Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
1:0
Перерыв
Стадион: Конинг Виллем II
Хераклес
1:0
26' ГолХольмен Себастьян
12
Вуд
Майкл
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сзоке АдрианПолузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
24 Соуза ДабниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mo Osman3
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =4 -6Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II
Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Херенвен
Хераклес 1:1 Сьон Боруссия М 1:3 Хераклес Херенвен 1:1 Хераклес Хераклес 3:0 Дордрехт Хераклес 1:3 Утрехт Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 4:1 Хераклес Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хераклес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Хераклес Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|15
|2
|3
|61 - 19
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Виллем II
|1:0 Заявка
|21
|12
|4
|5
|31 - 23
|40
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|5.
|ПСВ
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|44 - 25
|36
|6.
|Витесс
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Гронинген
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 20
|29
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|21
|7
|5
|9
|33 - 31
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|12.
|Твенте
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|13.
|Эммен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 38
|22
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|29 - 45
|21
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|23 - 51
|11
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