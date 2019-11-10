Греция: Суперлига 2019-2020
Олимпиакос
1:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Караискакис
Атромитос
40' Желтая карточкаПападопулос Авраам
1
Са
Жозе
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
-
20 Мериа ЯссинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
60'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария
Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос
Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Кубок Греции Атромитос 0:2 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|АЕК
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|ОФИ
|10
|5
|1
|4
|19 - 12
|16
|5.
|Ксанти
|1:2
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Лариса
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|10
|4
|3
|3
|16 - 11
|15
|8.
|Волос
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|9.
|Атромитос
|0:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 14
|12
|10.
|Астерас
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Паниониос
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|13.
|Ламия
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|14.
|Панаитоликос
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
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