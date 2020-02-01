Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Брайтон
1:0
30' ГолДиоп Исса
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
15
Уэбстер
Адам
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
17
Мюррей
Гленн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +4 =3 -13Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|25
|23
|2
|0
|56 - 15
|71
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|54 - 26
|49
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 29
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 32
|34
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|35 - 32
|34
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|25 - 23
|34
|9.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|31 - 42
|32
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|25
|7
|10
|8
|22 - 28
|31
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|28 - 38
|30
|13.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|14.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|28 - 36
|30
|15.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 40
|26
|16.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|31 - 45
|26
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|22 - 36
|26
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 35
|25
|19.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Вест Хэм
74.8% (107)
Ничья
23.1% (33)
Брайтон
2.1% (3)
2:1 Вест Хэм
39.2% (56)
1:0 Вест Хэм
22.4% (32)
1:1 Ничья
19.6% (28)
2:0 Вест Хэм
7% (10)
3:1 Вест Хэм
2.1% (3)
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