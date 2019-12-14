Франция: Лига 1 2019-2020

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Ним
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Нант
0' 14'
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
6
Сарр
Сиди
14
Antoine
Valerio
20
Рипар
Рено
7
Филиппото
Ромен
10
Ферхат
Зинедин
27
Денкей
Ауэке
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
26
Imran
Louza
19
Туре
Абдулайе
32
Kader
Bamba
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Ним
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним
Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо
Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант
Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа

Последние игры между собой

Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Нант 2:4 Ним Лига 1 Ним 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:0 Нант Лига 2
Ним 2:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Реймс 1:0 Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
6. Нант 0:0 Заявка 18 8 3 7 15 - 16 27
7. Бордо Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
9. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
10. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
11. Анже 0:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
12. Ницца 0:0 Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
13. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
14. Брест 0:0 Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
15. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
16. Амьен 0:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 31 17
17. Дижон 0:0 Заявка 18 4 5 9 11 - 19 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним 0:0 Заявка 17 2 7 8 12 - 28 13
20. Тулуза 0:1 Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 0:0 Нант
Ним
14% (20)
Ничья
34.3% (49)
Нант
51.7% (74)
1:1 Ничья
29.4% (42)
0:1 Нант
27.3% (39)
1:2 Нант
18.2% (26)
1:0 Ним
9.1% (13)
0:0 Ничья
4.2% (6)
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