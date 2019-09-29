Франция: Лига 1 2019-2020

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

47' Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ферхат Зинедин , обходя своих соперников

46' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

44' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' До Лука наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

44' Хорошие скиллы дриблинга показывает Филиппото Ромен , обходя своих соперников

42' Плохо играет Колодзейчак Тимоти - неудачный вынос, и мяч у соперниц

41' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

37' ШАНС! Это должен был бы быть гол. Фомба Ламин упускает шанс, мяч после удара головой попадает в штангу!

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

35' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бриансон Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

21' Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

20' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

20' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

20' Валь Тео не смог попасть в створ ударом издали

19' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

15' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

15' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

7' Кабай Йоан получил желтую карточку от судьи

7' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

5' Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.

4' Удар от ворот произведет Ним

4' Матч возобновлен

4' Алакуш Софьян получил желтую карточку от судьи

4' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сент-Этьен начинает с центра поля