Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Эспаньол
0'
7' Желтая карточка
Пина Томас
11'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
17
Марин
Адриан
8
Пина
Томас
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
22
Мубарак
Вакасо
11
Luis
Rioja
7
Лукас
Перес
13
Лопес
Диего
18
Коршья
Себастьен
5
Налдо
Гомес
24
Калеро
Фернандо
17
Дидак
Вилья
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
14
Мелендо
Оскар
31
Кампусано
Виктор
22
Варгас
Матиас
Алавес
4-1-4-1
Эспаньол
4-3-3

Ход матча

7'
Пина Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес
Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол
Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Эспаньол 2:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Алавес Кубок Короля Алавес 0:2 Эспаньол Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Реал Мадрид 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Вальядолид 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Алавес 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Осасуна 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетик Б 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Атлетико М 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Леванте 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Сельта 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Хетафе 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вильярреал 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Гранада 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Эйбар 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Валенсия 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Эспаньол 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Бетис 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Эспаньол
Алавес
42.7% (67)
Ничья
45.2% (71)
Эспаньол
12.1% (19)
1:1 Ничья
39.5% (62)
1:0 Алавес
21.7% (34)
2:1 Алавес
18.5% (29)
1:2 Эспаньол
5.7% (9)
0:1 Эспаньол
4.5% (7)
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