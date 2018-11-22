Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вальядолид

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Севилья (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 11.11.2018 Севилья 2:1 Эспаньол П
- 08.11.2018 Акхисар 2:3 Севилья ЛЕ
- 04.11.2018 Реал Сосьедад 0:0 Севилья П
- 01.11.2018 Вильяновенсе 0:0 Севилья КК
- 28.10.2018 Севилья 2:1 Уэска П
- 25.10.2018 Севилья 6:0 Акхисар ЛЕ
- 20.10.2018 Барселона 4:2 Севилья П
- 07.10.2018 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 29.09.2018 Эйбар 1:3 Севилья П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
Вальядолид (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 10.11.2018 Вальядолид 0:0 Эйбар П
- 03.11.2018 Реал Мадрид 2:0 Вальядолид П
- 31.10.2018 Мальорка 1:2 Вальядолид КК
- 26.10.2018 Вальядолид 1:1 Эспаньол П
- 21.10.2018 Бетис 0:1 Вальядолид П
- 07.10.2018 Вальядолид 1:0 Уэска П
- 30.09.2018 Вильярреал 0:1 Вальядолид П
- 27.09.2018 Вальядолид 2:1 Леванте П
- 22.09.2018 Сельта 3:3 Вальядолид П
- 16.09.2018 Вальядолид 0:1 Алавес П
- 06.09.2018 Вальядолид 1:3 Атлетик Б ТМК
- 31.08.2018 Хетафе 0:0 Вальядолид П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 17.08.2018 Жирона 0:0 Вальядолид П
- 11.08.2018 Нюрнберг 1:0 Вальядолид ТМК
- 08.08.2018 Вальядолид 2:0 Райо Вальекано ТМК
- 04.08.2018 Реал Овьедо 0:0 Вальядолид ТМК
- 04.08.2018 Алавес 1:0 Вальядолид ТМК
- 01.08.2018 Депортиво 1:1 Вальядолид ТМК
- 27.07.2018 Малага 0:0 Вальядолид ТМК
Последние игры между собой
Севилья: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
- 16.03.2014 Севилья 4:1 Вальядолид Примера
- 20.10.2013 Вальядолид 2:2 Севилья Примера
- 28.04.2013 Вальядолид 1:1 Севилья Примера
- 04.12.2012 Севилья 1:2 Вальядолид Примера
- 13.04.2010 Вальядолид 2:1 Севилья Примера
- 05.12.2009 Севилья 1:1 Вальядолид Примера
- 22.03.2009 Севилья 4:1 Вальядолид Примера
- 02.11.2008 Вальядолид 3:2 Севилья Примера
- 04.05.2008 Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион
- 16.12.2007 Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|34 - 18
|24
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Алавес
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 8
|23
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|9.
|Жирона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|13.
|Эйбар
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 20
|14
|15.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|8 - 9
|14
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|17.
|Леганес
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|13 - 19
|10
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 25
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ВальядолидДо начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид
Севилья
89.2% (66)
Ничья:
6.8% (5)
Вальядолид
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
40.5% (30)
2:1 Севилья:
27% (20)
1:0 Севилья:
12.2% (9)
3:1 Севилья:
6.8% (5)
0:0 Ничья:
2.7% (2)
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