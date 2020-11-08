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Азербайджан
 
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Стадион:
Черногория

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медведев Максим 1 0.25
2. Шейдаев Рамиль 1 0.25
3. Алескеров Намик 0 0
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 0.75
2. Иванович Игор 2 0.5
3. Бечирай Фатос 1 (1) 0.25
4. Хакшабанович Сеад 0 0
5. Распопович Момчило 0 0

Карточки

Азербайджан
# Игрок      
1. Гусейнов Бадави 2 0
2. Кривоцюк Антон 2 0
3. Мадатов Махир 0 1
4. Алескеров Намик 1 0
5. Гараев Гара 1 0
6. Диниев Джошгун 1 0
7. Гусейнов Аббас 1 0
8. Нагиев Адиль 1 0
9. Халилзаде Тамкин 1 0
Черногория
# Игрок      
1. Симич Марко 1 1
2. Савич Стефан 2 0
3. Бакич Марко 2 0
4. Болевич Александар 2 0
5. Распопович Момчило 2 0
6. Янкович Марко 0 1
7. Вукчевич Никола 1 0
8. Иванович Игор 1 0
9. Шчекич Александар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Азербайджан 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Черногория 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан
Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан
Черногория Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия
Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия

Последние игры между собой

Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Черногория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Черногория 2:0 Азербайджан Лига наций УЕФА Черногория 2:0 Азербайджан Товарищеские матчи

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
2. Люксембург Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Азербайджан Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
4. Кипр Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Азербайджан 12.1% (8)
    X 19.7% (13)
    Черногория 68.2% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Черногория
    3.56
    3.24
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.00 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.15 2.23
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.04 2.27
      3.56 3.24 2.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Азербайджан» – «Черногория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Азербайджан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Черногория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Азербайджан» – «Черногория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.40 1.07 5.50 1.13 2.55 1.47 2.20 1.68 1.96 1.85 1.69 2.17 1.55 2.48 1.23 3.85 1.17 4.60 1.05 8.60 1.04 9.30 0.00 16.50
    6.85 1.11 5.50 1.16 2.66 1.53 1.90 1.92 1.51 2.60 1.23 4.30 1.17 4.95 1.06 9.80 1.05 10.75
    7.60 1.10 2.71 1.50 2.35 1.63 2.00 1.88 1.70 2.21 1.55 2.55 1.18 5.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.58 2.39 1.27 3.55 1.06 8.20
    2.36 1.59 1.57 2.40 1.30 3.52 1.06 9.00 1.04 10.50
    2.51 1.57 2.06 1.84 1.58 2.48 1.39 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.70 1.47 2.55 1.16 4.90
    3.00 1.39 2.04 1.78 1.47 2.68 1.14 5.45 1.10 6.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.20
    Где смотреть матч Азербайджан - Черногория онлайн

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    Прогнозы на матч Азербайджан - Черногория

    Исход игры
    Азербайджан
    12.1% (8)
    Ничья
    19.7% (13)
    Черногория
    68.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (32)
    Меньше
    50% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    65.63% (42)
    Нет
    34.38% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Черногория
    34.8% (23)
    0:1 Черногория
    22.7% (15)
    1:1 Ничья
    16.7% (11)
    2:1 Азербайджан
    6.1% (4)
    1:3 Черногория
    4.5% (3)
    1:0 Азербайджан
    4.5% (3)
    0:2 Черногория
    3% (2)
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