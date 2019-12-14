Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Дес Костьерес
Нант
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
26
Imran
Louza
32
Kader
Bamba
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Буаде ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
33 Lucas Valls
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юан ЭлиНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним
Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант
Последние игры между собой
Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Реймс
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|15 - 16
|27
|7.
|Бордо
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|13.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|15.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 31
|17
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|11 - 19
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 28
|13
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
Ним
14% (20)
Ничья
34.3% (49)
Нант
51.7% (74)
1:1 Ничья
29.4% (42)
0:1 Нант
27.3% (39)
1:2 Нант
18.2% (26)
1:0 Ним
9.1% (13)
0:0 Ничья
4.2% (6)
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