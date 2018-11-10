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Стадион:
Висла Плоцк
1:0
Второй тайм: 74'
Заглембе Сосновец
0'
1:0
31' Гол
Рикардиньо II
66' Желтая карточка
Dejan Vokic
74'
Второй тайм
Желтая карточка
66'
Dejan Vokic получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Рикардиньо II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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