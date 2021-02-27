  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
0:1
Перерыв

Стадион:
Эммен
0'
0:1
14' Гол
Пенья Серхио
18' Желтая карточка
Бауссайд Отман
36' Желтая карточка
Махер Адам
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
6
Махер
Адам
23
Рамселар
Барт
7
Керк
Гирано
22
Ван
де
Стрек
Сандер
26
Бауссайд
Отман
28
Веррипс
Михаэл
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
21
Бен
Мусса
Хилал
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
8
Де
Леув
Михаэль
Утрехт
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Пенья Серхио
18'
Бауссайд Отман
 
36'
Махер Адам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 7 0.3
2. Махи Мимаун 6 0.26
3. Керк Гирано 4 0.17
4. Рамселар Барт 4 0.17
5. Далмау Адриан 3 0.13
6. Ван дер Марел Марк 2 0.09
7. Тер Авест Хидде 2 0.09
8. Элия Эльеро 2 0.09
9. Махер Адам 1 (1) 0.04
10. Хоогма Джастин 1 0.04
11. Бауссайд Отман 1 0.04
12. Ван Оверем Йорис 1 0.04
13. Клейбер Шон 1 0.04
14. Густафссон Симон 1 (1) 0.04
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 7 0.29
2. Араухо Мигель 4 0.17
3. Лаурсен Николай 2 0.08
4. Колар Марко 1 0.04
5. Влак Яри 1 0.04
6. Пенья Серхио 1 0.04
7. Де Вос Робберт 1 0.04
8. Аджич Лука 1 0.04
9. Бернаду Лукас 1 0.04
10. Янсен Анко 1 (1) 0.04
11. Кавлан Канер 0 0
12. Бейл Гленн 0 0
13. Luciano Carty 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 3 0
2. Густафссон Симон 3 0
3. Далмау Адриан 1 1
4. Янссен Виллем 2 0
5. Элия Эльеро 2 0
6. Махер Адам 2 0
7. Ван Оверем Йорис 2 0
8. Керк Гирано 2 0
9. Рамселар Барт 2 0
10. Хоогма Джастин 2 0
11. Бауссайд Отман 2 0
12. Сент Джейго Томми 2 0
13. Ван де Стрек Сандер 1 0
14. Remco Balk 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Бейл Гленн 3 1
3. Янсен Анко 2 1
4. Де Леув Михаэль 3 0
5. Кавлан Канер 3 0
6. Баккер Ник 3 0
7. Лаурсен Николай 1 1
8. Бернаду Лукас 1 1
9. Пенья Серхио 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 8.33% (3) 8.33% (3) 13.89% (5) 25% (9) 22.22% (8) 22.22% (8)
 Эммен 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4) 36.84% (7) 15.79% (3) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт
Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен
Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эммен 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Эммен Эредивизие
Эммен 0:1 Утрехт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
8. Утрехт 0:1 Заявка 23 8 10 5 36 - 29 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 22 6 5 11 32 - 38 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II Заявка 23 3 5 15 25 - 54 14
17. АДО Ден Хааг Заявка 23 2 8 13 20 - 50 14
18. Эммен 1:0 Заявка 24 2 6 16 21 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
3. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт 0:1 Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен 1:0 Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт 0:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен 1:0 Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Эммен
2.80
6.25
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.10 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.25 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.15 2.45
  1.28 6.15 10.76

Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.28 1.63 1.81 2.10 1.44 2.77 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
13.50 0.00 8.50 1.05 4.20 1.20 2.15 1.65 1.57 2.31 1.96 1.85 1.33 3.15 1.11 5.80 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 9.10 1.01 9.60
6.81 1.12 2.94 1.42 2.65 1.51 2.34 1.64 2.01 1.86 1.79 2.07 1.62 2.37 1.31 3.54 1.12 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
4.00 1.22 2.80 1.41 1.82 1.92 1.23 3.90 1.12 5.55
3.77 1.29 3.08 1.40 2.14 1.75 1.78 2.12 1.55 2.55 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00 1.16 5.20
2.18 1.66 1.63 2.20 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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