Утрехт
0:1
Перерыв
Стадион: Галгенваард
Эммен
0:1
14' ГолПенья Серхио
18' Желтая карточкаБауссайд Отман
36' Желтая карточкаМахер Адам
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
77 Аджич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
18'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|7
|0.3
|2.
|Махи Мимаун
|6
|0.26
|3.
|Керк Гирано
|4
|0.17
|4.
|Рамселар Барт
|4
|0.17
|5.
|Далмау Адриан
|3
|0.13
|6.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0.09
|7.
|Тер Авест Хидде
|2
|0.09
|8.
|Элия Эльеро
|2
|0.09
|9.
|Махер Адам
|1 (1)
|0.04
|10.
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|11.
|Бауссайд Отман
|1
|0.04
|12.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|13.
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|14.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.04
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|7
|0.29
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.17
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.08
|4.
|Колар Марко
|1
|0.04
|5.
|Влак Яри
|1
|0.04
|6.
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|7.
|Де Вос Робберт
|1
|0.04
|8.
|Аджич Лука
|1
|0.04
|9.
|Бернаду Лукас
|1
|0.04
|10.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.04
|11.
|Кавлан Канер
|0
|0
|12.
|Бейл Гленн
|0
|0
|13.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|2.
|Густафссон Симон
|3
|0
|3.
|Далмау Адриан
|1
|1
|4.
|Янссен Виллем
|2
|0
|5.
|Элия Эльеро
|2
|0
|6.
|Махер Адам
|2
|0
|7.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|8.
|Керк Гирано
|2
|0
|9.
|Рамселар Барт
|2
|0
|10.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|11.
|Бауссайд Отман
|2
|0
|12.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|13.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|14.
|Remco Balk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Бейл Гленн
|3
|1
|3.
|Янсен Анко
|2
|1
|4.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|5.
|Кавлан Канер
|3
|0
|6.
|Баккер Ник
|3
|0
|7.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|8.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|9.
|Пенья Серхио
|2
|0
|10.
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|11.
|Араухо Мигель
|2
|0
|12.
|Чакон Майкл
|2
|0
|13.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|14.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|15.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|16.
|Колар Марко
|1
|0
|17.
|Влак Яри
|1
|0
|18.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|8.33% (3)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|25% (9)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
|Эммен
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|36.84% (7)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +8 =7 -5Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт
Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: +3 =3 -14Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен
Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 22
|43
|5.
|Витесс
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|35 - 24
|42
|6.
|Гронинген
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 24
|39
|7.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|8.
|Утрехт
|0:1 Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 29
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|32 - 35
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|24 - 35
|28
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 35
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|25 - 54
|14
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|20 - 50
|14
|18.
|Эммен
|1:0 Заявка
|24
|2
|6
|16
|21 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|3.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|6.
|Утрехт
|0:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|1:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|1:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров