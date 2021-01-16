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  2. Матчи
  3. Голландия
Спарта Роттердам
1:3
Второй тайм: 55'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
4' Гол
Сметс Бриан
1:1
24' Гол
Жуниор Мауро
45' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
1:2
47' Гол
Мален Дониэлл
1:3
49' Гол
Мадуэке Нони
55'
1
Окойе
Мадука
2
Фортеш
Джеффри
3
Бёгелсдейк
Том
4
Хейлен
Майкл
5
Мейерс
Арон
8
Бургер
Ваутер
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
9
Тай
Леннарт
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
5
Баумгартль
Тимо
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
18
Росарио
Пабло
17
Жуниор
Мауро
10
Ихаттарен
Мохаммед
6
Сангаре
Ибрахим
23
Мадуэке
Нони
19
Гакпо
Коди
Спарта Роттердам
4-2-3-1
ПСВ
4-4-2

Ход матча

4'
Сметс Бриан
1:0
24'
1:1
Жуниор Мауро
(Гакпо Коди)
32'
Энгельс Марио
Сметс Бриан
 
43'
 
Мален Дониэлл
Гакпо Коди
45'
Бёгелсдейк Том
 
47'
1:2
Мален Дониэлл
(Росарио Пабло)
49'
1:3
Мадуэке Нони
(Тезе Джордан)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 9 (3) 0.53
2. Харрауи Абдау 5 0.29
3. Дуарте Дерой 4 0.24
4. Энгельс Марио 3 0.18
5. Мейнанс Свен 2 0.12
6. Абелс Дирк 1 0.06
7. Сметс Бриан 1 0.06
8. Бургер Ваутер 1 0.06
9. Пинту Мика 0 0
10. Мейерс Арон 0 0
11. Оассар Адиль 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 8 0.47
2. Мадуэке Нони 6 0.35
3. Гакпо Коди 5 0.29
4. Макс Филипп 4 (2) 0.24
5. Гётце Марио 3 0.18
6. Захави Эран 3 (1) 0.18
7. Боскальи Оливье 2 0.12
8. Ихаттарен Мохаммед 2 0.12
9. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.06
10. Файн Адриан 1 0.06
11. Томас Райян 1 0.06
12. Ромеро Максимильяно 1 0.06
13. Пироэ Жоэль 1 0.06
14. Жуниор Мауро 1 0.06
15. Росарио Пабло 0 0
16. Тезе Джордан 0 0
17. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Пинту Мика 4 1
2. Оассар Адиль 3 1
3. Хейлен Майкл 2 1
4. Дуарте Дерой 2 0
5. Мейнанс Свен 2 0
6. Мейерс Арон 1 0
7. Фортеш Джеффри 1 0
8. Сметс Бриан 1 0
9. Бёгелсдейк Том 1 0
10. Вриндс Барт 1 0
11. Энгельс Марио 1 0
12. Гравенберх Данзел 1 0
13. Дуарте Ларос 1 0
14. Абелс Дирк 1 0
15. Харрауи Абдау 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 6 0
2. Дюмфрис Дензел 3 0
3. Макс Филипп 2 0
4. Сангаре Ибрахим 2 0
5. Тезе Джордан 2 0
6. Захави Эран 1 0
7. Брума Арминду 1 0
8. Гакпо Коди 1 0
9. Ледесма Ричард 1 0
10. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Роттердам 4% (1) 4% (1) 16% (4) 40% (10) 8% (2) 28% (7)
 ПСВ 19.44% (7) 19.44% (7) 11.11% (4) 19.44% (7) 2.78% (1) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Твенте 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:3 Гронинген
Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ
Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
ПСВ: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие
Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 3:1 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Первый дивизион ПСВ 3:0 Спарта Роттердам Кубок ПСВ 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Премьер-лига ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Премьер-лига ПСВ 3:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:4 ПСВ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 12 2 2 57 - 13 38
2. Витесс Заявка 17 12 2 3 31 - 13 38
3. ПСВ 3:1 Заявка 17 11 4 2 39 - 17 37
4. Фейеноорд Заявка 16 10 5 1 32 - 12 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 16 8 7 1 39 - 24 31
6. Гронинген Заявка 16 9 3 4 23 - 19 30
7. Твенте Заявка 16 8 3 5 31 - 22 27
8. Херенвен Заявка 16 5 6 5 24 - 25 21
9. Спарта Роттердам 1:3 Заявка 17 6 3 8 26 - 28 21
10. Хераклес Заявка 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Утрехт Заявка 16 3 9 4 20 - 24 18
12. ПЕК Зволле Заявка 16 3 8 5 17 - 24 17
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 4 8 23 - 34 16
14. ВВВ-Венло Заявка 16 4 3 9 26 - 44 15
15. Ваалвейк Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
16. АДО Ден Хааг Заявка 16 2 4 10 15 - 39 10
17. Виллем II Заявка 16 2 3 11 19 - 35 9
18. Эммен Заявка 17 0 5 12 17 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 8 7 1 0 15 - 3 22
2. ПСВ 3:1 Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
3. Аякс Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
4. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 10 - 26 8
14. Спарта Роттердам 1:3 Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
15. Виллем II Заявка 8 2 1 5 12 - 18 7
16. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 8 0 2 6 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
3. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
4. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Гронинген Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6. Витесс Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. ПСВ 3:1 Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
8. Спарта Роттердам 1:3 Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
12. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
14. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
17. Виллем II Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
18. Эммен Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
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Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
ПСВ
5.22
4.05
2.09
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 2.70 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 4.05 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 13.00 1.02
  5.22 2.70 2.09

Самый высокий коэффициент на матч «Спарта Роттердам» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спарта Роттердам» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спарта Роттердам» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.75 1.00 10.50 1.02 4.20 1.22 3.45 1.33 2.24 1.75 1.73 2.11 1.43 2.64 1.19 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90 1.03 9.30
14.00 0.00 9.20 1.03 10.50 1.02 8.50 1.05 4.30 1.18 1.86 1.94 3.05 1.35 1.73 2.11 1.80 1.95 1.35 3.05 3.75 1.25 2.55 1.48 1.62 2.20 1.23 3.90 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00
4.76 1.21 2.67 1.51 5.73 1.15 2.84 1.46 2.93 1.43 2.13 1.77 1.79 2.10 1.55 2.54 1.32 3.53 1.45 2.84 1.36 3.28 1.10 7.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.32 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.20 4.60 1.14 5.80
2.18 1.69 2.62 1.45 1.72 2.05 1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50
3.38 1.35 2.87 1.46 2.25 1.70 1.75 2.19 2.35 1.63 1.94 1.94 1.50 2.70 1.33 3.45 1.41 3.03 1.23 4.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.20 3.10 1.37 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.00 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.17 4.70
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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