"Зенит" оформит сегодня чемпионство. "Сочи" за это потели вчера, сегодня надо решать самим....
Андрей Трунов #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|6
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|5.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|6.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|7.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|8.
|Уткин Даниил
|2
|0.07
|9.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|10.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|11.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|12.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|13.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|15 (6)
|0.5
|2.
|Азмун Сердар
|11 (1)
|0.37
|3.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|4.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|5.
|Малком Филипе
|3
|0.1
|6.
|Дриусси Себастьян
|3 (2)
|0.1
|7.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|8.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|14.
|Мак Роберт
|1
|0.03
|15.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|16.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|6
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|6
|0
|4.
|Ари Феррейра
|5
|0
|5.
|Спайич Урош
|5
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|7.
|Берг Маркус
|3
|1
|8.
|Мартынович Александр
|4
|0
|9.
|Кайо Панталеао
|2
|1
|10.
|Камболов Руслан
|3
|0
|11.
|Петров Сергей
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Кабелла Реми
|2
|0
|14.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|15.
|Черников Александр
|2
|0
|16.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0
|17.
|Сафонов Матвей
|1
|0
|18.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|19.
|Уткин Даниил
|1
|0
|20.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|8
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|8
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|5
|0
|5.
|Ерохин Александр
|3
|0
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|7.
|Азмун Сердар
|3
|0
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|11.
|Кузяев Далер
|2
|0
|12.
|Дзюба Артём
|1
|0
|13.
|Смольников Игорь
|1
|0
|14.
|Шатов Олег
|1
|0
|15.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|17.
|Мусаев Леон
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|Зенит
|26.09% (12)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|8.7% (4)
|26.09% (12)
|15.22% (7)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|19 - 21
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 45
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|13.
|Рубин
|0:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|14 - 25
|28
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24