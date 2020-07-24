Сирианска Эскильстуна
2:0
Конец матча
ГАИС
53' Желтая карточкаAbdel Diarra
60' Желтая карточкаCarl Nystroem
1:0
61' ПенальтиSamuel Nnamani
2:0
66' ГолFrancis Jno-Baptiste
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
17 Nuha Jatta
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
53'
60'
61'
1:0
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|3 (1)
|0.09
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.09
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0.03
|4.
|Govend Haidar
|1
|0.03
|5.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|6.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селик Мерван
|2
|0.06
|2.
|Richard Yarsuvat
|1
|0.03
|3.
|August Wangberg
|1
|0.03
|4.
|Carl Nystroem
|1
|0.03
|5.
|Nikola Ladan
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|2
|1
|2.
|Росси Карим
|3
|0
|3.
|Abdel Diarra
|3
|0
|4.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|5.
|Adnan Kojic
|2
|0
|6.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|7.
|Соми Габриэль
|1
|0
|8.
|Gustav Jarl
|1
|0
|9.
|Govend Haidar
|1
|0
|10.
|Де Са Лесли
|1
|0
|11.
|Ferid Ali
|1
|0
|12.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Carl Nystroem
|4
|0
|2.
|Jesper Brandt
|2
|1
|3.
|Joackim Aaberg
|1
|1
|4.
|Charlie Weberg
|2
|0
|5.
|Richard Yarsuvat
|1
|0
|6.
|Boris Lumbana
|1
|0
|7.
|August Wangberg
|1
|0
|8.
|Nikola Ladan
|1
|0
|9.
|Fredrik Martinsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|25% (2)
|25% (2)
|0
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|ГАИС
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна
Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё
ГАИС Последние 20 матчей: + = -ГАИС 1:1 Умео Треллеборг 2:0 ГАИС ГАИС 2:1 Далкурд Вестерос СК 2:2 ГАИС
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ГАИС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|2.
|Хальмстад
|7
|5
|1
|1
|12 - 2
|16
|3.
|Сундсвалль
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Браге
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|5.
|Эстер
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Акрополис
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Норрбю
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Вестерос СК
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Треллеборг
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|ГАИС
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|Далкурд
|7
|1
|4
|2
|11 - 8
|7
|13.
|Эргрюте ФФ
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Умео
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|16.
|Юнгшиле
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0