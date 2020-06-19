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Мальорка
1:1
Конец матча

Стадион:
Леганес
0'
2' Желтая карточка
Каррильо Гидо
1:0
9' Гол
Сальва Севилья
35' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
48' Желтая карточка
Кевин Родригес
49' Желтая карточка
Родригес Даниэль
59' Желтая карточка
Будимир Анте
67' Желтая карточка
Роке Меса
76' Желтая карточка
Оскар Родригес
79' Желтая карточка
Лаго Жуниор
1:1
87' Гол
Оскар Родригес
90' Желтая карточка
Росалес Роберто
90'+6
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
20
Седлар
Александр
15
Гамес
Франсиско
12
Баба
Идрис
29
Эрнандес
Хуан
14
Родригес
Даниэль
8
Сальва
Севилья
26
Кубо
Такефуса
22
Будимир
Анте
1
Куэльяр
Иван
19
Руибаль
Айтор
12
Авазьем
Чидозье
4
Омеруо
Кеннет
3
Бустинса
Унаи
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
21
Перес
Рубен
23
Амаду
Ибрагим
18
Каррильо
Гидо
20
Ассале
Рожер
Мальорка
4-1-4-1
Леганес
5-3-2

Ход матча

2'
 
Каррильо Гидо
9'
Сальва Севилья
1:0
35'
 
Амаду Ибрагим
48'
 
Кевин Родригес
49'
Родригес Даниэль
 
52'
Кампос Хиско
Родригес Даниэль
 
56'
 
Роке Меса
Руибаль Айтор
56'
 
Хиль Бриан
Перес Рубен
59'
Будимир Анте
 
62'
 
Герреро Мигель
Амаду Ибрагим
67'
 
Роке Меса
68'
Лаго Жуниор
Будимир Анте
 
68'
Пратс Абдон
Эрнандес Хуан
 
76'
 
Оскар Родригес
79'
Лаго Жуниор
 
81'
 
Росалес Роберто
Ассале Рожер
81'
 
Авилес Хавьер
Авазьем Чидозье
82'
Сенье Хосеп
Кубо Такефуса
 
82'
Састре Хуан
Сальва Севилья
 
87'
1:1
Оскар Родригес
90'
 
Росалес Роберто

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 9 0.24
2. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
3. Сальва Севилья 4 (2) 0.11
4. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
5. Кубо Такефуса 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Раильо Антонио 1 0.03
8. Фебас Алейкс 0 0
9. Састре Хуан 0 0
10. Агбеньену Лумор 0 0
11. Посо Алехандро 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0
Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 7 0.18
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Омеруо Кеннет 1 0.03
8. Росалес Роберто 0 0
9. Бустинса Унаи 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Сальва Севилья 8 1
2. Раильо Антонио 6 1
3. Будимир Анте 7 0
4. Родригес Даниэль 6 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Баба Идрис 5 0
7. Рейна Маноло 4 0
8. Вальент Мартин 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Лаго Жуниор 3 0
12. Эрнандес Хуан 3 0
13. Гамес Франсиско 3 0
14. Седлар Александр 2 0
15. Кубо Такефуса 2 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0
Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 11 0
2. Ресио Хосе 9 0
3. Роке Меса 9 0
4. Авазьем Чидозье 8 0
5. Оскар Родригес 6 1
6. Перес Рубен 7 0
7. Росалес Роберто 6 0
8. Кевин Родригес 4 1
9. Сиовас Димитрис 5 0
10. Омеруо Кеннет 5 0
11. Бустинса Унаи 4 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Сориано Хуан 2 0
17. Эрасо Хави 2 0
18. Арнаис Хосе 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Эн-Несири Юссеф 2 0
21. Амаду Ибрагим 1 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Наварро Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 7.14% (2) 25% (7) 14.29% (4)
 Леганес 27.27% (6) 0 18.18% (4) 27.27% (6) 9.09% (2) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе
Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал
Леганес Последние 20 матчей: + = -
Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес
Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Леганес 1:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 3:0 Леганес Сегунда Леганес 0:0 Мальорка Сегунда Мальорка 0:2 Леганес Сегунда
Леганес 3:1 Мальорка Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М Заявка 29 12 13 4 37 - 22 49
5. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
6. Хетафе Заявка 29 13 8 8 38 - 27 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 29 9 12 8 32 - 26 39
11. Леванте Заявка 29 10 5 14 34 - 42 35
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 29 8 10 11 40 - 47 34
15. Вальядолид Заявка 29 7 12 10 25 - 34 33
16. Эйбар Заявка 29 7 7 15 30 - 46 28
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Эспаньол Заявка 29 5 9 15 25 - 46 24
20. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Мальорка 66.7% (98)
X 26.5% (39)
Леганес 6.8% (10)
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Новости

Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Леганес

Исход игры
Мальорка
66.7% (98)
Ничья
26.5% (39)
Леганес
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.34% (38)
Меньше
72.66% (101)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
38.8% (57)
2:1 Мальорка
21.1% (31)
1:1 Ничья
16.3% (24)
0:0 Ничья
4.8% (7)
0:1 Леганес
4.8% (7)
2:0 Мальорка
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Леганес
1.4% (2)
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