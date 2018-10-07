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Стадион:
Мариехамн
3:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
32' Гол
Койола Кристиан
2:0
56' Гол
Кангасколкка Алексей
72' Желтая карточка
Хертси Лооренц
3:0
90' Гол
Pontus Aasbrink
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Pontus Aasbrink бьет в цель!
88'
Мариехамн делает замену. Сид Робин уходит с поля, а Никлас Марипуу выходит на его замену.
87'
Мариехамн делает замену. Кангасколкка Алексей уходит с поля, а Pontus Aasbrink выходит на его замену.
84'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Keaton Isaksson выходит на его замену.
77'
Лахти делает замену. Eemeli Virta уходит с поля, а Irfan Sadik выходит на его замену.
72'
Лахти делает замену. Жозимар Лима уходит с поля, а Timi Voutilainen выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Хертси Лооренц получил желтую карточку от судьи
64'
Лахти делает замену. Jasin Assenhoun уходит с поля, а Стениу Сантуш выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Койола Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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