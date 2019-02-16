Стадион: Константин Рэдулеску
14' Желтая карточкаБутян Михай
14' Желтая карточкаДжокович Дамьян
31' Красная карточкаБейян Флориан
35' Желтая карточкаОмрани Билель
37' Желтая карточкаВинисиус Пауло
Второй тайм
47'
47'
Джокович Дамьян пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
47'
Ионицэ Александру II нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Винисиус Пауло уходит с поля и его заменяет Ланг Адам
46'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Паун-Александру Константин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
48'
47'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
47'
Мрзляк Филип не смог попасть в створ ударом издали
46'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж делает неудачный навес.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
45'
45'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
44'
Алибек Денис нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Эрико Да Силва из команды Астра поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
42'
42'
42'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
41'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
40'
Шанс! Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Эрико Да Силва из команды Астра опасно и грубо сыграл. Омрани Билель пострадал.
39'
39'
Ионицэ Александру II не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Матч возобновлен
37'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Алибек Денис заработал фол
36'
36'
36'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
Отличный пас сделал Алибек Денис из команды Астра. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Мрзляк Филип
34'
34'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Мрзляк Филип
33'
33'
33'
Матч возобновлен
32'
Джокович Дамьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
УДАЛЕНИЕ! - Бейян Флориан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
31'
Безумный фол. Бейян Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Джокович Дамьян
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
29'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж.
28'
Отличные скиллы показывает Радунович Ристо, обводя своих соперников
28'
Астра имеет хороший шанс забить.
28'
27'
27'
27'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Белу Клаудиу задерживает мяч рукой
26'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
25'
Алибек Денис из команды Астра в офсайде
25'
24'
24'
24'
Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
24'
Алибек Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
23'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
22'
22'
22'
Алибек Денис из команды Астра направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
21'
21'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
21'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
20'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
18'
18'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Romario не смог попасть в створ ударом издали
17'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Рошу Нелуц из команды Астра отправил кросс в штрафную...
16'
Винисиус Пауло наказан за толчок Алибек Денис
15'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
Рефери не любит споров - именно за это Джокович Дамьян сейчас получил желтую
14'
Бутян Михай получил желтую карточку от судьи
14'
Бутян Михай наказан за толчок Мурешан Андрей
13'
13'
Шанс! Алибек Денис из команды Астра пробил головой, но мимо
13'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
12'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
12'
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
9'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
8'
8'
8'
Шанс! Омрани Билель из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
7'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
7'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
7'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
6'
6'
5'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
4'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Бутян Михай должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
4'
ШАНС! Бутян Михай вышел один-на-один с голкипером...
4'
Астра имеет хороший шанс забить.
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра поставил подножку. Пострадал Винисиус Пауло
3'
2'
2'
1'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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