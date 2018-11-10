- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Казимеж Гурски
1:0
Второй тайм: 74'
1:0
31' ГолРикардиньо II
66' Желтая карточкаDejan Vokic
|
31'
1:0
66'
Состав команд
30
Дене
Томас
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
72
Dejan
Vokic
Висла Плоцк 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 26 Ласицки Игор Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 2 Вархоляк Марцин Защитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 21 Рикардиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Bartlomiej Zynel Вратарь
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 19 Ангельски Кароль Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 16 Завада Оскар Нападающий
- 11 Carlitos IX
- Krystian Mis
- Главный тренер: Kibu Vicuna
Заглембе Сосновец 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кудла Давид Вратарь
- 17 Хайнлот Михаэль Защитник
- 4 Arkadiusz Jedrych Защитник
- 16 Цихоцки Матеуш Защитник
- 22 Zarko Udovicic Защитник
- 66 Adam Banasiak Полузащитник
- 72 Dejan Vokic Полузащитник
- 77 Konrad Wrzesinski Полузащитник
- 8 Павловски Шимон Полузащитник
- 42 Alexander Cristovao Полузащитник
- 27 Vamara Sanogo Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Matko Perdijic Вратарь
- 2 Мрац Патрик Защитник
- 24 Бабярж Бартломей Полузащитник
- 3 Кокошка Адам Полузащитник
- 70 Nuno Malheiro
- 21 Sebastian Milewski
- 28 Giacomo Mello
- Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Предыдущие игры
Висла Плоцк (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.11.2018 Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Э
- 31.10.2018 Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк К
- 27.10.2018 Висла Плоцк 1:1 Пяст Э
- 21.10.2018 Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Э
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.09.2018 Сярка Тарнобжег 1:4 Висла Плоцк К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 18.08.2018 Висла Плоцк 1:3 Арка Гдыня Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Легия 3:2 Висла Плоцк Э
- 05.05.2018 Висла Плоцк 0:0 Лех Э
Заглембе Сосновец (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.11.2018 Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Э
- 29.10.2018 Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 20.10.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Э
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 27.09.2018 Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец К
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 03.06.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Тыхы ПД
- 27.05.2018 Рух Хожув 0:1 Заглембе Сосновец ПД
- 19.05.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Подбескидзе ПД
- 12.05.2018 Стомил Ольштын 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 09.05.2018 Заглембе Сосновец 2:1 Бытовия ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|2.
|Ягеллония
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|4.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Корона Кельце
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Лех
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|9.
|Висла Плоцк
|1:0
|15
|4
|6
|5
|22 - 24
|18
|10.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|14.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|15.
|Гурник Забже
|15
|2
|7
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|0:1
|15
|2
|5
|8
|21 - 32
|11
Второй тайм
66'
Dejan Vokic получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Рикардиньо II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация