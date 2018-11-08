Стадион: Stadion
1:1
Конец матча
40' Желтая карточкаАскар Армин
43' Желтая карточкаХорн Йорген
45' Желтая карточкаМухаммед Рашад
48' Желтая карточкаТомассен Йоахим
62' Желтая карточкаРикс Сёрен
0:1
63' ГолМортенсен Патрик
1:1
67' ГолАнтонссон Маркус
73' Желтая карточкаЛарссон Эрик
76' Желтая карточкаТамм Йоонас
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сарпсборг-08 делает замену. Хеберг-Ветти Геуте уходит с поля, а Йоргенсен Йоаким выходит на его замену.
86'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Галль Ромен выходит на его замену.
79'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
76'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
73'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Хейнтс Тобиас выходит на его замену.
73'
Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
63'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
62'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
61'
Мальме делает замену. Виннхейм Андреас уходит с поля, а Ларссон Эрик выходит на его замену.
48'
Томассен Йоахим получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мухаммед Рашад получил желтую карточку от судьи
43'
Хорн Йорген получил желтую карточку от судьи
40'
Аскар Армин получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальмё 1:1 Сарпсборг-08
Мальмё
89.1% (156)
Ничья:
9.1% (16)
Сарпсборг-08
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Мальмё:
41.7% (73)
2:1 Мальмё:
25.1% (44)
2:0 Мальмё:
17.1% (30)
1:1 Ничья:
6.9% (12)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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