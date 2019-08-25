Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Мендисорроса
Эспаньол
7' Желтая карточкаПина Томас
17
Марин
Адриан
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Luis
Rioja
13
Лопес
Диего
17
Дидак
Вилья
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Luis RiojaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
29 Borja Sainz
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
-
26 Pol Lozano
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес
Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол
Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Вальядолид
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Алавес
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Леванте
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Сельта
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Гранада
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Эйбар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Эспаньол
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Алавес
42.7% (67)
Ничья
45.2% (71)
Эспаньол
12.1% (19)
1:1 Ничья
39.5% (62)
1:0 Алавес
21.7% (34)
2:1 Алавес
18.5% (29)
1:2 Эспаньол
5.7% (9)
0:1 Эспаньол
4.5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...