  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
2:0
Конец матча
ГАИС
0'
53' Желтая карточка
Abdel Diarra
60' Желтая карточка
Carl Nystroem
1:0
61' Пенальти
Samuel Nnamani
2:0
66' Гол
Francis Jno-Baptiste
90'+4
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
12
Pontus
Roedin
44
Abdel
Diarra
91
Соми
Габриэль
17
Ismet
Lushaku
2
Adnan
Kojic
13
Wilhelm
Loeper
9
Росси
Карим
10
Ferid
Ali
16
Samuel
Nnamani
1
Mathias
Karlsson
6
Carl
Nystroem
18
Boris
Lumbana
2
Charlie
Weberg
3
August
Wangberg
8
Haris
Cirak
7
Nikola
Ladan
5
Niklas
Andersen
II
19
Julius
Johansson
12
Richard
Yarsuvat
10
Селик
Мерван
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
ГАИС
3-4-3

Ход матча

46'
 
Predrag Randjelovic II
Julius Johansson
46'
 
Fredrik Martinsson
Niklas Andersen II
53'
Abdel Diarra
 
60'
 
Carl Nystroem
61'
Samuel Nnamani
1:0
64'
Francis Jno-Baptiste
Росси Карим
 
66'
Francis Jno-Baptiste
(Samuel Nnamani)
2:0
72'
 
Paulo Marcelo
Carl Nystroem
72'
 
Jesper Brandt
Haris Cirak
73'
 
Nuha Jatta
Nikola Ladan
87'
Govend Haidar
Samuel Nnamani
 
87'
Christian Ljungberg
Соми Габриэль
 

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 3 (1) 0.09
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.09
3. Chidi Dauda Omeje 1 0.03
4. Govend Haidar 1 0.03
5. Wilhelm Loeper 0 0
6. Tim Hartzell 0 0
ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селик Мерван 2 0.06
2. Richard Yarsuvat 1 0.03
3. August Wangberg 1 0.03
4. Carl Nystroem 1 0.03
5. Nikola Ladan 1 (1) 0.03

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 2 1
2. Росси Карим 3 0
3. Abdel Diarra 3 0
4. Маннс Йеспер 2 0
5. Adnan Kojic 2 0
6. Wille Jakobsson 2 0
7. Соми Габриэль 1 0
8. Gustav Jarl 1 0
9. Govend Haidar 1 0
10. Де Са Лесли 1 0
11. Ferid Ali 1 0
12. Wilhelm Loeper 1 0
ГАИС
# Игрок      
1. Carl Nystroem 4 0
2. Jesper Brandt 2 1
3. Joackim Aaberg 1 1
4. Charlie Weberg 2 0
5. Richard Yarsuvat 1 0
6. Boris Lumbana 1 0
7. August Wangberg 1 0
8. Nikola Ladan 1 0
9. Fredrik Martinsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 25% (2) 25% (2) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1)
 ГАИС 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна
Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё
ГАИС Последние 20 матчей: + = -
ГАИС 1:1 Умео Треллеборг 2:0 ГАИС ГАИС 2:1 Далкурд Вестерос СК 2:2 ГАИС
ГАИС 0:1 Браге Норрбю 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Йёнчёпинг ГАИС 4:1 Эскильсминне Эстерсунд 4:0 ГАИС Хеккен 3:0 ГАИС ГАИС 0:2 Варберг БоИС ГАИС 0:0 Треллеборг Вестерос СК 4:1 ГАИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Норрбю 0:1 ГАИС ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хальмстад Браге 1:1 ГАИС

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ГАИС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна 2:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 8 5 2 1 12 - 6 17
2. Хальмстад 7 5 1 1 12 - 2 16
3. Сундсвалль 7 4 3 0 12 - 5 15
4. Браге 7 4 1 2 11 - 10 13
5. Эстер 7 3 3 1 7 - 5 12
6. Акрополис 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Йёнчёпинг 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Норрбю 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Вестерос СК 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Треллеборг 7 2 2 3 6 - 7 8
11. ГАИС 8 2 2 4 6 - 12 8
12. Далкурд 7 1 4 2 11 - 8 7
13. Эргрюте ФФ 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Умео 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Сирианска Эскильстуна 8 2 0 6 9 - 17 6
16. Юнгшиле 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный