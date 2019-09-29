Франция: Лига 1 2019-2020

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Ним
0:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
4' Желтая карточка
Алакуш Софьян
7' Желтая карточка
Кабай Йоан
62' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
64' Желтая карточка
Амума Ромен
0:1
68' Гол
Дебюши Матьё
74' Вторая желтая карточка
Амума Ромен
83'
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
18
Валь
Тео
8
До
Лука
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
7
Филиппото
Ромен
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
29
Кабай
Йоан
6
М'Вила
Янн
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
Ним
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

4'
Алакуш Софьян
 
7'
 
Кабай Йоан
46'
 
Юссуф Зейду
Кабай Йоан
62'
 
Колодзейчак Тимоти
64'
 
Амума Ромен
68'
0:1
Дебюши Матьё
(Хазри Вахби)
72'
Денкей Ауэке
Валь Тео
 
74'
 
Амума Ромен
78'
 
Charles Abi
Хазри Вахби

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест
Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза
Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сент-Этьен 2:1 Ним Лига 1 Ним 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Ним 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ним Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
10. Монпелье Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Страсбург Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Ним 0:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
16. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
18. Сент-Этьен 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 0:1 Сент-Этьен
Ним
36.4% (55)
Ничья
37.1% (56)
Сент-Этьен
26.5% (40)
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:0 Ним
19.9% (30)
1:2 Сент-Этьен
14.6% (22)
2:1 Ним
11.9% (18)
0:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
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