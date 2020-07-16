Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

93' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Брайтон

90' Адамс Че из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

90' Плохо сыграл Райан Мэтт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Уэбстер Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Брайтон

81' Отличные скиллы показывает Адамс Че , обводя своих соперников

81' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Уорд-Праус Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку

78' Тактическая замена. Уильям Смоллбоун уходит с поля и его заменяет Армстронг Стюарт

77' Удар от ворот произведет Саутгемптон

76' Биссума Ив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Удар от ворот произведет Брайтон

73' Райан Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Вестергор Янник

71' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Тактическая замена. Тарик Лэмпти уходит с поля и его заменяет Биссума Ив

68' Тактическая замена. Тарик Лэмпти уходит с поля и его заменяет Монтойя Мартин

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Г О О О О Л - Ингс Дэнни изменил счет на табло!

66' Редмонд Натан разрезает оборону соперника отличным пасом

66' Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Тарик Лэмпти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон направляет мяч в штрафную площадку, но Райан Мэтт выбегает и ловит мяч

62' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

58' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Удар от ворот произведет Брайтон

57' Выглядело как неплохой момент. Ингс Дэнни из команды Саутгемптон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

56' Адамс Че завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

56' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингс Дэнни нанес удар в каркас ворот!

55' Удар от ворот произведет Брайтон

54' Джейк Вокинс не смог попасть в створ ударом издали

53' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

52' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

50' Уильям Смоллбоун делает длинную передачу вперед

49' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля