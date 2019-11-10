Греция: Суперлига 2019-2020

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Олимпиакос
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Атромитос
0'
40' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
1:0
60' Гол
 61'
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
34
Пападопулос
Авраам
21
Цимикас
Костас
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
8
Гильерме
дос
Сантос
2
Судани
Эль-Арби
11
Эль-Араби
Юссеф
10
Поденсе
Даниэл
16
Медьери
Болаж
3
Катранис
Александрос
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
55
Талоша
Жоау
9
Giorgos
Manousos
21
Гаруфалиас
Ираклис
6
Харисис
Харилаос
12
Гало
Родриго
27
Georgios
Ntaviotis
20
Petros
Giakoumakis
Олимпиакос
4-3-3
Атромитос
4-4-2

Ход матча

40'
Пападопулос Авраам
 
56'
Ловера Максимилиано
Масурас Гиоргос
 
60'
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария
Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос
Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига
Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Кубок Греции Атромитос 0:2 Олимпиакос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 10 7 3 0 16 - 3 24
2. ПАОК 10 7 3 0 21 - 11 24
3. АЕК 9 5 2 2 15 - 12 17
4. ОФИ 10 5 1 4 19 - 12 16
5. Ксанти 1:2 10 5 1 4 11 - 12 16
6. Лариса 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Арис Салоники 10 4 3 3 16 - 11 15
8. Волос 10 4 0 6 12 - 20 12
9. Атромитос 0:0 10 3 3 4 17 - 14 12
10. Астерас 10 3 1 6 14 - 16 10
11. Панатинаикос 9 2 3 4 8 - 14 9
12. Паниониос 2:1 10 2 2 6 8 - 17 8
13. Ламия 9 1 4 4 6 - 15 7
14. Панаитоликос 10 0 3 7 8 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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