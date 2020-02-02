Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
1:0
Перерыв

Стадион:
Хераклес
12
Вуд
Майкл
15
Данкерлёй
Дамил
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
17
Саддики
Дрис
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
52
Меркель
Александр
22
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Жуниор
Мауро
7
Сейнтье
Джереми
9
Дессерс
Сириль
Виллем II
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

26'
Хольмен Себастьян
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II
Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Херенвен
Хераклес 1:1 Сьон Боруссия М 1:3 Хераклес Херенвен 1:1 Хераклес Хераклес 3:0 Дордрехт Хераклес 1:3 Утрехт Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 4:1 Хераклес Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хераклес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:4 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Виллем II Эредивизие
Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Хераклес Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 15 2 3 61 - 19 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Виллем II 1:0 Заявка 21 12 4 5 31 - 23 40
4. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
5. ПСВ Заявка 20 10 6 4 44 - 25 36
6. Витесс Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Гронинген Заявка 21 8 5 8 23 - 20 29
9. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
10. Хераклес 0:1 Заявка 21 7 5 9 33 - 31 26
11. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
12. Твенте Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
13. Эммен Заявка 21 6 4 11 22 - 38 22
14. ПЕК Зволле Заявка 21 6 3 12 29 - 45 21
15. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
16. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк Заявка 21 3 2 16 23 - 51 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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