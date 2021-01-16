Спарта Роттердам
1:3
Второй тайм: 55'
Стадион: Спарта
ПСВ
1:0
4' ГолСметс Бриан
1:1
24' ГолЖуниор Мауро
45' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
1:2
47' ГолМален Дониэлл
1:3
49' ГолМадуэке Нони
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
23
Мадуэке
Нони
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
-
11 Дуарте ДеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фабри МайклВратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
15 Пинту МикаЗащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
-
17 Хархаух РедаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
24'
1:1
45'
47'
1:2
49'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тай Леннарт
|9 (3)
|0.53
|2.
|Харрауи Абдау
|5
|0.29
|3.
|Дуарте Дерой
|4
|0.24
|4.
|Энгельс Марио
|3
|0.18
|5.
|Мейнанс Свен
|2
|0.12
|6.
|Абелс Дирк
|1
|0.06
|7.
|Сметс Бриан
|1
|0.06
|8.
|Бургер Ваутер
|1
|0.06
|9.
|Пинту Мика
|0
|0
|10.
|Мейерс Арон
|0
|0
|11.
|Оассар Адиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|8
|0.47
|2.
|Мадуэке Нони
|6
|0.35
|3.
|Гакпо Коди
|5
|0.29
|4.
|Макс Филипп
|4 (2)
|0.24
|5.
|Гётце Марио
|3
|0.18
|6.
|Захави Эран
|3 (1)
|0.18
|7.
|Боскальи Оливье
|2
|0.12
|8.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.12
|9.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.06
|10.
|Файн Адриан
|1
|0.06
|11.
|Томас Райян
|1
|0.06
|12.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.06
|13.
|Пироэ Жоэль
|1
|0.06
|14.
|Жуниор Мауро
|1
|0.06
|15.
|Росарио Пабло
|0
|0
|16.
|Тезе Джордан
|0
|0
|17.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пинту Мика
|4
|1
|2.
|Оассар Адиль
|3
|1
|3.
|Хейлен Майкл
|2
|1
|4.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|5.
|Мейнанс Свен
|2
|0
|6.
|Мейерс Арон
|1
|0
|7.
|Фортеш Джеффри
|1
|0
|8.
|Сметс Бриан
|1
|0
|9.
|Бёгелсдейк Том
|1
|0
|10.
|Вриндс Барт
|1
|0
|11.
|Энгельс Марио
|1
|0
|12.
|Гравенберх Данзел
|1
|0
|13.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|14.
|Абелс Дирк
|1
|0
|15.
|Харрауи Абдау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|6
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|3.
|Макс Филипп
|2
|0
|4.
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|5.
|Тезе Джордан
|2
|0
|6.
|Захави Эран
|1
|0
|7.
|Брума Арминду
|1
|0
|8.
|Гакпо Коди
|1
|0
|9.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|10.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Роттердам
|4% (1)
|4% (1)
|16% (4)
|40% (10)
|8% (2)
|28% (7)
|ПСВ
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|2.78% (1)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген
Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
ПСВ: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 3:1 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Первый дивизион ПСВ 3:0 Спарта Роттердам Кубок ПСВ 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Премьер-лига ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Премьер-лига ПСВ 3:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:4 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|57 - 13
|38
|2.
|Витесс
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|31 - 13
|38
|3.
|ПСВ
|3:1 Заявка
|17
|11
|4
|2
|39 - 17
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 12
|35
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|39 - 24
|31
|6.
|Гронинген
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 19
|30
|7.
|Твенте
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|31 - 22
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 25
|21
|9.
|Спарта Роттердам
|1:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 28
|21
|10.
|Хераклес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Утрехт
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|20 - 24
|18
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|17 - 24
|17
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 34
|16
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 44
|15
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 39
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 35
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 3
|22
|2.
|ПСВ
|3:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|3.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Херенвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Твенте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 9
|10
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|1:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 18
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|13 - 28
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|30 - 5
|19
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|23 - 15
|17
|4.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Витесс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|ПСВ
|3:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|1:3 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Утрехт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|17.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
Победитель
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