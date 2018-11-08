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  5. Группа I
Стадион:
Мальмё
1:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
40' Желтая карточка
Аскар Армин
43' Желтая карточка
Хорн Йорген
45' Желтая карточка
Мухаммед Рашад
48' Желтая карточка
Томассен Йоахим
62' Желтая карточка
Рикс Сёрен
0:1
63' Гол
Мортенсен Патрик
1:1
67' Гол
Антонссон Маркус
73' Желтая карточка
Ларссон Эрик
76' Желтая карточка
Тамм Йоонас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сарпсборг-08 делает замену. Хеберг-Ветти Геуте уходит с поля, а Йоргенсен Йоаким выходит на его замену.
86'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Галль Ромен выходит на его замену.
79'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
73'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Хейнтс Тобиас выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
61'
Мальме делает замену. Виннхейм Андреас уходит с поля, а Ларссон Эрик выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Томассен Йоахим получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мухаммед Рашад получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Хорн Йорген получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Аскар Армин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальмё 1:1 Сарпсборг-08
Мальмё
89.1% (156)
Ничья:
9.1% (16)
Сарпсборг-08
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Мальмё:
41.7% (73)
Мальмё:
25.1% (44)
Мальмё:
17.1% (30)
Ничья:
6.9% (12)
Ничья:
1.7% (3)
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