ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020

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Россия (до 21 года)
 
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Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года)
Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года)
Польша (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года)
Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:0 Грузия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:1 Фарерские острова (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Литва (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Фарерские острова (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:2 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:3 Финляндия (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:3 Польша (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Польша (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Россия (до 21 года) 4:1 Польша (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Европа Польша (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) Европа
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 11.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года)
    Россия (до 21 года)
    81.6% (62)
    Ничья
    13.2% (10)
    Польша (до 21 года)
    5.3% (4)
    2:1 Россия (до 21 года)
    47.4% (36)
    2:0 Россия (до 21 года)
    17.1% (13)
    1:1 Ничья
    7.9% (6)
    1:0 Россия (до 21 года)
    7.9% (6)
    3:1 Россия (до 21 года)
    3.9% (3)
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