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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 2912
Конгсвингер
1:2
Конец матча
Стрёммен
0'
2' Желтая карточка
Paal Steffen Andresen
32' Желтая карточка
Marlinho
0:1
57' Гол
Sindre M. Hansen
61' Желтая карточка
Oeystein Vestvatn
0:2
64' Гол
Emil Sildnes
68' Желтая карточка
Люндал Мартин
76' Желтая карточка
Kristian Jahr
1:2
77' Пенальти
Niklas Fernando Nygaard Castro
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Строммен делает замену. Sindre Mauritz-Hansen уходит с поля, а Магнус Солум выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Niklas Castro из команды Конгсвингер забивает с точки!
Желтая карточка
76'
Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
74'
Конгсвингер делает замену. Скагестад Эдвард уходит с поля, а Harald Holter выходит на его замену.
71'
Конгсвингер делает замену. Iman Mafi уходит с поля, а Ridouan Boulahuane Essaeh выходит на его замену.

Желтая карточка
68'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Эмиль Сильднес бьет в цель!
61'
Строммен делает замену. Ulrich Ness уходит с поля, а Petter Olsen выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Oeystein Vestvatn получил желтую карточку от судьи
58'
Конгсвингер делает замену. Ибрагим Шуайбу уходит с поля, а Even Bydal выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Строммен делает замену. Oumar Diaby уходит с поля, а Stian Bolstad выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Marlinho получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Пал Стеффен Андресен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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