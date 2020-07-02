Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол

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Барселона
 
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Стадион:
Эспаньол

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 22 (5) 0.58
2. Суарес Луис 14 (1) 0.37
3. Гризманн Антуан 9 0.24
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 6 0.16
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Дембеле Усман 1 0.03
17. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
18. Семеду Нелсон 0 0
Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Лопес 4 0.11
2. Лэй У 4 0.11
3. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Кабрера Леандро 0 0
14. Санчес Виктор 0 0
15. Налдо Гомес 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 14 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 6 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Месси Лионель 4 0
9. Видаль Артуро 4 0
10. Суарес Луис 4 0
11. Фирпо Жуниор 4 0
12. Де Йонг Френки 2 1
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Брайтвайт Мартин 1 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
19. Мело Артур 1 0
20. Семеду Нелсон 1 0
21. Пуч Рикард 1 0
Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Рока Марк 7 0
4. Кальери Хонатан 5 1
5. Дидак Вилья 6 0
6. Лопес Диего 4 1
7. Хави Лопеc 4 1
8. Бернардо Эспиноса 4 1
9. Калеро Фернандо 4 1
10. Гранеро Эстебан 5 0
11. Давид Лопес 3 1
12. Дардер Серхи 4 0
13. Лэй У 3 0
14. Рауль де Томас 3 0
15. Эмбарба Адриан 3 0
16. Педроса Адриа 3 0
17. Феррейра Факундо 2 0
18. Гомес Виктор 2 0
19. Кабрера Леандро 2 0
20. Кампусано Виктор 2 0
21. Пипа 2 0
22. Итурраспе Андер 1 0
23. Коршья Себастьен 1 0
24. Андрес Прието 1 0
25. Варгас Матиас 1 0
26. Льюис Лопес 1 0
27. Рибаудо Нико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 14.67% (11) 9.33% (7) 26.67% (20) 17.33% (13) 13.33% (10) 18.67% (14)
 Эспаньол 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7) 21.74% (5) 4.35% (1) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б
Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол
Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона

Последние игры между собой

Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Эспаньол: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Эспаньол 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:4 Барселона Примера Барселона 0:0 Эспаньол Суперкубок Каталонии
Эспаньол 1:1 Барселона Примера Барселона 2:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:0 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Барселона Примера Барселона 4:1 Эспаньол Примера Барселона 0:1 Эспаньол Товарищеские матчи Барселона 5:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 0:0 Барселона Примера Эспаньол 0:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Эспаньол Примера Барселона 1:1 Эспаньол Суперкубок Каталонии Барселона 0:0 Эспаньол Кубок Каталонии Эспаньол 0:1 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 34 22 7 5 78 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 34 16 6 12 54 - 44 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.


    • Прогнозы 55
    Барселона 90.9% (50)
    X 7.3% (4)
    Эспаньол 1.8% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол

    Исход игры
    Барселона
    90.9% (50)
    Ничья
    7.3% (4)
    Эспаньол
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    20.41% (10)
    Нет
    79.59% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    41.8% (23)
    3:0 Барселона
    20% (11)
    3:1 Барселона
    10.9% (6)
    4:0 Барселона
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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