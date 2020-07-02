Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|22 (5)
|0.58
|2.
|Суарес Луис
|14 (1)
|0.37
|3.
|Гризманн Антуан
|9
|0.24
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|6
|0.16
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|17.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давид Лопес
|4
|0.11
|2.
|Лэй У
|4
|0.11
|3.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|0
|0
|14.
|Санчес Виктор
|0
|0
|15.
|Налдо Гомес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|14
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|6
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|7.
|Ракитич Иван
|4
|0
|8.
|Месси Лионель
|4
|0
|9.
|Видаль Артуро
|4
|0
|10.
|Суарес Луис
|4
|0
|11.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|12.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|19.
|Мело Артур
|1
|0
|20.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Кальери Хонатан
|5
|1
|5.
|Дидак Вилья
|6
|0
|6.
|Лопес Диего
|4
|1
|7.
|Хави Лопеc
|4
|1
|8.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|9.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|10.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|11.
|Давид Лопес
|3
|1
|12.
|Дардер Серхи
|4
|0
|13.
|Лэй У
|3
|0
|14.
|Рауль де Томас
|3
|0
|15.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|16.
|Педроса Адриа
|3
|0
|17.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|18.
|Гомес Виктор
|2
|0
|19.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|20.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|21.
|Пипа
|2
|0
|22.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|23.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|24.
|Андрес Прието
|1
|0
|25.
|Варгас Матиас
|1
|0
|26.
|Льюис Лопес
|1
|0
|27.
|Рибаудо Нико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|14.67% (11)
|9.33% (7)
|26.67% (20)
|17.33% (13)
|13.33% (10)
|18.67% (14)
|Эспаньол
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б
Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол
Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Эспаньол: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Эспаньол 1:1 Барселона Примера Барселона 2:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:0 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Барселона Примера Барселона 4:1 Эспаньол Примера Барселона 0:1 Эспаньол Товарищеские матчи Барселона 5:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 0:0 Барселона Примера Эспаньол 0:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Эспаньол Примера Барселона 1:1 Эспаньол Суперкубок Каталонии Барселона 0:0 Эспаньол Кубок Каталонии Эспаньол 0:1 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|78 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 44
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол
Исход игры
Барселона
90.9% (50)
Ничья
7.3% (4)
Эспаньол
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (22)
Меньше
55.1% (27)
Обе команды забьют
Да
20.41% (10)
Нет
79.59% (39)
Популярный счёт
2:0 Барселона
41.8% (23)
3:0 Барселона
20% (11)
3:1 Барселона
10.9% (6)
4:0 Барселона
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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