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Стадион: Vaangavallen
0:1
Второй тайм: 81'
14' Желтая карточкаVictor Nilsson
0:1
61' ГолHiago de Oliveira Ramiro
|
14'
61'
0:1
Состав команд
11
Хуммет
Денис
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 25 Victor Nilsson Защитник
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 4 Jakob Palander Защитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 23 Franz Brorsson III
- 21 Noah Christoffersson
- 16 Oscar Johansson I
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 39 Isak Magnusson Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 27 Диуф Папе Алиун Полузащитник
- 22 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- 29 Ромариньо Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Hampus Stroemgren Вратарь
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 38 Adam Hellborg
- 33 Adrian Edquist
- 31 Nils Froeling
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 02.10.2017 Треллеборг 1:1 Варбергс Боис С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
Кальмар (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 10
Кальмар: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 2
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг Кубок
- 19.02.2017 Кальмар 1:1 Треллеборг Кубок
- 17.03.2012 Треллеборг 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 09.07.2011 Треллеборг 3:2 Кальмар Аллсвенскан
- 02.07.2011 Кальмар 3:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 05.03.2011 Треллеборг 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 08.08.2010 Кальмар 2:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 21.03.2010 Треллеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 12.09.2009 Треллеборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 11.05.2009 Кальмар 2:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 21.02.2009 Кальмар 1:0 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
- 05.10.2008 Треллеборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 23.06.2008 Кальмар 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
- 04.05.2008 Кальмар 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
Треллеборг
Кальмар
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|АИК
|2:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Хеккен
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Норрчёпинг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Кальмар
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Сундсвалль
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Гётеборг
|0:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Мальмё
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Эльфсборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Броммапойкарна
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Треллеборг
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
61'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
14'
Victor Nilsson получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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