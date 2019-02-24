Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 3162
1:0
18' ГолPeter Nymann
1:1
26' ГолКадри Башким
50' Желтая карточкаХанссон Халлюр
57' Вторая желтая карточкаХанссон Халлюр
59' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
73' Желтая карточкаOliver Drost
1:2
81' ГолAnders Jacobsen II
Второй тайм
95'
Оденсе заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
94'
94'
94'
94'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
93'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
92'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
92'
91'
91'
91'
Лаурсен Якоб-Баррет делает подножку сопернику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
90'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
89'
89'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3162 болельщиков
88'
Кадри Башким из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
88'
Нильсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали
88'
87'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс в офсайде
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Судья сигнализирует, что Андерс К. Якобсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
85'
Андерсен Мадс наказан за толчок Хелениус Никлас
84'
84'
Квист Миккель из команды Хорсенс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
83'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
82'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Сэмми Скитте
82'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок соперника
82'
81'
Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Андерс К. Якобсен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
81'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Квист Миккель наказан за толчок соперника
79'
79'
Тактическая замена. Леувин Рамон уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
79'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
78'
Должен был быть гол! Нильсен Каспер имел отличный шанс, но Хансен Мендоза не дал голу состоятся!
78'
Тверсков Йеппе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
77'
77'
76'
Тактическая замена. Оливер Дрост уходит с поля и его заменяет Квист Миккель
75'
75'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
74'
ШАНС! Томасен Йенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
74'
73'
Оливер Дрост получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Оливер Дрост из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
73'
73'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
73'
Томасен Йенс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
72'
72'
72'
72'
71'
71'
70'
ШАНС! Нильсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
70'
70'
69'
69'
68'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
68'
Руне Франтсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
66'
Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
66'
66'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Томасен Йенс
66'
Опасность предотвращена - Томас Кортегаард из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
65'
64'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
64'
64'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
63'
62'
62'
Кадри Башким из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
61'
61'
60'
60'
Ламб Микаэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Тактическая замена. Louka Prip уходит с поля и его заменяет Бьярк Якобсен
59'
Лаурсен Якоб-Баррет получил желтую карточку от судьи
59'
Лаурсен Якоб-Баррет делает подножку сопернику.
59'
57'
Ханссон Халлюр получает вторую желтую карточку. Удаление.
57'
Ханссон Халлюр упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
56'
Джанус Драчманн делает подножку сопернику.
56'
55'
55'
54'
54'
54'
54'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
54'
53'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
52'
Опасность предотвращена - Руне Франтсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
52'
51'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
51'
51'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
50'
Матч возобновлен
50'
Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи
49'
Нильсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Нильсен Каспер
48'
48'
48'
ШАНС! Каспер Юнкер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
47'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку
45'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Лаурсен Райан пострадал.
45'
Лунд Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
44'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
44'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
44'
43'
43'
43'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Тверсков Йеппе наказан за толчок соперника
41'
41'
41'
Хансен Мендоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
40'
39'
39'
39'
Хорсенс имеет хороший шанс забить.
38'
Лунд Марко из команды Оденсе играет слишком грубо. Louka Prip оказался на газоне.
38'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
37'
Руне Франтсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс в офсайде
37'
Хансен Мендоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
35'
35'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Леувин Рамон из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
35'
34'
34'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Нильсен Сиверт наказан за толчок соперника
33'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Нильсен Сиверт
32'
Леувин Рамон из команды Оденсе играет слишком грубо. Louka Prip оказался на газоне.
32'
31'
31'
31'
31'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
29'
Клеве Троэльс нарушает правила. Руне Франтсен пострадал
29'
28'
28'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
28'
27'
Фантастический гол, где все сам сделал Кадри Башким!
26'
Лунд Марко сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Кадри Башким изменил счет на табло!
26'
26'
25'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
25'
24'
Клеве Троэльс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Андерс К. Якобсен нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Мендоза не удержал его в руках.
24'
24'
23'
23'
22'
22'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
21'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
21'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Louka Prip из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
20'
Каспер Юнкер мяч отрикошетил от ворот
20'
Оливер Дрост из команды Хорсенс делает пас партнеру.
19'
Хансен Мендоза не дал случится голу! Кадри Башким должен был забивать, но Хансен Мендоза сделал отличный сейв
19'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
19'
19'
Отличный гол забил Петер Нюманн
18'
18'
ГОООООЛ - Петер Нюманн из команды Хорсенс забивает из-за штрафной площади
18'
17'
17'
17'
16'
16'
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
15'
14'
14'
Клеве Троэльс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Клеве Троэльс из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
13'
Леувин Рамон из команды Оденсе пасует в штрафную, но Хансен Мендоза выходит и ловит мяч.
13'
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента - фол.
11'
10'
9'
9'
8'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Каспер Юнкер
8'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
7'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Грютебуст Стен из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
6'
5'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
4'
4'
4'
Кадри Башким нанес удар головой, но Хансен Мендоза перевел мяч на угловой!
4'
3'
3'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
3'
Нильсен Сиверт делает подножку сопернику.
2'
2'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Джанус Драчманн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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