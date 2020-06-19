Мальорка
1:1
Конец матча
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Леганес
2' Желтая карточкаКаррильо Гидо
1:0
9' ГолСальва Севилья
35' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
48' Желтая карточкаКевин Родригес
49' Желтая карточкаРодригес Даниэль
59' Желтая карточкаБудимир Анте
67' Желтая карточкаРоке Меса
76' Желтая карточкаОскар Родригес
79' Желтая карточкаЛаго Жуниор
1:1
87' ГолОскар Родригес
90' Желтая карточкаРосалес Роберто
12
Баба
Идрис
22
Будимир
Анте
21
Перес
Рубен
20
Ассале
Рожер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Салибур ЯнисНападающий
- Нападающий
-
27 Jesus Ruiz
-
41 Luka Romero
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Antonio Fernandez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
9'
1:0
35'
48'
49'
59'
67'
76'
79'
87'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|9
|0.24
|2.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|3.
|Сальва Севилья
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|5.
|Кубо Такефуса
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|8.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|9.
|Састре Хуан
|0
|0
|10.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|11.
|Посо Алехандро
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|7
|0.18
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|8.
|Росалес Роберто
|0
|0
|9.
|Бустинса Унаи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сальва Севилья
|8
|1
|2.
|Раильо Антонио
|6
|1
|3.
|Будимир Анте
|7
|0
|4.
|Родригес Даниэль
|6
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Баба Идрис
|5
|0
|7.
|Рейна Маноло
|4
|0
|8.
|Вальент Мартин
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|12.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|13.
|Гамес Франсиско
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|2
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|11
|0
|2.
|Ресио Хосе
|9
|0
|3.
|Роке Меса
|9
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|8
|0
|5.
|Оскар Родригес
|6
|1
|6.
|Перес Рубен
|7
|0
|7.
|Росалес Роберто
|6
|0
|8.
|Кевин Родригес
|4
|1
|9.
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|10.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|11.
|Бустинса Унаи
|4
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|16.
|Сориано Хуан
|2
|0
|17.
|Эрасо Хави
|2
|0
|18.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|21.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Наварро Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальорка
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|25% (7)
|14.29% (4)
|Леганес
|27.27% (6)
|0
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе
Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал
Леганес Последние 20 матчей: + = -Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес
Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 20
|62
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|12
|13
|4
|37 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|46 - 36
|47
|6.
|Хетафе
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 27
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|39 - 43
|43
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|37 - 36
|42
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|32 - 26
|39
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|34 - 42
|35
|12.
|Алавес
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 39
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|40 - 47
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|25 - 34
|33
|16.
|Эйбар
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 46
|28
|17.
|Сельта
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|22 - 35
|27
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|25 - 46
|24
|20.
|Леганес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|23 - 44
|24
Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Леганес
Исход игры
Мальорка
66.7% (98)
Ничья
26.5% (39)
Леганес
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.34% (38)
Меньше
72.66% (101)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
38.8% (57)
2:1 Мальорка
21.1% (31)
1:1 Ничья
16.3% (24)
0:0 Ничья
4.8% (7)
0:1 Леганес
4.8% (7)
2:0 Мальорка
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Леганес
1.4% (2)
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