Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Ворскла

Мариуполь
1:1
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Ворскла
14' Желтая карточкаБыков Алексей
23' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
27' Желтая карточкаПуцлин Давид
0:1
59' ГолЯкубу Наджиб
1:1
74' ГолТопалов Дмитрий
90' Желтая карточкаСапай Вадим
90' Красная карточкаПердута Игорь
86
Фомин
Руслан
23
Сапай
Вадим
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Дудик АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
14'
23'
27'
59'
0:1
74'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Топалов Дмитрий
|4
|0.15
|2.
|Чурко Вячеслав
|3 (1)
|0.11
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|3 (1)
|0.11
|4.
|Вакула Владислав
|3
|0.11
|5.
|Чоботенко Сергей
|3
|0.11
|6.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|7.
|Фомин Руслан
|2 (1)
|0.07
|8.
|Федорчук Валерий
|1
|0.04
|9.
|Путря Илья
|1
|0.04
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0.04
|11.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|12.
|Полегенько Павел
|0
|0
|13.
|Кулаков Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васин Денис
|4 (3)
|0.15
|2.
|Пердута Игорь
|2
|0.07
|3.
|Коломоец Юрий
|2
|0.07
|4.
|Кулач Владислав
|2 (1)
|0.07
|5.
|Степанюк Руслан
|2
|0.07
|6.
|Шехич Эдин
|2
|0.07
|7.
|Баенко Владимир
|1
|0.04
|8.
|Якубу Наджиб
|1
|0.04
|9.
|Кане Ибрахим
|1
|0.04
|10.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.04
|11.
|Батиста Артур
|0
|0
|12.
|Скляр Александр
|0
|0
|13.
|Пуцлин Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|8
|1
|2.
|Яворский Сергей
|7
|1
|3.
|Федорчук Валерий
|5
|1
|4.
|Игнатенко Даниил
|5
|1
|5.
|Вакула Владислав
|6
|0
|6.
|Дава Джойским
|6
|0
|7.
|Чоботенко Сергей
|4
|1
|8.
|Тищенко Игорь
|4
|0
|9.
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|10.
|Муравский Назарий
|2
|1
|11.
|Чех Максим
|3
|0
|12.
|Танковский Вячеслав
|1
|1
|13.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|14.
|Полегенько Павел
|2
|0
|15.
|Путря Илья
|2
|0
|16.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|17.
|Фомин Руслан
|1
|0
|18.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|19.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|20.
|Петерман Никита
|1
|0
|21.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|7
|1
|2.
|Пердута Игорь
|6
|1
|3.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|6
|1
|4.
|Васин Денис
|7
|0
|5.
|Баенко Владимир
|4
|1
|6.
|Чеснаков Владимир
|5
|0
|7.
|Шехич Эдин
|5
|0
|8.
|Сапай Вадим
|4
|0
|9.
|Коломоец Юрий
|4
|0
|10.
|Батиста Артур
|4
|0
|11.
|Кане Ибрахим
|4
|0
|12.
|Мартыненко Евгений
|2
|1
|13.
|Петрович Тодор
|3
|0
|14.
|Н'Диай Папе Алиун
|3
|0
|15.
|Кулач Владислав
|2
|0
|16.
|Габелок Артём
|2
|0
|17.
|Пуцлин Давид
|2
|0
|18.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|19.
|Ребенок Павел
|1
|0
|20.
|Максимов Юрий
|1
|0
|21.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|22.
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|23.
|Очигава Зураб
|1
|0
|24.
|Стрижак Андрей
|1
|0
|25.
|Челядин Артём
|1
|0
|26.
|Мельничук Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|Ворскла
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|0
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла
Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ворскла: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 2:6 Ворскла Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|65 - 18
|65
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 22
|49
|3.
|Заря
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|41 - 19
|49
|4.
|Десна
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|41 - 19
|46
|5.
|Александрия
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|36 - 30
|43
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|27 - 46
|26
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|33 - 36
|34
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 40
|27
|3.
|Ворскла
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 41
|23
|4.
|Львов
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 39
|22
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|21 - 43
|20
|6.
|Карпаты
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|18 - 41
|14
Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Ворскла
Исход игры
Мариуполь
67.2% (92)
Ничья
23.4% (32)
Ворскла
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.23% (38)
Меньше
70.77% (92)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
35.8% (49)
2:1 Мариуполь
21.9% (30)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:0 Мариуполь
5.1% (7)
1:2 Ворскла
4.4% (6)
0:1 Ворскла
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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