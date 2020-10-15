Маккаби Тель-Авив
Позже
Стадион: Блумфилд
Сивасспор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коэн Йонатан
|2 (1)
|0.4
|2.
|Перец Дор
|1
|0.2
|3.
|Пешич Александар
|1
|0.2
|4.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|4
|0.8
|2.
|Коне Аруна
|2 (1)
|0.4
|3.
|Ятабаре Мустафа
|1
|0.2
|4.
|Градель Макс-Ален
|1
|0.2
|5.
|Османпаша Джанер
|1
|0.2
|6.
|Озтекин Ясин
|0
|0
|7.
|Арслан Хакан
|0
|0
|8.
|Фахир Файсал
|0
|0
|9.
|Ялчин Робин
|0
|0
|10.
|Чифтчи Угюр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саборит Энрик
|2
|1
|2.
|Йейни Ширан
|1
|0
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0
|4.
|Кандил Маор
|1
|0
|5.
|Эрнандес Луис
|1
|0
|6.
|Перец Дор
|1
|0
|7.
|Глазер Дан
|1
|0
|8.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|9.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|10.
|Тененбаум Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Самба
|1
|1
|2.
|Фахир Файсал
|2
|0
|3.
|Ялчин Робин
|2
|0
|4.
|Самасса Мамаду II
|2
|0
|5.
|Клаудемир де Соуза
|1
|0
|6.
|Озтекин Ясин
|1
|0
|7.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|8.
|Кофи Исаак
|1
|0
|9.
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|10.
|Гойяно Марсело
|1
|0
|11.
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|12.
|Нинга Родрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Сивасспор
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Трабзонспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:1 Вильярреал Сивасспор 0:1 Гёзтепе Карабах 2:3 Сивасспор
Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Галатасарай Сивасспор 2:0 Карабах Хатайспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги
Последние игры между собой
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сивасспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 7
|8
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|4.
|Карабах
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 7
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Сивасспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сивасспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маккаби Тель-Авив» – «Сивасспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Сивасспор
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
71.7% (38)
Ничья
18.9% (10)
Сивасспор
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
43.4% (23)
1:0 Маккаби Тель-Авив
22.6% (12)
1:1 Ничья
15.1% (8)
1:2 Сивасспор
9.4% (5)
2:0 Маккаби Тель-Авив
3.8% (2)
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