Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Брайтон
0'
1:0
30' Гол
Диоп Исса
40'
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
11
Снодграсс
Роберт
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
30
Антонио
Майкл
22
Алле
Себастьян
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Бернардо
Фернандес
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
13
Гросс
Паскаль
18
Муй
Аарон
11
Троссар
Леандро
17
Мюррей
Гленн
Вест Хэм
4-5-1
Брайтон
4-2-3-1

Ход матча

30'
Диоп Исса
(Снодграсс Роберт)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Брайтон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Брайтон 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:3 Брайтон Премьер-лига Вест Хэм 6:0 Брайтон Брайтон 0:1 Вест Хэм
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 25 23 2 0 56 - 15 71
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 25 15 4 6 54 - 26 49
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 9 7 8 36 - 29 34
6. Тоттенхэм Заявка 24 9 7 8 38 - 32 34
7. Вулверхэмптон Заявка 24 8 10 6 35 - 32 34
8. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 25 8 10 7 25 - 23 34
9. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 9 5 11 31 - 42 32
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 25 7 10 8 22 - 28 31
12. Бёрнли Заявка 24 9 3 12 28 - 38 30
13. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
14. Эвертон 0:1 Заявка 25 8 6 11 28 - 36 30
15. Вест Хэм 1:0 Заявка 25 7 5 13 28 - 40 26
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 25 7 5 13 31 - 45 26
17. Уотфорд 1:0 Заявка 25 6 8 11 22 - 36 26
18. Брайтон 0:1 Заявка 25 6 7 12 27 - 35 25
19. Борнмут 0:0 Заявка 25 6 6 13 23 - 37 24
20. Норвич 0:0 Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Брайтон
Вест Хэм
74.8% (107)
Ничья
23.1% (33)
Брайтон
2.1% (3)
2:1 Вест Хэм
39.2% (56)
1:0 Вест Хэм
22.4% (32)
1:1 Ничья
19.6% (28)
2:0 Вест Хэм
7% (10)
3:1 Вест Хэм
2.1% (3)
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