Сивасспор
0:0
Перерыв
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Вильярреал
14
Камара
Самба
58
Эрдал
Зия
76
Фахир
Файсал
10
Озтекин
Ясин
20
Пенья
Рубен
21
Коста
Хауме
34
Ниньо
Фер
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
-
10 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|4
|0.8
|2.
|Коне Аруна
|2 (1)
|0.4
|3.
|Ятабаре Мустафа
|1
|0.2
|4.
|Градель Макс-Ален
|1
|0.2
|5.
|Османпаша Джанер
|1
|0.2
|6.
|Озтекин Ясин
|0
|0
|7.
|Арслан Хакан
|0
|0
|8.
|Фахир Файсал
|0
|0
|9.
|Ялчин Робин
|0
|0
|10.
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|0.8
|2.
|Бакка Карлос
|3
|0.6
|3.
|Баэна Алехандро
|2
|0.4
|4.
|Кубо Такефуса
|1
|0.2
|5.
|Фойт Хуан
|1
|0.2
|6.
|Пино Йереми
|1
|0.2
|7.
|Ниньо Фер
|1
|0.2
|8.
|Чуквезе Саму
|0
|0
|9.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|10.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|11.
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Самба
|1
|1
|2.
|Ялчин Робин
|2
|0
|3.
|Самасса Мамаду II
|2
|0
|4.
|Клаудемир де Соуза
|1
|0
|5.
|Озтекин Ясин
|1
|0
|6.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|7.
|Кофи Исаак
|1
|0
|8.
|Фахир Файсал
|1
|0
|9.
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|10.
|Гойяно Марсело
|1
|0
|11.
|Нинга Родрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|2
|0
|2.
|Фунес Мори
|2
|0
|3.
|Иборра Висенте
|1
|0
|4.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|5.
|Пенья Рубен
|1
|0
|6.
|Фойт Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Вильярреал
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай
Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =6 -4Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 5
|11
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 7
|8
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Карабах
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Карабах
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сивасспор» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сивасспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сивасспор» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сивасспор 0:0 Вильярреал
Исход игры
Сивасспор
1.9% (3)
Ничья
19.7% (31)
Вильярреал
78.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
67.32% (103)
Меньше
32.68% (50)
Обе команды забьют
Да
83.01% (127)
Нет
16.99% (26)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
53.5% (84)
1:1 Ничья
15.9% (25)
0:1 Вильярреал
11.5% (18)
1:3 Вильярреал
5.1% (8)
0:2 Вильярреал
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:1 Сивасспор
1.9% (3)
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