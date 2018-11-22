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Стадион:
Севилья
 
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Вальядолид
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вальядолид

До начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 48 минут.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид
Севилья
89.2% (66)
Ничья:
6.8% (5)
Вальядолид
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
40.5% (30)
Севилья:
27% (20)
Севилья:
12.2% (9)
Севилья:
6.8% (5)
Ничья:
2.7% (2)
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