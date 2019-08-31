Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Лион
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Бордо
0'
13' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
15' Желтая карточка
Хван Ый-Чжо
31' Желтая карточка
Мендес Тьяго
1:0
31' Гол
Депай Мемфис
40' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
62' Вторая желтая карточка
Мендес Тьяго
64'
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
14
Дюбуа
Лео
8
Ауа
Уссем
12
Мендес
Тьяго
17
Рен-Аделед
Жефф
27
Корне
Максвелл
11
Депай
Мемфис
7
Терье
Мартен
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
5
Отавио
Пассос
8
Чуамени
Орельен
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
Лион
4-3-3
Бордо
4-4-2

Ход матча

13'
Рен-Аделед Жефф
 
15'
 
Хван Ый-Чжо
31'
Мендес Тьяго
 
31'
Депай Мемфис
(Терье Мартен)
1:0
40'
 
Калу Сэмьюэл
62'
Мендес Тьяго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион
Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа
Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Лион: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Бордо 2:3 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 3:3 Бордо Лига 1
Бордо 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:3 Бордо Лига 1 Лион 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:5 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Лион Лига 1 Лион 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:1 Бордо Кубок Лион 3:1 Бордо Лига 1 Лион 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Лион Лига 1 Бордо 2:2 Лион Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Лион 1:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 1 9
3. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
4. Лилль Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
7. Брест Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Монпелье Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Тулуза Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
14. Бордо 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Амьен Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Ним Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    48'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо играет слишком грубо. Терье Мартен оказался на газоне.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 46'
    Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 45'
    Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Лион пытается что-то создать.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Бенито Лорис из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Терье Мартен пострадал.
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 42'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает неудачный навес.
  • 42'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 41'
    Калу Сэмьюэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Плохо играет Хван Ый-Чжо - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 41'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Желтая карточка
    40'
    Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Калу Сэмьюэл наказан за толчок Тете Кенни
  • 39'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Корне Максвелл из команды Лион делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 39'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Мешер Андре из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Депай Мемфис заработал фол
  • 36'
    Бриан Джимми из команды Бордо плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 36'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Бенито Лорис из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Терье Мартен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
  • 31'
    Депай Мемфис из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Терье Мартен разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Желтая карточка
    31'
    Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Мендес Тьяго из команды Лион опасно и грубо сыграл. Отавио Пассос пострадал.
  • 30'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мешер Андре
  • 28'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой справа.
  • 28'
    Де Превиль Николя наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 28'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Отавио Пассос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 25'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 24'
    Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках
  • 24'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Корне Максвелл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
  • 23'
    Терье Мартен бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!
  • 23'
    Лион пытается что-то создать.
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Бенито Лорис наказан за толчок Корне Максвелл
  • Офсайд
    20'
    Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 19'
    Что за промах! У Андерсен Йоаким была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • Угловой
    19'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 19'
    Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Мендес Тьяго из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    19'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 18'
    Депай Мемфис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 18'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 16'
    Корне Максвелл пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 15'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    15'
    Хван Ый-Чжо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    15'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Желтая карточка
    13'
    Рен-Аделед Жефф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    13'
    Рен-Аделед Жефф из команды Лион опасно и грубо сыграл. Чуамени Орельен пострадал.
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Бордо контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 10'
    Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Чуамени Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Корне Максвелл из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках
  • 9'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Хорошая попытка от Ауа Уссем, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 9'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Ауа Уссем, обходя своих соперников
  • 8'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 5'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Опасность предотвращена - Кватенг Энок из команды Бордо вступил в отбор удачно
  • 3'
    Дюбуа Лео из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Бордо начинает контратаку
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 1:0 Бордо
Лион
90.1% (145)
Ничья
7.5% (12)
Бордо
2.5% (4)
2:1 Лион
35.4% (57)
2:0 Лион
28.6% (46)
1:0 Лион
11.8% (19)
3:1 Лион
9.3% (15)
1:1 Ничья
6.2% (10)
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