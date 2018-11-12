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Зрители: 12000
Бохум
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
26' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
35' Желтая карточка
Ридер Тим
1:0
62' Гол
Вайландт Том
89' Желтая карточка
Сулу Айтач
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Фабиан Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
82'
СК Дармштадт делает замену. Хеллер Марсель уходит с поля, а Selim Guenduez выходит на его замену.
76'
Бохум делает замену. Хинтерзеер Лукас уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
70'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
70'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Саглам Геркем выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Вайландт Том бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
СК Дармштадт делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Сиригу Сандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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