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Стадион: Гьемселунд Зрители: 2912
1:2
Конец матча
2' Желтая карточкаPaal Steffen Andresen
32' Желтая карточкаMarlinho
0:1
57' ГолSindre M. Hansen
61' Желтая карточкаOeystein Vestvatn
0:2
64' ГолEmil Sildnes
68' Желтая карточкаЛюндал Мартин
76' Желтая карточкаKristian Jahr
1:2
77' ПенальтиNiklas Fernando Nygaard Castro
|
32'
57'
0:1
64'
0:2
68'
76'
77'
1:2
Состав команд
18
Iman
Mafi
11
Эбю
Олав
15
Marlinho
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 18 Iman Mafi Защитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken Нападающий
- 25 Simon Thomas I
- Главный тренер: Mark Dempsey
Стрёммен 4-4-2
- Основной состав
- 24 Oumar Diaby Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 21 Johannes Groedtlien Защитник
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 11 Ulrich Ness Полузащитник
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 18 Mansour Gueye II Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 17 Oeystein Vestvatn Нападающий
- 14 Sindre M. Hansen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 9 Martin Troeen Нападающий
- 20 Magnus Solum Нападающий
- 31 Simen Melby
- Главный тренер: Espen Olsen
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер/Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
Стрёммен (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Стрёммен 1:2 Берум К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Фригг 0:3 Стрёммен К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Стрёммен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион
- 21.05.2017 Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион
- 21.08.2016 Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион
- 16.05.2016 Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 04.05.2016 Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок
- 21.03.2015 Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи. Сборные
- 28.02.2014 Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи. Сборные
- 13.10.2013 Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион
- 07.07.2013 Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион
- 28.10.2012 Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион
- 16.05.2012 Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|0:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 13
|26
|3.
|Мьёндален
|13
|7
|4
|2
|15 - 6
|25
|4.
|Викинг
|14
|8
|1
|5
|27 - 21
|25
|5.
|Улленсакер/Киса
|14
|6
|4
|4
|31 - 21
|22
|6.
|Тромсдален
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|7.
|Ерв
|0:0
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Конгсвингер
|14
|6
|1
|7
|20 - 23
|19
|9.
|Саннес Ульф
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|11.
|Нест-Сотра
|13
|5
|1
|7
|21 - 22
|16
|12.
|Хам-Кам
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|13.
|Осане
|14
|4
|4
|6
|21 - 27
|16
|14.
|Стрёммен
|14
|4
|1
|9
|21 - 26
|13
|15.
|Левангер
|14
|3
|3
|8
|18 - 29
|12
|16.
|Флурё
|14
|3
|2
|9
|11 - 30
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Строммен делает замену. Sindre Mauritz-Hansen уходит с поля, а Магнус Солум выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Niklas Castro из команды Конгсвингер забивает с точки!
76'
Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
74'
Конгсвингер делает замену. Скагестад Эдвард уходит с поля, а Harald Holter выходит на его замену.
71'
Конгсвингер делает замену. Iman Mafi уходит с поля, а Ridouan Boulahuane Essaeh выходит на его замену.
68'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Эмиль Сильднес бьет в цель!
61'
Строммен делает замену. Ulrich Ness уходит с поля, а Petter Olsen выходит на его замену.
61'
Oeystein Vestvatn получил желтую карточку от судьи
58'
Конгсвингер делает замену. Ибрагим Шуайбу уходит с поля, а Even Bydal выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Строммен делает замену. Oumar Diaby уходит с поля, а Stian Bolstad выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Marlinho получил желтую карточку от судьи
2'
Пал Стеффен Андресен получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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