц Флориан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
39'
Мойсандер Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
Хороший удар издали нанес Кайнц Флориан, но отличный сейв сделал Лено Бернд. Угловой.
38'
38'
37'
Кайнц Флориан из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
34'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
34'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
33'
Хорошую попытку сделал Бейли Леон. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Кор Доминик сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Брандт Юлиан из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Брандт Юлиан
31'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
31'
Кор Доминик из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
31'
31'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
30'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
28'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
27'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бендер Ларс
25'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Фолланд Кевин наказан за толчок Мойсандер Никлас
24'
Юханнссон Арон из команды Вердер играет слишком грубо. Бендер Ларс оказался на газоне.
23'
23'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Арангис Чарлес из команды Байер Л играет слишком грубо. Кайнц Флориан оказался на газоне.
22'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Делани Томас
21'
Та Джонатан нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
21'
21'
Назначен штрафной. Пострадал Бейли Леон, его свалил Эггештайн Максимилиан.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Юханнссон Арон из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
20'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
19'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
19'
Кор Доминик наказан за толчок Делани Томас
19'
18'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
17'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Юханнссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Гебреселассие Теодор получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Гебреселассие Теодор грубо играет против соперника. Пострадал Венделл Боргес
12'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
11'
Юханнссон Арон имел все шансы забить, но Лено Бернд сделал отличный сейв!
11'
Отличные скиллы показывает Юханнссон Арон, обводя своих соперников
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Отличный командный гол!
8'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
8'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Юханнссон Арон из команды команды Вердер.
7'
ШАНС! Юханнссон Арон вышел один-на-один с голкипером...
7'
Юханнссон Арон из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
7'
Крузе Макс разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
5'
Павленка Иржи из команды Вердер сделал отличный сейв!
5'
Почти гол! Бейли Леон пробил головой по воротам, но Павленка Иржи спас!
5'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Г О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает с точки!
3'
ПЕНАЛЬТИ! - Та Джонатан совершил грубый фол. Крузе Макс заработал пенальти!
3'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 4:2 Вердер
Байер Л
93.2% (165)
Ничья:
4.5% (8)
Вердер
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
50.8% (90)
2:0 Байер Л:
18.6% (33)
1:0 Байер Л:
13% (23)
3:1 Байер Л:
6.8% (12)
1:1 Ничья:
4.5% (8)
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