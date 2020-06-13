Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Ворскла

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Мариуполь
1:1
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
14' Желтая карточка
Быков Алексей
23' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
27' Желтая карточка
Пуцлин Давид
0:1
59' Гол
Якубу Наджиб
1:1
74' Гол
Топалов Дмитрий
90' Желтая карточка
Сапай Вадим
90' Красная карточка
Пердута Игорь
90'+7
1
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
37
Муравский
Назарий
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
29
Кирюханцев
Игорь
73
Игнатенко
Даниил
9
Мишнёв
Дмитрий
11
Чурко
Вячеслав
77
Кулаков
Андрей
86
Фомин
Руслан
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
92
Н'Диай
Папе
Алиун
23
Сапай
Вадим
9
Шехич
Эдин
28
Пуцлин
Давид
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Мариуполь
Ворскла

Ход матча

14'
Быков Алексей
 
23'
Игнатенко Даниил
 
27'
 
Пуцлин Давид
46'
 
Якубу Наджиб
Шехич Эдин
57'
Топалов Дмитрий
Кулаков Андрей
 
59'
0:1
Якубу Наджиб
(Кулач Владислав)
65'
Дава Джойским
Яворский Сергей
 
65'
Кащук Алексей
Чурко Вячеслав
 
65'
Корниенко Виктор
Кирюханцев Игорь
 
66'
 
Danylo Kravchuk
Степанюк Руслан
73'
 
Васин Денис
Кулач Владислав
74'
Топалов Дмитрий
(Корниенко Виктор)
1:1
85'
Тищенко Игорь
Игнатенко Даниил
 
90'
 
Баенко Владимир
Скляр Александр
90'
 
Сапай Вадим
90'
 
Пердута Игорь

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Топалов Дмитрий 4 0.15
2. Чурко Вячеслав 3 (1) 0.11
3. Мишнёв Дмитрий 3 (1) 0.11
4. Вакула Владислав 3 0.11
5. Чоботенко Сергей 3 0.11
6. Кирюханцев Игорь 2 0.07
7. Фомин Руслан 2 (1) 0.07
8. Федорчук Валерий 1 0.04
9. Путря Илья 1 0.04
10. Кащук Алексей 1 0.04
11. Корниенко Виктор 0 0
12. Полегенько Павел 0 0
13. Кулаков Андрей 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васин Денис 4 (3) 0.15
2. Пердута Игорь 2 0.07
3. Коломоец Юрий 2 0.07
4. Кулач Владислав 2 (1) 0.07
5. Степанюк Руслан 2 0.07
6. Шехич Эдин 2 0.07
7. Баенко Владимир 1 0.04
8. Якубу Наджиб 1 0.04
9. Кане Ибрахим 1 0.04
10. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.04
11. Батиста Артур 0 0
12. Скляр Александр 0 0
13. Пуцлин Давид 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 8 1
2. Яворский Сергей 7 1
3. Федорчук Валерий 5 1
4. Игнатенко Даниил 5 1
5. Вакула Владислав 6 0
6. Дава Джойским 6 0
7. Чоботенко Сергей 4 1
8. Тищенко Игорь 4 0
9. Мишнёв Дмитрий 4 0
10. Муравский Назарий 2 1
11. Чех Максим 3 0
12. Танковский Вячеслав 1 1
13. Чурко Вячеслав 2 0
14. Полегенько Павел 2 0
15. Путря Илья 2 0
16. Кирюханцев Игорь 2 0
17. Фомин Руслан 1 0
18. Горбунов Сергей Олегович 1 0
19. Топалов Дмитрий 1 0
20. Петерман Никита 1 0
21. Кулаков Андрей 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 7 1
2. Пердута Игорь 6 1
3. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
4. Васин Денис 7 0
5. Баенко Владимир 4 1
6. Чеснаков Владимир 5 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Сапай Вадим 4 0
9. Коломоец Юрий 4 0
10. Батиста Артур 4 0
11. Кане Ибрахим 4 0
12. Мартыненко Евгений 2 1
13. Петрович Тодор 3 0
14. Н'Диай Папе Алиун 3 0
15. Кулач Владислав 2 0
16. Габелок Артём 2 0
17. Пуцлин Давид 2 0
18. Якубу Наджиб 2 0
19. Ребенок Павел 1 0
20. Максимов Юрий 1 0
21. Степанюк Руслан 1 0
22. Кравченко Дмитрий 1 0
23. Очигава Зураб 1 0
24. Стрижак Андрей 1 0
25. Челядин Артём 1 0
26. Мельничук Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 8.7% (2) 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 30.43% (7)
 Ворскла 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 0

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь
Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла
Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ворскла: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 2:6 Ворскла Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 21 2 2 65 - 18 65
2. Динамо Киев Заявка 25 15 4 6 51 - 22 49
3. Заря Заявка 25 15 4 6 41 - 19 49
4. Десна Заявка 25 14 4 7 41 - 19 46
5. Александрия Заявка 25 13 4 8 36 - 30 43
6. Колос Ковалёвка Заявка 25 8 2 15 27 - 46 26

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 25 10 4 11 33 - 36 34
2. Мариуполь Заявка 25 6 9 10 24 - 40 27
3. Ворскла Заявка 25 6 5 14 18 - 41 23
4. Львов Заявка 25 5 7 13 19 - 39 22
5. Олимпик Донецк Заявка 25 5 5 15 21 - 43 20
6. Карпаты Заявка 23 2 8 13 18 - 41 14
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Пуцлин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Мариуполь 67.2% (92)
X 23.4% (32)
Ворскла 9.5% (13)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Мариуполь 1:1 Ворскла

Исход игры
Мариуполь
67.2% (92)
Ничья
23.4% (32)
Ворскла
9.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.23% (38)
Меньше
70.77% (92)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
35.8% (49)
2:1 Мариуполь
21.9% (30)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:0 Мариуполь
5.1% (7)
1:2 Ворскла
4.4% (6)
0:1 Ворскла
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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