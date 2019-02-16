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2018-2019
Стадион:
ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 47'
Астра
0'
14' Желтая карточка
Бутян Михай
14' Желтая карточка
Джокович Дамьян
31' Красная карточка
Бейян Флориан
35' Желтая карточка
Омрани Билель
37' Желтая карточка
Винисиус Пауло
47'
Второй тайм
47'
Астра контролирует мяч.
47'
Джокович Дамьян пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
47'
Ионицэ Александру II нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Винисиус Пауло уходит с поля и его заменяет Ланг Адам
46'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Паун-Александру Константин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
48'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
47'
Мрзляк Филип не смог попасть в створ ударом издали
46'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж делает неудачный навес.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Астра
45'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
44'
Алибек Денис нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Эрико Да Силва из команды Астра поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
42'
Удар от ворот произведет Астра
42'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
42'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
41'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Астра
40'
Шанс! Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
40'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Эрико Да Силва из команды Астра опасно и грубо сыграл. Омрани Билель пострадал.
39'
Удар от ворот произведет Астра
39'
Ионицэ Александру II не смог попасть в створ ударом издали
38'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
38'
Матч возобновлен
Желтая карточка
37'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Алибек Денис заработал фол
36'
Астра контролирует мяч.
36'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
35'
Отличный пас сделал Алибек Денис из команды Астра. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
35'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Мрзляк Филип
34'
Астра контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Мрзляк Филип
33'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Джокович Дамьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
УДАЛЕНИЕ! - Бейян Флориан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Бейян Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Джокович Дамьян
30'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж.
28'
Отличные скиллы показывает Радунович Ристо, обводя своих соперников
28'
Астра имеет хороший шанс забить.
28'
Астра контролирует мяч.
27'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Белу Клаудиу задерживает мяч рукой
26'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Офсайд
25'
Алибек Денис из команды Астра в офсайде
25'
Астра контролирует мяч.
24'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
24'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
24'
Алибек Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
24'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
23'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Астра контролирует мяч.
22'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
22'
Алибек Денис из команды Астра направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Астра контролирует мяч.
21'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
21'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
18'
Астра контролирует мяч.
18'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
17'
Астра контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
17'
Romario не смог попасть в створ ударом издали
17'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Рошу Нелуц из команды Астра отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Винисиус Пауло наказан за толчок Алибек Денис
15'
Астра контролирует мяч.
15'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
15'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
14'
Рефери не любит споров - именно за это Джокович Дамьян сейчас получил желтую
Желтая карточка
14'
Бутян Михай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Бутян Михай наказан за толчок Мурешан Андрей
13'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
13'
Шанс! Алибек Денис из команды Астра пробил головой, но мимо
13'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
12'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
12'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Удар от ворот произведет Астра
9'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
8'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Астра
8'
Шанс! Омрани Билель из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
7'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
7'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
7'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
6'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
6'
Астра контролирует мяч.
5'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
5'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Астра контролирует мяч.
4'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Бутян Михай должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
4'
ШАНС! Бутян Михай вышел один-на-один с голкипером...
4'
Астра имеет хороший шанс забить.
4'
Астра контролирует мяч.
3'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра поставил подножку. Пострадал Винисиус Пауло
3'
Астра контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Астра
2'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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