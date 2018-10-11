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  5. Лига C. Группа 4
2018-2019
Стадион:
Литва
1:2
Конец матча
Румыния
0'
0:1
13' Гол
Кипчу Александру
32' Желтая карточка
Паул-Виорел Антон
45' Желтая карточка
Кипчу Александру
69' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
85' Желтая карточка
Марин Рэзван
1:1
90' Гол
Жулпа Артурас
1:2
90' Гол
Максим Александру
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Максим Александру бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Жулпа Артурас бьет в цель!
87'
Литва делает замену. Черных Фёдор уходит с поля, а Петравичюс Деймантас выходит на его замену.
87'
Румыния делает замену. Станчу Николае уходит с поля, а Ротариу Дорин выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи
78'
Румыния делает замену. Митрицэ Александру уходит с поля, а Максим Александру выходит на его замену.
71'
Румыния делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Кешерю Клаудиу выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Сливка Выкинтас получил желтую карточку от судьи
63'
Литва делает замену. Шярнас Дарвидас уходит с поля, а Вальскис Нериюс выходит на его замену.
63'
Литва делает замену. Воробьев Модест уходит с поля, а Куклис Мантас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кипчу Александру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Паул-Виорел Антон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Кипчу Александру бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Литва 1:2 Румыния
Литва
7.5% (13)
Ничья:
9.2% (16)
Румыния
83.2% (144)

Вы не участвовали в прогнозе

Румыния:
38.2% (66)
Румыния:
31.8% (55)
Румыния:
10.4% (18)
Ничья:
8.1% (14)
Литва:
4% (7)
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