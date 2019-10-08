ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года)
Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года)
Польша (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4Польша (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года)
Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:0 Грузия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:1 Фарерские острова (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Литва (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Фарерские острова (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:2 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:3 Финляндия (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:3 Польша (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Польша (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Группа 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша (до 21 года)
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Болгария (до 21 года)
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Россия (до 21 года)
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Сербия (до 21 года)
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Латвия (до 21 года)
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Эстония (до 21 года)
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Россия (до 21 года)
81.6% (62)
Ничья
13.2% (10)
Польша (до 21 года)
5.3% (4)
2:1 Россия (до 21 года)
47.4% (36)
2:0 Россия (до 21 года)
17.1% (13)
1:1 Ничья
7.9% (6)
1:0 Россия (до 21 года)
7.9% (6)
3:1 Россия (до 21 года)
3.9% (3)
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