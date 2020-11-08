Азербайджан
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Стадион: СрК Запрешич
Черногория
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медведев Максим
|1
|0.25
|2.
|Шейдаев Рамиль
|1
|0.25
|3.
|Алескеров Намик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.75
|2.
|Иванович Игор
|2
|0.5
|3.
|Бечирай Фатос
|1 (1)
|0.25
|4.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|5.
|Распопович Момчило
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гусейнов Бадави
|2
|0
|2.
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|3.
|Мадатов Махир
|0
|1
|4.
|Алескеров Намик
|1
|0
|5.
|Гараев Гара
|1
|0
|6.
|Диниев Джошгун
|1
|0
|7.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|8.
|Нагиев Адиль
|1
|0
|9.
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Симич Марко
|1
|1
|2.
|Савич Стефан
|2
|0
|3.
|Бакич Марко
|2
|0
|4.
|Болевич Александар
|2
|0
|5.
|Распопович Момчило
|2
|0
|6.
|Янкович Марко
|0
|1
|7.
|Вукчевич Никола
|1
|0
|8.
|Иванович Игор
|1
|0
|9.
|Шчекич Александар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Азербайджан
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Черногория
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан
Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан
Черногория Последние 20 матчей: +6 =5 -9Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия
Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия
Последние игры между собой
Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Черногория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|Люксембург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|4.
|Кипр
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Азербайджан» – «Черногория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Азербайджан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Черногория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Азербайджан» – «Черногория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.40
|1.07
|5.50
|1.13
|2.55
|1.47
|2.20
|1.68
|1.96
|1.85
|1.69
|2.17
|1.55
|2.48
|1.23
|3.85
|1.17
|4.60
|1.05
|8.60
|1.04
|9.30
|0.00
|16.50
|
|6.85
|1.11
|5.50
|1.16
|2.66
|1.53
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.23
|4.30
|1.17
|4.95
|1.06
|9.80
|1.05
|10.75
|—
|—
|
|7.60
|1.10
|—
|—
|2.71
|1.50
|2.35
|1.63
|2.00
|1.88
|1.70
|2.21
|1.55
|2.55
|—
|—
|1.18
|5.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Азербайджан - Черногория
Исход игры
Азербайджан
12.1% (8)
Ничья
19.7% (13)
Черногория
68.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
50% (32)
Меньше
50% (32)
Обе команды забьют
Да
65.63% (42)
Нет
34.38% (22)
Популярный счёт
1:2 Черногория
34.8% (23)
0:1 Черногория
22.7% (15)
1:1 Ничья
16.7% (11)
2:1 Азербайджан
6.1% (4)
1:3 Черногория
4.5% (3)
1:0 Азербайджан
4.5% (3)
0:2 Черногория
3% (2)
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