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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3162
Хорсенс
1:2
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
18' Гол
Peter Nymann
1:1
26' Гол
Кадри Башким
50' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
57' Вторая желтая карточка
Ханссон Халлюр
59' Желтая карточка
Лаурсен Якоб-Баррет
73' Желтая карточка
Oliver Drost
1:2
81' Гол
Anders Jacobsen II
90'+5
Второй тайм
95'
Оденсе заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Хорсенс
94'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Хорсенс
94'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
93'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
Оденсе начинает контратаку
93'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
92'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Удар от ворот произведет Оденсе
91'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Лаурсен Якоб-Баррет делает подножку сопернику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
90'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Оденсе
89'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3162 болельщиков
88'
Кадри Башким из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
88'
Нильсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали
88'
Оденсе начинает контратаку
Офсайд
87'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс в офсайде
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Андерс К. Якобсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
Фол, нарушение
85'
Андерсен Мадс наказан за толчок Хелениус Никлас
84'
Оденсе контролирует мяч.
84'
Квист Миккель из команды Хорсенс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Оденсе начинает контратаку
83'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
82'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Сэмми Скитте
Фол, нарушение
82'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок соперника
82'
Удар от ворот произведет Оденсе
81'
Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
81'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
80'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
79'
Квист Миккель наказан за толчок соперника
79'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Леувин Рамон уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
79'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
78'
Должен был быть гол! Нильсен Каспер имел отличный шанс, но Хансен Мендоза не дал голу состоятся!
78'
Тверсков Йеппе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
77'
Удар от ворот произведет Хорсенс
77'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает пас партнеру.
76'
Тактическая замена. Оливер Дрост уходит с поля и его заменяет Квист Миккель
75'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
Удар от ворот произведет Хорсенс
74'
ШАНС! Томасен Йенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
Оливер Дрост получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Оливер Дрост из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
73'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
73'
Томасен Йенс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
72'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Хорсенс
72'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
71'
Оденсе контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Хорсенс
70'
ШАНС! Нильсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает пас партнеру.
70'
Оденсе контролирует мяч.
70'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Хорсенс
69'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
68'
Руне Франтсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Хансен Мендоза взял и забрал мяч на выходе
66'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
66'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Томасен Йенс
66'
Опасность предотвращена - Томас Кортегаард из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
65'
Оденсе контролирует мяч.
64'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
64'
Удар от ворот произведет Хорсенс
64'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
63'
Оденсе контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Хорсенс
62'
Кадри Башким из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
61'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Оденсе
60'
Ламб Микаэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Тактическая замена. Louka Prip уходит с поля и его заменяет Бьярк Якобсен
Желтая карточка
59'
Лаурсен Якоб-Баррет получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Лаурсен Якоб-Баррет делает подножку сопернику.
59'
Хорсенс начинает контратаку
57'
Ханссон Халлюр получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
57'
Ханссон Халлюр упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
Фол, нарушение
56'
Джанус Драчманн делает подножку сопернику.
56'
Хорсенс контролирует мяч.
55'
Хорсенс контролирует мяч.
55'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
54'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
54'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Хорсенс начинает контратаку
52'
Опасность предотвращена - Руне Франтсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
52'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
51'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
51'
Хорсенс начинает контратаку
51'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
50'
Матч возобновлен
Желтая карточка
50'
Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
49'
Нильсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
49'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Нильсен Каспер
48'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Оденсе
48'
ШАНС! Каспер Юнкер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
46'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
45'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Лаурсен Райан пострадал.
45'
Лунд Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
45'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
44'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
44'
Оденсе начинает контратаку
44'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
44'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
43'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Тверсков Йеппе наказан за толчок соперника
41'
Хансен Мендоза взял и забрал мяч на выходе
41'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
41'
Хансен Мендоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Оденсе контролирует мяч.
40'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает пас партнеру.
40'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Оденсе начинает контратаку
39'
Хорсенс имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
38'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Louka Prip оказался на газоне.
38'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
37'
Руне Франтсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
37'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс в офсайде
37'
Хансен Мендоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
36'
Оденсе начинает контратаку
36'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Леувин Рамон из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Хорсенс начинает контратаку
35'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
34'
Оденсе контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Нильсен Сиверт наказан за толчок соперника
33'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Нильсен Сиверт
Фол, нарушение
32'
Леувин Рамон из команды Оденсе играет слишком грубо. Louka Prip оказался на газоне.
32'
Хорсенс начинает контратаку
31'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
30'
Хорсенс контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Клеве Троэльс нарушает правила. Руне Франтсен пострадал
29'
Оденсе контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Оденсе
28'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Хорсенс начинает контратаку
28'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
28'
Оденсе контролирует мяч.
27'
Фантастический гол, где все сам сделал Кадри Башким!
26'
Лунд Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Кадри Башким изменил счет на табло!
26'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
25'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
25'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Хорсенс
24'
Клеве Троэльс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Андерс К. Якобсен нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Мендоза не удержал его в руках.
24'
Оденсе контролирует мяч.
24'
Хорсенс контролирует мяч.
23'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Угловой
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
21'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
21'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Louka Prip из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
20'
Каспер Юнкер мяч отрикошетил от ворот
20'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает пас партнеру.
19'
Хансен Мендоза не дал случится голу! Кадри Башким должен был забивать, но Хансен Мендоза сделал отличный сейв
19'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
19'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Отличный гол забил Петер Нюманн
18'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
18'
ГОООООЛ - Петер Нюманн из команды Хорсенс забивает из-за штрафной площади
18'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
17'
Хансен Мендоза взял и забрал мяч на выходе
17'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Хорсенс
16'
Оденсе контролирует мяч.
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Оденсе контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Хорсенс
14'
Клеве Троэльс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Клеве Троэльс из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
13'
Леувин Рамон из команды Оденсе пасует в штрафную, но Хансен Мендоза выходит и ловит мяч.
13'
Оденсе контролирует мяч.
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента - фол.
11'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Оденсе начинает контратаку
Фол, нарушение
8'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Каспер Юнкер
8'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
8'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
7'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Грютебуст Стен из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
4'
Кадри Башким нанес удар головой, но Хансен Мендоза перевел мяч на угловой!
4'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
3'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
3'
Нильсен Сиверт делает подножку сопернику.
2'
Удар от ворот произведет Хорсенс
2'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
1'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Джанус Драчманн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

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