  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Кубок Германии
  6. 1/4 финала
Стадион: Зрители: 25653
Байер Л
4:2
Итог доп. времени
Вердер
0'
0:1
4' Пенальти
Крузе Макс
0:2
8' Гол
Юханнссон Арон
14' Желтая карточка
Гебреселассие Теодор
1:2
31' Гол
Брандт Юлиан
2:2
55' Гол
Брандт Юлиан
64' Желтая карточка
Венделл Боргес
88' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
90' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
101' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
105' Желтая карточка
Кор Доминик
105' Желтая карточка
Бейли Леон
3:2
111' Гол
Беллараби Карим
4:2
118' Гол
Хавец Кай
120'
Дополнительное время
121'
Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче
121'
Ну вот и всё! Судья сигнализирует об окончании встречи.
121'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
121'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
121'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
120'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.

120'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
119'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
118'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
118'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хавец Кай смог забить! Браво!
118'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
118'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
118'
Удар от ворот произведет Байер Л
117'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
117'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
117'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
117'
Рецос Панайотис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
117'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
116'
Удар от ворот произведет Байер Л
116'
ШАНС! Бельфодиль Исхак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
115'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
115'
Павленка Иржи не дал случится голу! Беллараби Карим должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
115'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
115'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
115'
Беллараби Карим из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
114'
Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
114'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
113'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
113'
Тактическая замена. Венделл Боргес уходит с поля и его заменяет Рецос Панайотис
112'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
112'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
111'
Аларио Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
111'
ГО-О-О-О-ОЛ! Беллараби Карим перекинул вратаря, отправив мяч аккурат в ворота.
111'
Аларио Лукас из команды Байер Л сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
111'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
110'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
110'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер играет слишком грубо. Хавец Кай оказался на газоне.
110'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
110'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Свисток
109'
Первая половина дополнительного времени закончена.
Фол, нарушение
109'
Безумный фол. Фолланд Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Рашица Милот
108'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
108'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
108'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
108'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
Желтая карточка
107'
Бейли Леон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
106'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
106'
Кор Доминик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
106'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
106'
Стартовал второй дополнительный тайм.
105'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
104'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
104'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
103'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
103'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
103'
Фолланд Кевин из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
102'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
102'
Бейли Леон отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
101'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
Желтая карточка
101'
Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
101'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Хавец Кай оказался на газоне.
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
100'
Удар от ворот произведет Байер Л
100'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
99'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
99'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
98'
Кор Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
95'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
94'
Арангис Чарлес возвращается на поле, всё в порядке.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Арангис Чарлес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
92'
Арангис Чарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
Первый тайм начался
91'
Стартовал первый дополнительный тайм.
Перерыв
91'
Небольшая пауза у нас. Ждём дополнительное время.
Дополнительное время
Второй тайм
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
91'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Аугустинссон Людвиг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Назначен штрафной. Пострадал Хенрихс Бенджамин, его свалил Аугустинссон Людвиг.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Удар от ворот произведет Вердер
Желтая карточка
88'
Судья подбегает и показывает Мойсандер Никлас из команды Вердер отложенную желтую карточку за фол.
88'
Хавец Кай из команды Байер Л делает неудачный навес.
Фол, нарушение
88'
Мойсандер Никлас из команды Вердер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бейли Леон не пострадал и надо продолжать игру!
88'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Та Джонатан из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
85'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
83'
Кайнц Флориан из команды Вердер в офсайде
82'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
Травма, повреждение
81'
Делани Томас возвращается на поле, всё в порядке.
81'
На стадионе зимние условия – снег начался.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Делани Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Юнузович Златко мяч отрикошетил от ворот
80'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный кросс...
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Бендер Ларс получил травму и заменен. Хенрихс Бенджамин выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Ларс получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 25653 болельщиков
Травма, повреждение
78'
Бендер Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Хавец Кай из команды Байер Л толкнул локтем оппонента. Это Велькович Милош заработал фол
Фол, нарушение
77'
Рашица Милот наказан за толчок Венделл Боргес
76'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
76'
Та Джонатан нарушает правила. Мойсандер Никлас пострадал
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
74'
Кор Доминик из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Павленка Иржи не дал случится голу! Кор Доминик должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
74'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
74'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
72'
Арангис Чарлес из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Удар от ворот произведет Вердер
70'
Бейли Леон из команды Байер Л не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Велькович Милош из команды Вердер.
69'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
66'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Байер Л
65'
Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
65'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
64'
Венделл Боргес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Венделл Боргес атаковал сзади соперника. Это Рашица Милот заработал своей команде штрафной
64'
Удар от ворот произведет Вердер
64'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает неудачный навес.
63'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бендер Ларс из команды Байер Л.
62'
Бендер Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
61'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой справа.
61'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Велькович Милош из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
58'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
58'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
56'
Отличный гол забил Брандт Юлиан
55'
Бендер Ларс сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Брандт Юлиан изменил счет на табло!
55'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
53'
Бейли Леон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
53'
Бендер Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Удар от ворот произведет Вердер
52'
Арангис Чарлес из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
52'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
51'
Удар от ворот произведет Вердер
50'
Арангис Чарлес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
50'
Юнузович Златко наказан за толчок Кор Доминик
50'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
49'
Фолланд Кевин из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Выглядело как неплохой момент. Крузе Макс из команды Вердер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
46'
Юханнссон Арон получил травму и заменен. Рашица Милот выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Хавец Кай, обводя своих соперников
43'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эггештайн Максимилиан из команды Вердер.
43'
Эггештайн Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
42'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
40'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Венделл Боргес пострадал.
Угловой
40'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
39'
Кайнц Флориан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
39'
Мойсандер Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
39'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
39'
Хороший удар издали нанес Кайнц Флориан, но отличный сейв сделал Лено Бернд. Угловой.
38'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Кайнц Флориан из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
34'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
34'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
33'
Хорошую попытку сделал Бейли Леон. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Кор Доминик сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Брандт Юлиан из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Брандт Юлиан
31'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
31'
Кор Доминик из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
31'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Удар от ворот произведет Байер Л
31'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
30'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Хавец Кай из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бендер Ларс
25'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
25'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
24'
Фолланд Кевин наказан за толчок Мойсандер Никлас
Фол, нарушение
24'
Юханнссон Арон из команды Вердер играет слишком грубо. Бендер Ларс оказался на газоне.
23'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Арангис Чарлес из команды Байер Л играет слишком грубо. Кайнц Флориан оказался на газоне.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Делани Томас
21'
Та Джонатан нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
21'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Назначен штрафной. Пострадал Бейли Леон, его свалил Эггештайн Максимилиан.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Юханнссон Арон из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
20'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
19'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
19'
Кор Доминик наказан за толчок Делани Томас
19'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
17'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
17'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Юханнссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
14'
Гебреселассие Теодор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Гебреселассие Теодор грубо играет против соперника. Пострадал Венделл Боргес
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
11'
Юханнссон Арон имел все шансы забить, но Лено Бернд сделал отличный сейв!
11'
Отличные скиллы показывает Юханнссон Арон, обводя своих соперников
10'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Отличный командный гол!
8'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Юханнссон Арон из команды команды Вердер.
7'
ШАНС! Юханнссон Арон вышел один-на-один с голкипером...
7'
Юханнссон Арон из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
7'
Крузе Макс разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Вердер
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
5'
Павленка Иржи из команды Вердер сделал отличный сейв!
5'
Почти гол! Бейли Леон пробил головой по воротам, но Павленка Иржи спас!
5'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает с точки!
Фол, нарушение
3'
ПЕНАЛЬТИ! - Та Джонатан совершил грубый фол. Крузе Макс заработал пенальти!
3'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 4:2 Вердер
Байер Л
93.2% (165)
Ничья:
4.5% (8)
Вердер
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
50.8% (90)
Байер Л:
18.6% (33)
Байер Л:
13% (23)
Байер Л:
6.8% (12)
Ничья:
4.5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация