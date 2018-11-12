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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 12000
26' Желтая карточкаКемпе Тобиас
35' Желтая карточкаРидер Тим
1:0
62' ГолВайландт Том
89' Желтая карточкаСулу Айтач
|
26'
35'
62'
1:0
89'
Состав команд
18
Jan
Gyamerah
23
Теше
Роберт
13
Сэм
Сидней
14
Вайландт
Том
17
Круз
Робби
40
Ридер
Тим
11
Кемпе
Тобиас
Бохум 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 3 Данило Соарес Защитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 14 Вайландт Том Полузащитник
- 17 Круз Робби Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 31 Tom Baack Защитник
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 26 Саглам Геркем Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 33 Moritz Roemling
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Дармштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 40 Ридер Тим Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 2 Хертнер Себастьян Защитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 20 Хеллер Марсель Полузащитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 19 Дурсун Сердар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 8 Selim Guenduez Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 17 Сиригу Сандро Полузащитник
- 18 Бойд Терренс Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Предыдущие игры
Бохум (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.11.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Бохум Б2
- 29.10.2018 Бохум 3:3 Ян Б2
- 21.10.2018 Гамбург 0:0 Бохум Б2
- 05.10.2018 Бохум 1:0 Арминия Б2
- 29.09.2018 Хайденхайм 3:2 Бохум Б2
- 25.09.2018 Бохум 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 22.09.2018 Хольштайн Киль 2:2 Бохум Б2
- 16.09.2018 Бохум 6:0 Ингольштадт Б2
- 06.09.2018 Боруссия М 2:1 Бохум ТМК
- 31.08.2018 Падерборн 2:2 Бохум Б2
- 24.08.2018 Бохум 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.08.2018 Вайхе 1:0 Бохум К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 04.08.2018 Бохум 0:2 Кёльн Б2
- 28.07.2018 Миллуолл 1:0 Бохум ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Боруссия М ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 18.07.2018 Бохум 2:0 Сток Сити ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
Дармштадт (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.11.2018 Дармштадт 3:1 Магдебург Б2
- 30.10.2018 Дармштадт 0:2 Герта К
- 26.10.2018 Дармштадт 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.10.2018 Ян 1:1 Дармштадт Б2
- 05.10.2018 Дармштадт 1:2 Гамбург Б2
- 28.09.2018 Хольштайн Киль 4:2 Дармштадт Б2
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 15.09.2018 Дармштадт 1:1 Зандхаузен Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
Последние игры между собой
Бохум: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Бохум
Дармштадт
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|13
|8
|3
|2
|17 - 12
|27
|2.
|Кёльн
|13
|7
|3
|3
|32 - 18
|24
|3.
|Санкт-Паули
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|4.
|Унион Берлин
|13
|5
|8
|0
|19 - 8
|23
|5.
|Бохум
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|6.
|Хайденхайм
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|7.
|Ян
|13
|5
|5
|3
|24 - 20
|20
|8.
|Гройтер Фюрт
|13
|5
|5
|3
|18 - 18
|20
|9.
|Динамо Дрезден
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Падерборн
|13
|4
|6
|3
|26 - 24
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|6
|3
|22 - 21
|18
|12.
|Дармштадт
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|13
|4
|2
|7
|13 - 18
|14
|14.
|Арминия
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Зандхаузен
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|16.
|Дуйсбург
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|17.
|Магдебург
|13
|1
|6
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Ингольштадт
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Фабиан Патрик выходит на его замену.
89'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
82'
СК Дармштадт делает замену. Хеллер Марсель уходит с поля, а Selim Guenduez выходит на его замену.
76'
Бохум делает замену. Хинтерзеер Лукас уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
70'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
70'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Саглам Геркем выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Вайландт Том бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
СК Дармштадт делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Сиригу Сандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи
26'
Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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