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Маккаби Тель-Авив
 
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Стадион:
Сивасспор

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коэн Йонатан 2 (1) 0.4
2. Перец Дор 1 0.2
3. Пешич Александар 1 0.2
4. Битон Дан 1 (1) 0.2
Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 4 0.8
2. Коне Аруна 2 (1) 0.4
3. Ятабаре Мустафа 1 0.2
4. Градель Макс-Ален 1 0.2
5. Османпаша Джанер 1 0.2
6. Озтекин Ясин 0 0
7. Арслан Хакан 0 0
8. Фахир Файсал 0 0
9. Ялчин Робин 0 0
10. Чифтчи Угюр 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Саборит Энрик 2 1
2. Йейни Ширан 1 0
3. Рикан Авраам 1 0
4. Кандил Маор 1 0
5. Эрнандес Луис 1 0
6. Перец Дор 1 0
7. Глазер Дан 1 0
8. Коэн Йонатан 1 0
9. Герреро Эдуардо 1 0
10. Тененбаум Даниэль 1 0
Сивасспор
# Игрок      
1. Камара Самба 1 1
2. Фахир Файсал 2 0
3. Ялчин Робин 2 0
4. Самасса Мамаду II 2 0
5. Клаудемир де Соуза 1 0
6. Озтекин Ясин 1 0
7. Градель Макс-Ален 1 0
8. Кофи Исаак 1 0
9. Чифтчи Угюр 1 0
10. Гойяно Марсело 1 0
11. Аппиндангойе Аарон 1 0
12. Нинга Родрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0
 Сивасспор 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор
Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сивасспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 5 2 2 1 5 - 7 8
3. Сивасспор Заявка 5 2 0 3 9 - 10 6
4. Карабах Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сивасспор Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Карабах Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
3. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 6 - 7 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Сивасспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Маккаби Тель-Авив 71.7% (38)
    X 18.9% (10)
    Сивасспор 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Сивасспор
    2.15
    3.60
    3.54
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.60 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.50 3.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.56 3.54
      2.14 3.49 3.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Сивасспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сивасспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маккаби Тель-Авив» – «Сивасспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.40 1.32 2.70 1.52 2.14 1.76 1.86 2.01 1.47 2.75 1.31 3.45 1.14 5.90 1.10 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.66 1.49 1.90 2.00 1.46 2.76 1.32 3.45 1.14 6.10 1.11 6.80 1.03 13.25
    3.58 1.29 2.73 1.47 2.16 1.71 1.87 1.97 1.66 2.25 1.46 2.76 1.31 3.48 1.10 6.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.89 1.91 1.41 2.95 1.12 6.10
    2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    2.98 1.40 2.45 1.56 1.91 1.93 1.56 2.46 1.40 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.65 2.14 1.25 3.55
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
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    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Сивасспор

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    71.7% (38)
    Ничья
    18.9% (10)
    Сивасспор
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    43.4% (23)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    22.6% (12)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    1:2 Сивасспор
    9.4% (5)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    3.8% (2)
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