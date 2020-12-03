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Сивасспор
0:0
Перерыв

Стадион:
Вильярреал
0'
30
Самасса
Мамаду
II
88
Османпаша
Джанер
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
58
Эрдал
Зия
5
Кофи
Исаак
76
Фахир
Файсал
10
Озтекин
Ясин
8
Ялчин
Робин
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
13
Рульи
Херонимо
20
Пенья
Рубен
8
Фойт
Хуан
6
Фунес
Мори
21
Коста
Хауме
19
Коклен
Франсис
10
Иборра
Висенте
32
Баэна
Алехандро
16
Кубо
Такефуса
34
Ниньо
Фер
11
Чуквезе
Саму
Сивасспор
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 4 0.8
2. Коне Аруна 2 (1) 0.4
3. Ятабаре Мустафа 1 0.2
4. Градель Макс-Ален 1 0.2
5. Османпаша Джанер 1 0.2
6. Озтекин Ясин 0 0
7. Арслан Хакан 0 0
8. Фахир Файсал 0 0
9. Ялчин Робин 0 0
10. Чифтчи Угюр 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.8
2. Бакка Карлос 3 0.6
3. Баэна Алехандро 2 0.4
4. Кубо Такефуса 1 0.2
5. Фойт Хуан 1 0.2
6. Пино Йереми 1 0.2
7. Ниньо Фер 1 0.2
8. Чуквезе Саму 0 0
9. Парехо Даниэль 0 0
10. Тригерос Мануэль 0 0
11. Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Камара Самба 1 1
2. Ялчин Робин 2 0
3. Самасса Мамаду II 2 0
4. Клаудемир де Соуза 1 0
5. Озтекин Ясин 1 0
6. Градель Макс-Ален 1 0
7. Кофи Исаак 1 0
8. Фахир Файсал 1 0
9. Чифтчи Угюр 1 0
10. Гойяно Марсело 1 0
11. Нинга Родрике 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 2 0
2. Фунес Мори 2 0
3. Иборра Висенте 1 0
4. Педраса Альфонсо 1 0
5. Пенья Рубен 1 0
6. Фойт Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Вильярреал 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай
Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вильярреал 5:3 Сивасспор Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 5 11
2. Маккаби Тель-Авив 1:1 Заявка 5 2 2 1 5 - 7 8
3. Сивасспор 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Карабах 1:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сивасспор 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Карабах 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Маккаби Тель-Авив 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
3. Сивасспор 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 7 3
4. Карабах 1:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Сивасспор 1.9% (3)
X 19.7% (31)
Вильярреал 78.3% (123)
Все прогнозы
4.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Вильярреал
5.80
3.78
2.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.15 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 2.90 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.78 1.77
  5.80 2.68 2.01

Самый высокий коэффициент на матч «Сивасспор» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сивасспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сивасспор» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.19 7.80 1.07 1.85 1.95 2.55 1.52 2.12 1.77 1.25 3.90 1.78 2.11 1.44 2.80 1.06 8.80 1.12 6.00 1.03 12.00 1.01 12.50 1.02 13.00 0.00 19.50
10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.87 2.03 1.45 2.79 1.31 3.52 1.13 6.20 1.10 7.00 1.03 13.75
4.19 1.24 2.93 1.42 2.14 1.75 1.80 2.07 1.57 2.47 1.33 3.36 1.53 2.56 1.21 4.46 1.58 2.43 1.48 2.76 1.53 2.59 1.13 6.33 1.11 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.27 3.70 1.87 1.93 1.13 5.80 1.11 6.30 1.09 7.20
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
1.71 2.19 1.43 2.89 1.16 5.52 1.11 6.75 1.34 3.35 1.21 4.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.17 1.25 3.65
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Сивасспор 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Сивасспор 0:0 Вильярреал

Исход игры
Сивасспор
1.9% (3)
Ничья
19.7% (31)
Вильярреал
78.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
67.32% (103)
Меньше
32.68% (50)
Обе команды забьют
Да
83.01% (127)
Нет
16.99% (26)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
53.5% (84)
1:1 Ничья
15.9% (25)
0:1 Вильярреал
11.5% (18)
1:3 Вильярреал
5.1% (8)
0:2 Вильярреал
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:1 Сивасспор
1.9% (3)
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