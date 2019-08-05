Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Борнмут
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут
Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед
Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Брентфорд Шеффилд Юнайтед 2:0 Ротерхэм Шеффилд Уэнсдей 0:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед Первая лига Шеффилд Юнайтед 5:3 Борнмут Первая лига Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Первая лига Борнмут 0:2 Шеффилд Юнайтед Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Шеффилд Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Борнмут - Шеффилд Юнайтед
    Борнмут
    93% (40)
    Ничья
    4.7% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    2.3% (1)
    2:1 Борнмут
    37.2% (16)
    1:0 Борнмут
    25.6% (11)
    2:0 Борнмут
    25.6% (11)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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