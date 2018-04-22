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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Треллеборг
0:1
Второй тайм: 81'
Кальмар
0'
14' Желтая карточка
Victor Nilsson
0:1
61' Гол
Hiago de Oliveira Ramiro
81'
Второй тайм
Описание гола
61'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
14'
Victor Nilsson получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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