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Краснодар
 
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Стадион:
Зенит
Краснодар
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 6 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Игнатьев Иван 4 0.13
5. Вандерсон Кампос 3 0.1
6. Петров Сергей 2 0.07
7. Де Вильена Тонни 2 0.07
8. Уткин Даниил 2 0.07
9. Олссон Кристоффер 1 0.03
10. Намли Юнес 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 15 (6) 0.5
2. Азмун Сердар 11 (1) 0.37
3. Иванович Бранислав 4 0.13
4. Оздоев Магомед 3 0.1
5. Малком Филипе 3 0.1
6. Дриусси Себастьян 3 (2) 0.1
7. Жирков Юрий 2 0.07
8. Шатов Олег 2 0.07
9. Сутормин Алексей 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 6 1
2. Рамирес Кристьян 6 0
3. Сулейманов Магомед-Шапи 6 0
4. Ари Феррейра 5 0
5. Спайич Урош 5 0
6. Олссон Кристоффер 5 0
7. Берг Маркус 3 1
8. Мартынович Александр 4 0
9. Кайо Панталеао 2 1
10. Камболов Руслан 3 0
11. Петров Сергей 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Кабелла Реми 2 0
14. Вандерсон Кампос 2 0
15. Черников Александр 2 0
16. Фернандеш Мануэл 1 0
17. Сафонов Матвей 1 0
18. Игнатьев Иван 1 0
19. Уткин Даниил 1 0
20. Скопинцев Дмитрий 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 8 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ерохин Александр 3 0
6. Караваев Вячеслав 3 0
7. Азмун Сердар 3 0
8. Жирков Юрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Дуглас Сантос 2 0
11. Кузяев Далер 2 0
12. Дзюба Артём 1 0
13. Смольников Игорь 1 0
14. Шатов Олег 1 0
15. Дриусси Себастьян 1 0
16. Ригони Эмилиано 1 0
17. Мусаев Леон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 15.15% (5) 15.15% (5) 21.21% (7) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5)
 Зенит 26.09% (12) 10.87% (5) 13.04% (6) 8.7% (4) 26.09% (12) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар
Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково
Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Зенит 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
8. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
9. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
13. Рубин 0:0 Заявка 26 6 10 10 14 - 25 28
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург 0:0 Заявка 26 6 6 14 26 - 43 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 28 минут.


    • Прогнозы 159
    Краснодар 20.8% (33)
    X 46.5% (74)
    Зенит 32.7% (52)
    0
    выиграет Зенит
    "Зенит" оформит сегодня чемпионство. "Сочи" за это потели вчера, сегодня надо решать самим....
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    2.19 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Краснодар - Зенит

    Исход игры
    Краснодар
    20.8% (33)
    Ничья
    46.5% (74)
    Зенит
    32.7% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (70)
    Меньше
    51.72% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    86.9% (126)
    Нет
    13.1% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (56)
    1:2 Зенит
    20.8% (33)
    2:1 Краснодар
    13.8% (22)
    2:2 Ничья
    8.2% (13)
    0:1 Зенит
    5% (8)
    1:0 Краснодар
    3.1% (5)
    0:2 Зенит
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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