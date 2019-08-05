Англия: Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
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Стадион: Вайталити
Шеффилд Юнайтед
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут
Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед
Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Брентфорд Шеффилд Юнайтед 2:0 Ротерхэм Шеффилд Уэнсдей 0:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Борнмут
93% (40)
Ничья
4.7% (2)
Шеффилд Юнайтед
2.3% (1)
2:1 Борнмут
37.2% (16)
1:0 Борнмут
25.6% (11)
2:0 Борнмут
25.6% (11)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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