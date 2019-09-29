Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
0:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Дес Костьерес
Сент-Этьен
4' Желтая карточкаАлакуш Софьян
7' Желтая карточкаКабай Йоан
62' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
64' Желтая карточкаАмума Ромен
0:1
68' ГолДебюши Матьё
74' Вторая желтая карточкаАмума Ромен
18
Валь
Тео
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
29
Кабай
Йоан
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
27 Денкей АуэкеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Баич СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
-
31 Charles Abi
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
64'
68'
0:1
72'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 1
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза
Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Ним
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|16.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|18.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Ним
36.4% (55)
Ничья
37.1% (56)
Сент-Этьен
26.5% (40)
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:0 Ним
19.9% (30)
1:2 Сент-Этьен
14.6% (22)
2:1 Ним
11.9% (18)
0:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
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