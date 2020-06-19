Второй тайм

96' Оскар Родригес из команды Леганес является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Рейна Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Сенье Хосеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Сенье Хосеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хорошая попытка от Сенье Хосеп , был неплохой удар, но вратарь спас

93' Росалес Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Седлар Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

92' Удар от ворот произведет Мальорка

91' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Мальорка

89' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

87' Г О О О О Л Оскар Родригес закручивает штрафной в сетку! Великолепно

86' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Мальорка

80' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Лаго Жуниор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Оскар Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Леганес имеет хороший шанс забить.

73' Удар от ворот произведет Леганес

73' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Леганес

72' Матч возобновлен

72' Роке Меса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Баба Идрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

70' Кевин Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Леганес

67' Судья подбегает и показывает Роке Меса из команды Леганес отложенную желтую карточку за фол.

66' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

66' Посо Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Кевин Родригес из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

65' Роке Меса наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

65' Седлар Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Рейна Маноло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Леганес

63' Гамес Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Будимир Анте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Хиль Бриан из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

58' Удар от ворот произведет Леганес

57' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Леганес

56' Матч возобновлен

55' Посо Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Родригес Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Кевин Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Оскар Родригес пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

46' Амаду Ибрагим из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.