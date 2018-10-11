Стадион: ЛФФ
0:1
13' ГолКипчу Александру
32' Желтая карточкаПаул-Виорел Антон
45' Желтая карточкаКипчу Александру
69' Желтая карточкаСливка Выкинтас
85' Желтая карточкаМарин Рэзван
1:1
90' ГолЖулпа Артурас
1:2
90' ГолМаксим Александру
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Максим Александру бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Жулпа Артурас бьет в цель!
87'
Литва делает замену. Черных Фёдор уходит с поля, а Петравичюс Деймантас выходит на его замену.
87'
Румыния делает замену. Станчу Николае уходит с поля, а Ротариу Дорин выходит на его замену.
85'
Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи
78'
Румыния делает замену. Митрицэ Александру уходит с поля, а Максим Александру выходит на его замену.
71'
Румыния делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Кешерю Клаудиу выходит на его замену.
69'
Сливка Выкинтас получил желтую карточку от судьи
63'
Литва делает замену. Шярнас Дарвидас уходит с поля, а Вальскис Нериюс выходит на его замену.
63'
Литва делает замену. Воробьев Модест уходит с поля, а Куклис Мантас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кипчу Александру получил желтую карточку от судьи
32'
Паул-Виорел Антон получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Кипчу Александру бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Литва 1:2 Румыния
Литва
7.5% (13)
Ничья:
9.2% (16)
Румыния
83.2% (144)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Румыния:
38.2% (66)
1:2 Румыния:
31.8% (55)
0:2 Румыния:
10.4% (18)
1:1 Ничья:
8.1% (14)
2:1 Литва:
4% (7)
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