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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
1:0
32' ГолКойола Кристиан
2:0
56' ГолКангасколкка Алексей
72' Желтая карточкаХертси Лооренц
3:0
90' ГолPontus Aasbrink
|
32'
1:0
56'
2:0
72'
90'
3:0
Состав команд
15
Эхалие
Амос
22
Назари
Амин
17
Сид
Робин
73
Осипов
Павел
34
Eemeli
Virta
14
Аниер
Хенри
Мариехамн
- Основной состав
- 91 Левченко Игорь Вратарь
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 18 Мякинен Томас Защитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 17 Сид Робин Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 2 Hamed Coulibaly Защитник
- 31 Keaton Isaksson Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 7 Niklas Maripuu Полузащитник
- 21 Morgan Sundborg
- 19 Joel Karlstroem
- Главный тренер: Peter Lundberg
Лахти
- Основной состав
- 88 Oskari Forsman Вратарь
- 24 Paavo Voutilainen Защитник
- 2 Жозимар Лима Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 34 Eemeli Virta Полузащитник
- 11 Jasin Assenhoun Полузащитник
- 26 Ville Salmikivi Нападающий
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Нападающий
- 4 Timi Voutilainen
- 20 Irfan Sadik
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 29.09.2018 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 23.09.2018 Мариехамн 2:2 ТПС В
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 СИК 1:1 Мариехамн В
Лахти (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 30.09.2018 Лахти 2:5 ТПС В
- 26.09.2018 Интер Турку 2:0 Лахти В
- 21.09.2018 СИК 0:0 Лахти В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 КуПС 2:1 Лахти В
- 31.08.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 25.08.2018 Хонка 2:0 Лахти В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 05.08.2018 Лахти 1:1 Кеми Кингс В
- 30.07.2018 ВПС 2:2 Лахти В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 19.07.2018 Хабнарфьордюр 0:0 Лахти ЛЕ
- 12.07.2018 Лахти 0:3 Хабнарфьордюр ЛЕ
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 СИК 1:0 Лахти В
- 29.06.2018 Лахти 2:1 ХИК В
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лахти: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти Вейккауслига
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн Вейккауслига
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти Вейккауслига
- 17.10.2016 Лахти 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 31.07.2016 Лахти 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 15.05.2016 Мариехамн 3:0 Лахти Вейккауслига
- 21.04.2016 Мариехамн 1:2 Лахти Кубок
- 12.02.2016 Лахти 2:2 Мариехамн Кубок лиги
- 23.08.2015 Мариехамн 0:2 Лахти Вейккауслига
- 22.06.2015 Лахти 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 23.04.2015 Лахти 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 05.10.2014 Лахти 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 18.06.2014 Мариехамн 0:1 Лахти Вейккауслига
- 26.05.2014 Мариехамн 0:0 Лахти Вейккауслига
- 05.10.2013 Лахти 5:1 Мариехамн Вейккауслига
- 21.07.2013 Лахти 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 26.05.2013 Мариехамн 2:2 Лахти Вейккауслига
- 26.09.2012 Мариехамн 2:2 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|31
|22
|6
|3
|56 - 19
|72
|2.
|РоПС
|31
|16
|8
|7
|39 - 24
|56
|3.
|КуПС
|31
|15
|7
|9
|52 - 35
|52
|4.
|Хонка
|31
|13
|13
|5
|46 - 32
|52
|5.
|Ильвес
|31
|14
|7
|10
|45 - 39
|49
|6.
|ВПС
|31
|10
|11
|10
|35 - 38
|41
|7.
|Интер Турку
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|8.
|Лахти
|31
|8
|13
|10
|28 - 36
|37
|9.
|СИК
|31
|8
|7
|16
|26 - 34
|31
|10.
|Мариехамн
|31
|8
|7
|16
|36 - 55
|31
|11.
|ТПС
|31
|7
|8
|16
|36 - 49
|29
|12.
|Кеми Кингс
|31
|4
|6
|21
|25 - 58
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Pontus Aasbrink бьет в цель!
88'
Мариехамн делает замену. Сид Робин уходит с поля, а Никлас Марипуу выходит на его замену.
87'
Мариехамн делает замену. Кангасколкка Алексей уходит с поля, а Pontus Aasbrink выходит на его замену.
84'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Keaton Isaksson выходит на его замену.
77'
Лахти делает замену. Eemeli Virta уходит с поля, а Irfan Sadik выходит на его замену.
72'
Лахти делает замену. Жозимар Лима уходит с поля, а Timi Voutilainen выходит на его замену.
72'
Хертси Лооренц получил желтую карточку от судьи
64'
Лахти делает замену. Jasin Assenhoun уходит с поля, а Стениу Сантуш выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Койола Кристиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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