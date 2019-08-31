Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Гроупама Арена
Бордо
13' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
15' Желтая карточкаХван Ый-Чжо
31' Желтая карточкаМендес Тьяго
1:0
31' ГолДепай Мемфис
40' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
62' Вторая желтая карточкаМендес Тьяго
23
Тете
Кенни
14
Дюбуа
Лео
12
Мендес
Тьяго
11
Депай
Мемфис
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
13'
15'
31'
31'
1:0
40'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =1 -9Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа
Последние игры между собой
Лион: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Бордо 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:3 Бордо Лига 1 Лион 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:5 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Лион Лига 1 Лион 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:1 Бордо Кубок Лион 3:1 Бордо Лига 1 Лион 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Лион Лига 1 Бордо 2:2 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Лион
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 1
|9
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|14.
|Бордо
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Амьен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Ним
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Лион
90.1% (145)
Ничья
7.5% (12)
Бордо
2.5% (4)
2:1 Лион
35.4% (57)
2:0 Лион
28.6% (46)
1:0 Лион
11.8% (19)
3:1 Лион
9.3% (15)
1:1 Ничья
6.2% (10)
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